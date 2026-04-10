Nhiều người dùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max phản ánh lỗi loa phát tiếng lách tách Chỉ sau hơn một tuần mở bán, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max bị nhiều người dùng phản ánh tình trạng loa phát ra âm thanh lách tách, bụp hoặc rè khó chịu.

Chỉ hơn một tuần sau thời điểm mở bán chính thức, bộ đôi điện thoại cao cấp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max của Apple đã ghi nhận những phản hồi tiêu cực đầu tiên liên quan đến chất lượng âm thanh. Theo các phản ánh ban đầu, phần cứng loa trên một số thiết bị phát sinh những tạp âm bất thường như tiếng tách, lách tách, bụp hoặc hiện tượng rè gây khó chịu trong quá trình vận hành hằng ngày.

Nhiều người dùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đang phản ánh hiện tượng bất thường khi loa của thiết bị phát ra tiếng lách tách, tạch nhẹ hoặc tiếng “pop” ngẫu nhiên. Ảnh: Macworld

Hiện tượng âm thanh lạ xuất hiện trên diện rộng

Các diễn đàn công nghệ lớn như Reddit và MacRumors nhanh chóng trở thành nơi người dùng thảo luận về hiện tượng này. Một chủ sở hữu iPhone 18 Pro Max cho biết thiết bị bắt đầu phát ra âm thanh dạng xung ngắn, tương tự tiếng rút cáp âm thanh khỏi cổng kết nối ngay sau khi hoàn tất thiết lập ban đầu. Nguồn phát có thể đến từ loa thoại phía trên hoặc cụm loa ngoài phía dưới đáy máy.

Đáng chú ý, hiện tượng này lặp lại liên tục khi người dùng chuyển đổi giữa các ứng dụng chạy ngầm, điều chỉnh thanh âm lượng hoặc kích hoạt tính năng nhận diện giọng nói. Một số trường hợp ghi nhận âm thanh bị rè, méo tiếng ở dải cao khi phát nhạc ở mức công suất lớn so với thế hệ tiền nhiệm iPhone 17 Pro Max. Thậm chí, tạp âm còn xuất hiện ngay thời điểm người dùng chạm tay vào màn hình để mở khóa máy.

Tại một chủ đề thảo luận trên Reddit, trong số 29 phản hồi trực tiếp, đã có ít nhất 21 người xác nhận gặp tình trạng tương tự. Sự trùng khớp về mô tả từ nhiều chủ tài khoản độc lập cho thấy đây khó có thể là lỗi ngẫu nhiên do thao tác từ phía người sử dụng.

Phân tích nguyên nhân và các giải pháp tạm thời

Dựa trên các ghi nhận kỹ thuật ban đầu, nguyên nhân phát sinh lỗi âm thanh đang được chia thành hai hướng: xung đột phần mềm xử lý tín hiệu và lỗi linh kiện phần cứng.

Về mặt phần mềm, hệ điều hành điều khiển đường truyền âm thanh có thể gặp lỗi trễ tín hiệu hoặc không ngắt xung điện đúng thời điểm kích hoạt màng loa. Giả thuyết này có cơ sở khi một số người dùng cho biết hiện tượng lách tách trong cuộc gọi đã biến mất hoàn toàn sau khi cập nhật thiết bị lên phiên bản iOS 27.0.1. Ngoài ra, việc truy cập cài đặt cuộc gọi và chuyển chế độ lọc âm từ Tách biệt giọng nói (Voice Isolation) sang Tiêu chuẩn (Standard) cũng giúp cải thiện đáng kể độ trong của âm thanh.

Tuy nhiên, với các trường hợp loa phát tiếng lộp bộp ngẫu nhiên ngay cả khi chạm màn hình hoặc rè nặng ở mức âm lượng cao, không loại trừ khả năng màng loa hoặc mạch khuếch đại âm thanh bên trong gặp lỗi gia công vật lý ở các lô hàng đầu tiên.

Khuyến cáo dành cho người dùng bị ảnh hưởng

Hiện tại, Apple vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về nguyên nhân gây ra sự cố âm thanh trên dòng iPhone 18 Pro. Số lượng bài đăng trên các diễn đàn trực tuyến chưa đủ để xác định tỷ lệ lỗi chính xác trên toàn bộ lượng máy đã tiêu thụ ngoài thị trường.

Để khắc phục tạm thời, người dùng nên kiểm tra và cài đặt bản cập nhật hệ điều hành mới nhất bằng cách truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Trong trường hợp hiện tượng rè hoặc nổ loa kéo dài mà không thể xử lý qua cập nhật phần mềm, giải pháp an toàn nhất là liên hệ trực tiếp với Apple hoặc mang thiết bị đến các trung tâm bảo hành ủy quyền để kiểm tra và áp dụng chính sách đổi trả.