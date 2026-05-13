Những cuộc chia tay gây tiếc nuối nhất lịch sử Manchester City: Từ Jerome Boateng đến Cole Palmer Manchester City dù giàu có nhưng vẫn mắc những sai lầm chuyển nhượng khó tin, để các ngôi sao như Leroy Sane hay Cole Palmer ra đi và tỏa sáng tại đối thủ.

Kể từ khi giới chủ Abu Dhabi tiếp quản vào năm 2008, Manchester City đã vươn mình trở thành thế lực thống trị bóng đá Anh nhờ nguồn lực tài chính vô hạn. Tuy nhiên, ngay cả một bộ máy vận hành trơn tru như The Citizens cũng không tránh khỏi những sai sót trên thị trường chuyển nhượng. Việc để các tài năng triển vọng hoặc những ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp ra đi đã để lại nhiều khoảng trống khó khỏa lấp, đồng thời giúp các đối thủ cạnh tranh trực tiếp gia tăng sức mạnh đáng kể.

1. Cole Palmer: Sai lầm hiện hữu nhất của Pep Guardiola

Tiền vệ tấn công Cole Palmer từng được đánh giá là viên ngọc quý nhất học viện Man City. Tuy nhiên, trong một đội hình chật chội các siêu sao, Palmer đã không tìm thấy cơ hội đá chính thường xuyên. Năm 2023, việc Man City chấp nhận bán anh sang Chelsea với giá 47 triệu euro nhanh chóng trở thành một trong những quyết định gây tranh cãi nhất.

Palmer đã thể hiện tiềm năng lớn ở Man City.

Tại London, Palmer lập tức bùng nổ, chứng minh bản năng sát thủ và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, điều mà đội bóng của Pep Guardiola lẽ ra có thể tận dụng thay vì phải tiếp tục chi tiền cho các phương án thay thế khác.

2. Jerome Boateng: Sự lột xác tại Munich

Năm 2011, Jerome Boateng rời Etihad trong hình ảnh một trung vệ thường xuyên mắc sai lầm với mức giá chỉ 13,5 triệu euro. Thế nhưng, tại Bayern Munich, dưới sự nhào nặn của Jupp Heynckes và sau đó là Pep Guardiola, cầu thủ người Đức đã vươn tầm thành trung vệ hiện đại hay nhất thế giới.

Trong một thập kỷ tại Allianz Arena, Boateng đã thâu tóm 9 chức vô địch Bundesliga và 2 danh hiệu Champions League. Man City sau đó đã phải tiêu tốn hàng trăm triệu bảng trong nhiều năm để tìm kiếm một mẫu trung vệ có khả năng tịnh tiến bóng xuất sắc như anh.

3. Leroy Sane: Tốc độ và sự bùng nổ bị lãng phí

Quyết định bán Leroy Sane cho Bayern Munich vào năm 2020 với giá 49 triệu euro được xem là một mức phí khá thấp so với giá trị thực của anh. Sane là mẫu cầu thủ chạy cánh thuần túy với tốc độ xé gió và khả năng đột phá trực diện - một yếu tố mà Man City đôi khi thiếu trong các sơ đồ kiểm soát bóng chặt chẽ của Pep.

Man City đã gây bất ngờ khi bán Leroy Sane.

Ngay sau khi Sane ra đi, Man City đã chi tới 117,5 triệu euro cho Jack Grealish. Dù Grealish đóng góp vào lối chơi chung, nhưng sự đột biến và sức tàn phá như cách Sane từng thể hiện là điều mà người hâm mộ Etihad vẫn luôn nuối tiếc.

4. Kasper Schmeichel: Di sản bị bỏ quên

Man City đã chi một gia tài cho các thủ môn như Ederson, Claudio Bravo hay Shay Given. Tuy nhiên, họ đã có thể tiết kiệm hàng chục triệu bảng nếu tin tưởng vào Kasper Schmeichel. Sau khi rời đội bóng dưới dạng tự do vào năm 2009, thủ thành người Đan Mạch đã trở thành huyền thoại của Leicester City, góp công lớn vào chức vô địch Ngoại hạng Anh lịch sử mùa 2015/16.

5. Những nuối tiếc mang tên Zinchenko và Tevez

Việc để Oleksandr Zinchenko gia nhập Arsenal vào năm 2022 với giá 35 triệu euro đã trực tiếp giúp "Pháo thủ" trở thành đối trọng lớn nhất của Man City trong cuộc đua vô địch. Khả năng đá số 9 ảo và hậu vệ biên nghịch đảo của cầu thủ người Ukraine là mảnh ghép hoàn hảo mà Mikel Arteta đã lấy được từ chính thầy cũ Pep Guardiola.

Trong khi đó, Carlos Tevez dù để lại nhiều rắc rối hậu trường, nhưng bản năng săn bàn thượng hạng của anh vẫn được khẳng định khi chuyển sang Juventus vào năm 2013 với giá chỉ 9 triệu euro. Tại Turin, anh vẫn là chân sút số một, giúp "Bà đầm già" thống trị Serie A, chứng minh rằng Man City đã quá vội vàng khi đẩy anh đi.

6. Từ Nicolas Anelka đến Daniel Sturridge

Lịch sử cũng ghi nhận những sai lầm trước kỷ nguyên giàu có. Nicolas Anelka sau khi rời Man City năm 2005 đã tiếp tục ghi tới 82 bàn thắng cho Bolton và Chelsea, giành thêm danh hiệu Ngoại hạng Anh. Daniel Sturridge, một tài năng trẻ khác của học viện, cũng chứng minh đẳng cấp sát thủ tại Liverpool sau khi rời Etihad với mức phí bồi thường ít ỏi.

Nhìn lại 10 thương vụ này, có thể thấy Man City không thiếu tài năng, nhưng áp lực thành công tức thì và triết lý thay đổi liên tục đã khiến họ đánh mất những nhân tố có thể trở thành biểu tượng của câu lạc bộ. Dù vẫn đang thành công, nhưng những cái tên như Cole Palmer hay Jerome Boateng sẽ mãi là những dấu hỏi về chính sách quản trị nhân sự tại Etihad.