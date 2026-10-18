NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5% từ kỳ hạn 6 tháng Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hạ lãi suất tiền gửi từ 0,5%/năm và giảm lãi suất cho vay 1,5-2%/năm, đồng thời kiểm soát room tín dụng với đơn vị không tuân thủ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản số 9608 ngày 18/10/2026 chỉ đạo triển khai các giải pháp điều hành hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng. Động thái này nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn hệ thống, duy trì ổn định thị trường tiền tệ và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Yêu cầu điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi và cho vay

Theo văn bản số 9608, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Nhà điều hành nhấn mạnh các ngân hàng tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động hoặc thực hiện các hình thức cạnh tranh không lành mạnh gây xáo trộn thị trường tài chính.

NHNN yêu cầu TCTD giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất huy động kỳ hạn từ 6 tháng. Ảnh: Nam Khánh.

Cùng với lãi suất huy động, các tổ chức tín dụng phải thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng. Cụ thể, mức giảm tập trung từ 1,5-2%/năm đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng phát triển của Chính phủ.

Kiểm soát chất lượng tín dụng và dòng vốn ưu tiên

Cơ quan quản lý tiền tệ yêu cầu dòng vốn tín dụng cần được tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các ngành ưu tiên và động lực thúc đẩy tăng trưởng. Đồng thời, các nhà băng cần bố trí nguồn vốn phục vụ việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm quốc gia.

Để bảo đảm an toàn thanh khoản, các tổ chức tín dụng được khuyến khích tăng cường hình thức hợp vốn cấp tín dụng đối với những dự án có quy mô vốn lớn. NHNN chỉ đạo các đơn vị tuyệt đối không hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng và không đánh đổi chất lượng nợ để mở rộng quy mô tăng trưởng.

Đối với việc quản trị rủi ro, văn bản 9608 yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động cấp tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao cũng như các nhóm khách hàng có dư nợ lớn. Trong đó, hệ thống ngân hàng cần đặc biệt lưu ý:

Khách hàng thuộc nhóm sở hữu trên 5% vốn điều lệ của doanh nghiệp đi vay.

Các bên có chung tài sản bảo đảm hoặc chung một chủ sở hữu tài sản bảo đảm.

Các đơn vị tập trung vốn vay vào cùng một dự án hoặc chia sẻ chung nguồn tiền trả nợ.

Nhu cầu vay vốn nhằm mục đích thanh toán tiền góp vốn hoặc nhận chuyển nhượng vốn góp.

Chế tài đối với trường hợp vi phạm quy định

Các ngân hàng thương mại có trách nhiệm rà soát lại quy định nội bộ về phân loại nợ và trích lập dự phòng. NHNN nghiêm cấm hành vi che giấu nợ xấu hoặc trì hoãn ghi nhận rủi ro, đồng thời yêu cầu thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ và kịp thời theo khuôn khổ pháp lý hiện hành.

Những tổ chức tín dụng không tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo về mặt bằng lãi suất hoặc có hành vi cạnh tranh không lành mạnh sẽ đối mặt với các biện pháp xử lý kỷ luật điều hành. Cụ thể, NHNN sẽ xem xét lại chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã cấp trong phần còn lại của năm 2026, phân bổ hạn mức tín dụng ở mức thấp cho năm 2027, hoặc áp dụng các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động ở mức khắt khe hơn quy định chung.