NHNN yêu cầu kiểm tra việc tăng lãi suất, đôn đốc giảm giá vốn tại các ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các chi nhánh tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm tình trạng lách luật trả lãi cao hơn niêm yết nhằm ổn định mặt bằng lãi suất huy động.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành công văn số 4190/NHNN-CSTT gửi đến các chi nhánh khu vực về việc đôn đốc kiểm tra triển khai giảm mặt bằng lãi suất tại các tổ chức tín dụng. Động thái này nhằm chấn chỉnh tình trạng một số ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất trái với cam kết hỗ trợ phục hồi kinh tế trước đó.

Giám sát chặt chẽ mặt bằng lãi suất tại các chi nhánh

Theo nội dung công văn, cơ quan quản lý ghi nhận thời gian qua vẫn tồn tại hiện tượng một số ngân hàng thương mại (NHTM) điều chỉnh tăng lãi suất. Để đảm bảo tính nhất quán trong điều hành, NHNN yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh các khu vực tổ chức họp với các chi nhánh NHTM trên địa bàn nhằm quán triệt thực hiện nghiêm túc Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026 về giảm mặt bằng lãi suất.

Diễn biến lãi suất huy động kỳ hạn 6 và 12 tháng tới tháng 5/2026. Nguồn: BVSC.

Xử lý vi phạm và hiện tượng trả lãi suất ngoài niêm yết

Đáng chú ý, NHNN yêu cầu các đơn vị thanh tra khẩn trương triển khai nội dung chỉ đạo tại công văn số 3972/NHNN-CSTT ngày 14/5/2026. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, NHNN chi nhánh các khu vực phải xử lý theo thẩm quyền và báo cáo ngay về Thanh tra NHNN, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng và Vụ Chính sách tiền tệ.

Thực tế trên thị trường cho thấy, lãi suất huy động có dấu hiệu tăng trở lại trong những ngày gần đây. Không ít các ngân hàng đang thực hiện trả lãi suất thực tế cho người gửi tiền cao hơn so với mức lãi suất niêm yết chính thức. Điều này diễn ra dù trước đó, tại cuộc họp ngày 9/4/2026 do Thống đốc Phạm Đức Ấn chủ trì, đại diện các NHTM đã thống nhất chủ trương giảm lãi suất huy động và cho vay.

Thống kê cho thấy, từ ngày 10/4 đến 29/4, đã có hơn 30 NHTM công bố giảm lãi suất huy động. Tuy nhiên, sự biến động ngược chiều trong tháng 5 đang buộc cơ quan quản lý phải thắt chặt công tác giám sát để duy trì ổn định thị trường tiền tệ và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn giá rẻ.