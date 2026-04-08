Nhu cầu cao su tự nhiên của Ấn Độ dự kiến tăng 3,6% vào năm 2026 nhờ đà tăng trưởng xe điện Thị trường cao su Ấn Độ hưởng lợi từ làn sóng đầu tư mới và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, bất chấp bối cảnh nguồn cung thế giới thắt chặt liên tục.

Nhu cầu tiêu thụ cao su tự nhiên tại Ấn Độ được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng 3,6% trong năm 2026, vượt qua tốc độ trung bình của nhiều thị trường lớn trên thế giới. Động lực chính cho sự bứt phá này đến từ sự hồi phục mạnh mẽ của ngành công nghiệp ô tô, sự bùng nổ của phân khúc xe điện (EV) và các dự án phát triển hạ tầng quy mô lớn tại quốc gia này.

Động lực từ nhu cầu nội địa và làn sóng đầu tư công nghệ

Theo phân tích từ Hiệp hội Công nghiệp Cao su Toàn Ấn Độ (AIRIA), ngành này đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố thuận lợi. Các doanh nghiệp trong ngành đang đẩy mạnh đầu tư vào mở rộng công suất và nâng cấp công nghệ sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe.

Ông Anay Gupta, Chủ tịch AIRIA, nhận định rằng Ấn Độ đang dần khẳng định vị thế là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái cao su toàn cầu. Lợi thế của quốc gia này không chỉ dừng lại ở nhu cầu tiêu thụ nội địa khổng lồ mà còn nằm ở nền tảng sản xuất lốp xe và linh kiện ô tô đã hoàn thiện, cùng mạng lưới doanh nghiệp phụ trợ rộng khắp.

Thị trường toàn cầu đối mặt với năm thứ sáu thâm hụt nguồn cung

Trái ngược với đà tăng trưởng nhu cầu tại Ấn Độ, nguồn cung cao su tự nhiên thế giới đang rơi vào trạng thái thắt chặt về cơ cấu. Dự báo trong năm 2026, nhu cầu toàn cầu ước đạt 15,6 triệu tấn, trong khi sản lượng khai thác chỉ dừng lại ở mức 15,2 triệu tấn. Đây sẽ là năm thứ sáu liên tiếp thị trường rơi vào tình trạng thâm hụt.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự mất cân đối này bao gồm:

Điều kiện thời tiết bất lợi gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác mủ.

Diện tích vườn cây già cỗi ngày càng tăng, làm giảm năng suất tự nhiên.

Dịch bệnh trên cây trồng khiến sản lượng tại một số khu vực trọng điểm sụt giảm từ 30% đến 35%.

Chiến lược "Trung Quốc +1" và tái cấu trúc dòng chảy thương mại

Trong bối cảnh các tập đoàn đa quốc gia áp dụng chiến lược "Trung Quốc +1", Ấn Độ đang trở thành nguồn cung thay thế đáng tin cậy. Các hiệp định thương mại tự do (FTA) đang được đàm phán, đặc biệt là FTA Ấn Độ – EU, kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội tiếp cận thị trường ưu đãi và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa nước này.

Đáng chú ý, việc Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá lên tới 30% đối với cao su butyl halogen hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, Nhật Bản và Canada đã tạo ra những biến động mới. Động thái này buộc các nhà xuất khẩu phải tái cấu trúc dòng chảy thương mại, giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc để chuyển hướng sang các khu vực tiềm năng như ASEAN, châu Âu và châu Phi.

Chuyển dịch sang sản xuất bền vững và tiêu chuẩn ESG

Bên cạnh việc mở rộng quy mô, ngành cao su Ấn Độ đang trải qua sự thay đổi về cấu trúc để thích nghi với các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Các doanh nghiệp đang tập trung vào hệ thống truy xuất nguồn gốc và nguồn cung ứng bền vững để đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.

Ngoài ra, xu hướng đầu tư vào các sản phẩm cao su chuyên dụng và vật liệu hiệu suất cao cũng đang tăng mạnh. Các giải pháp kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là công nghệ tái chế cao su, được xem là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển dài hạn nhằm tối ưu hóa giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp này.