Những người bền bỉ gìn giữ nghệ thuật Ca trù Hà Tĩnh

Mỹ Dung - 24/10/2026 15:04

Dù đối mặt nhiều khó khăn, các nghệ nhân Ca trù ở Hà Tĩnh vẫn miệt mài bảo tồn, trao truyền và lan tỏa sức sống di sản văn hóa của cha ông.