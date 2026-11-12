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Giai điệu quê hương

Nhớ cụ Nguyễn qua giai điệu quê hương

Trung Hoa - 12/11/2026 19:26
Ca khúc “Nhớ cụ Nguyễn”, thơ Nguyễn Khắc Tú, nhạc Trịnh Ngọc Châu, khắc họa khí phách, nhân cách và chí làm trai của Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ.
Nhớ cụ Nguyễn qua giai điệu quê hương
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