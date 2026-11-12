Nhớ cụ Nguyễn qua giai điệu quê hương

Trung Hoa - 12/11/2026 19:26

Ca khúc “Nhớ cụ Nguyễn”, thơ Nguyễn Khắc Tú, nhạc Trịnh Ngọc Châu, khắc họa khí phách, nhân cách và chí làm trai của Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ.