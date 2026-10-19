NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm 0,5% lãi suất tiền gửi, hạ 1,5-2% lãi cho vay Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động từ 6 tháng và hạ chi phí vay vốn cho sản xuất, trong bối cảnh tín dụng tăng 11,44%.

Sáng 19/10/2026, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Đức Ấn chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các ngân hàng thương mại nhằm quán triệt việc triển khai chỉ đạo điều hành thị trường tiền tệ. Cơ quan quản lý yêu cầu chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc của tất cả các ngân hàng thương mại trực tiếp tham dự, không được phép cử người họp thay.

Quy định mức giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay

Cuộc làm việc diễn ra ngay sau khi NHNN ban hành Văn bản số 608 vào ngày 18/10/2026, đặt ra các yêu cầu điều chỉnh lãi suất nhằm bình ổn thanh khoản và trợ lực cho hoạt động kinh tế. Cụ thể, các tổ chức tín dụng phải giảm tối thiểu 0,5%/năm đối với lãi suất tiền gửi niêm yết ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Bên cạnh việc hạ trần lãi suất huy động, cơ quan điều hành yêu cầu các đơn vị không thực hiện hành vi đua lãi suất hay cạnh tranh không lành mạnh gây rủi ro an ninh tiền tệ. Ở chiều ngược lại, mức giảm lãi suất cho vay được ấn định từ 1,5% đến 2%/năm, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh cùng các nhóm ngành thuộc danh mục ưu tiên.

NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm ngay tối thiểu 0,5% lãi suất huy động, hướng nguồn vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.

Tốc độ giải ngân tín dụng vượt tăng trưởng huy động

Đánh giá về bối cảnh cung ứng vốn, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết tính đến thời điểm cuối tuần qua, tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 11,44%, trong khi huy động vốn tăng 11,22%. Hiện tượng tín dụng mở rộng nhanh hơn khả năng huy động phản ánh nhu cầu vốn lớn từ nền kinh tế và nỗ lực cung cấp thanh khoản của ngành ngân hàng.

Theo đại diện NHNN, các biện pháp tại Văn bản 608 khẳng định mục tiêu kiên định hướng đến mức tăng trưởng hai chữ số, đồng thời đặt nhiệm vụ giữ vững an toàn hệ thống và an ninh tài chính tiền tệ lên vị trí trọng tâm.

Định hướng dòng vốn vào lĩnh vực động lực và kiểm soát rủi ro

Về định hướng dòng tiền, NHNN yêu cầu toàn hệ thống hướng tín dụng vào các công trình, dự án trọng điểm quốc gia cùng những ngành nghề được Chính phủ khuyến khích. Các tổ chức tín dụng được khuyến khích tăng cường hợp vốn nhằm đáp ứng quy mô của các dự án hạ tầng lớn.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhấn mạnh nguyên tắc vận hành an toàn: tuyệt đối không hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng và không đánh đổi chất lượng tài sản nợ để lấy quy mô tăng trưởng.