NHNN chỉ đạo hạ lãi suất huy động tối thiểu 0,5% và giảm lãi suất cho vay tới 2% một năm NHNN yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi tối thiểu 0,5% và hạ lãi suất cho vay 1,5–2%/năm, đồng thời giữ vững chuẩn mực tín dụng và an toàn hệ thống.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành yêu cầu các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay nhằm tiếp tục khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế, đồng thời đặt ra nguyên tắc nghiêm ngặt về việc bảo đảm an toàn hệ thống tiền tệ.

Quy định biên độ giảm lãi suất huy động và cho vay

Ngày 18/10/2026, NHNN ban hành Công văn số 9608/NHNN-CSTT hướng dẫn các giải pháp vận hành hệ thống tổ chức tín dụng. Tiếp đó, ngày 19/10/2026, cơ quan quản lý đã triệu tập cuộc họp với lãnh đạo các ngân hàng thương mại để triển khai các biện pháp điều hành cụ thể.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp với Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc các ngân hàng ngày 19/10. Ảnh: Hoàng Giáp.

Cụ thể, NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện hai mục tiêu điều chỉnh lãi suất:

Lãi suất tiền gửi: Giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm đối với biểu niêm yết các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm đối với biểu niêm yết các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Lãi suất cho vay: Giảm từ 1,5 đến 2,0 điểm phần trăm/năm, ưu tiên tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các nhóm ngành ưu tiên.

NHNN cũng yêu cầu các đơn vị không chạy đua tăng lãi suất đầu vào nhằm ngăn ngừa tình trạng cạnh tranh không lành mạnh gây xáo trộn thị trường vốn.

Các ngân hàng thương mại phản ứng nhanh

Ngay sau yêu cầu từ cơ quan quản lý, các tổ chức tín dụng quy mô lớn đã công bố gói hỗ trợ và kế hoạch giảm chi phí vốn để hạ mặt bằng lãi suất cho vay.

Ngân hàng Quy mô gói tín dụng Mức giảm lãi suất cho vay Mức lãi suất áp dụng BIDV 100.000 tỷ VND 1,5 – 2,0 điểm phần trăm 6,0 – 7,0%/năm ACB Đã giải ngân 5.000 tỷ VND 1,5 – 2,0 điểm phần trăm Theo biểu lãi suất ưu đãi

Ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), cho biết nhà băng này triển khai gói tín dụng 100.000 tỷ VND với kỳ hạn vay đến 6 tháng. Dự kiến BIDV sẽ giảm khoảng 500 tỷ VND thu nhập để duy trì mức lãi suất cho vay ở mức 6,0–7,0%/năm.

Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Tổng Giám đốc Từ Tiến Phát xác nhận nhà băng đã áp dụng biểu lãi suất huy động mới và triển khai chính sách hạ lãi suất cho vay từ 1,5 đến 2,0 điểm phần trăm, tiếp nối chương trình giảm 1,0% đã giải ngân khoảng 5.000 tỷ VND trước đó.

Yêu cầu kiểm soát rủi ro và giữ chuẩn cấp tín dụng

Điểm mấu chốt trong Công văn số 9608/NHNN-CSTT là yêu cầu giảm chi phí vay nhưng tuyệt đối không hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng, nhằm ngăn ngừa rủi ro nợ xấu tích tụ.

NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại tăng cường thẩm định, kiểm soát chặt chẽ các khoản cấp tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, phân loại nợ và trích lập dự phòng đầy đủ. Những đơn vị không chấp hành định hướng hoặc cạnh tranh không lành mạnh có thể bị xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong những tháng cuối năm 2026 cũng như kế hoạch phân bổ năm 2027.

Theo chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Trí Hiếu, động thái chỉ đạo của NHNN là giải pháp cần thiết để kích thích nhu cầu vốn của nền kinh tế. Tuy nhiên, TS. Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh việc hạ lãi suất cho vay cần được bù đắp bằng giải pháp tiết giảm chi phí vận hành và quản trị rủi ro thanh khoản, thay vì chỉ thu hẹp biên lợi nhuận, nhằm giữ an toàn hệ thống trước áp lực lạm phát và tỷ giá.