Những cánh chim lạ tại World Cup 2026: Từ Ayyoub Bouaddi đến Orlando Gill Vượt qua bóng dáng của những siêu sao thượng thặng, World Cup 2026 đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của những gương mặt mới, hứa hẹn thay đổi bản đồ bóng đá thế giới.

World Cup 2026 đã chính thức hạ màn với hình ảnh đội tuyển Tây Ban Nha kiêu hãnh nâng cao chiếc cúp vô địch. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của những Kylian Mbappe, Erling Haaland hay Lionel Messi, giải đấu tại Bắc Mỹ còn là bệ phóng hoàn hảo cho những tài năng vốn còn xa lạ với số đông người hâm mộ bước ra ánh sáng.

Nhiều ngôi sao được biết đến nhiều hơn sau World Cup 2026. Ảnh: Opta.

Dưới đây là 5 gương mặt đã tận dụng tối đa sân khấu lớn nhất hành tinh để viết lại định mệnh sự nghiệp của mình.

1. Ayyoub Bouaddi (Morocco): Bộ não trẻ tuổi vùng Bắc Phi

Nếu phải tìm ra một cái tên gây ngỡ ngàng nhất về sự chững chạc, đó chắc chắn là Ayyoub Bouaddi. Ở tuổi 18, tiền vệ của Morocco không chỉ đơn thuần là một phương án dự phòng mà đã vươn mình trở thành ông chủ thực sự ở tuyến giữa.

Ayyoub Bouaddi tỏa sáng ở World Cup. Ảnh: Getty.

Trong trận ra quân đối đầu với Brazil, Bouaddi đã khiến tất cả phải ngả mũ khi đối mặt với hệ thống pressing tầm cao của đối thủ. Thống kê chỉ ra rằng anh đã hoàn thành 60 trên 66 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 90,7%. Đáng chú ý, Bouaddi trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử (18 tuổi 254 ngày) thực hiện trên 50 đường chuyền trong một trận đấu World Cup kể từ năm 1966.

Sự thanh thoát trong cách luân chuyển bóng và tư duy vị trí nhạy bén giúp anh lọt vào tầm ngắm sát sao của Manchester City. Một thương vụ bom tấn trị giá 100 triệu euro đang được đội bóng thành Manchester nỗ lực thúc đẩy ngay sau khi giải đấu kết thúc.

2. Orlando Gill (Paraguay): Bức tường thành không thể xô đổ

Paraguay tiến sâu tại giải đấu năm nay bằng một lối chơi thực dụng đến khắc nghiệt, và linh hồn của hệ thống phòng ngự đó chính là thủ thành Orlando Gill. Bước vào giải với hành trang vỏn vẹn một trận đấu chính thức cho đội tuyển quốc gia, Gill đã thực hiện một cuộc lột xác ngoạn mục.

Orlando Gill trong màu áo Paraguay. Ảnh: Getty.

Với 23 pha cứu thua xuyên suốt giải đấu, Gill đứng đầu danh sách các "người nhện" tại World Cup 2026. Đặc biệt, anh đã san bằng kỷ lục của những đàn anh như Gregor Kobel với 15 lần cản phá các pha dứt điểm trong vòng cấm.

Khoảnh khắc rực rỡ nhất của Gill diễn ra trong trận đấu với đội tuyển Đức tại vòng 32 đội. Sau 120 phút kiên cường với 6 pha cứu thua, anh trực tiếp đánh bại Kai Havertz và Nick Woltemade trên chấm luân lưu, đưa Paraguay tạo nên cú sốc lớn nhất giải đấu.

3. Keito Nakamura (Nhật Bản): Vũ khí mới bên hành lang cánh

Trong bối cảnh ngôi sao số một Kaoru Mitoma không thể góp mặt, Keito Nakamura đã nắm lấy cơ hội để chứng minh rằng bóng đá Nhật Bản không bao giờ thiếu tài năng chạy cánh. Lối chơi trực diện, tốc độ và khả năng dứt điểm quyết đoán là những gì Nakamura mang đến Bắc Mỹ.

Tại vòng bảng, anh là cơn ác mộng của các hậu vệ với 5 lần rê bóng thành công sau 7 nỗ lực. Không chỉ quấy rối, Nakamura còn trực tiếp đóng góp vào đầu ra bàn thắng với pha lập công đẳng cấp trong trận hòa 2-2 với Hà Lan. Với những gì đã thể hiện, việc anh rời Ligue 2 để gia nhập một ông lớn châu Âu chỉ còn là vấn đề thời gian.

4. Haissem Hassan (Ai Cập): Siêu dự bị hiệu quả nhất

Có những cầu thủ cần cả giải đấu để khẳng định mình, nhưng Haissem Hassan chỉ cần đúng 126 phút. Dù thời gian xuất hiện trên sân không nhiều, nhưng mỗi giây phút Hassan hiện diện đều mang lại sự đột biến kinh ngạc cho Ai Cập.

Với tỷ lệ 6,4 lần nỗ lực rê bóng mỗi 90 phút, Hassan trở thành mũi khoan lợi hại nhất bên hành lang cánh phải. Màn trình diễn ấn tượng trước Argentina đã khiến câu lạc bộ Celtic ngay lập tức đặt vấn đề với Real Oviedo để sở hữu chữ ký của tiền vệ này. Hassan là minh chứng cho việc chất lượng quan trọng hơn số lượng trong những khoảnh khắc quyết định.

5. Marvin Senaya (Ghana): Chiến binh thầm lặng

Hàng phòng ngự kiên cường của Ghana tại World Cup 2026 có dấu ấn đậm nét của Marvin Senaya. Hậu vệ biên này sở hữu khả năng đeo bám bền bỉ và sự quyết liệt trong các tình huống đối đầu một chọi một, biến hành lang cánh phải của Ghana thành một khu vực nội bất xuất ngoại bất nhập.

Dù một chấn thương gân kheo trong trận gặp Colombia đã khiến anh phải sớm rời giải và tạm hoãn các kế hoạch chuyển nhượng, nhưng những thông số phòng ngự ấn tượng trước đó đã đủ để Senaya ghi điểm trong mắt các tuyển trạch viên hàng đầu châu Âu. World Cup 2026 có thể đã khép lại, nhưng với 5 cái tên này, một chương mới đầy hứa hẹn trong sự nghiệp chỉ vừa mới bắt đầu.