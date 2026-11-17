Những nhịp cầu nối ý Đảng, lòng dân

Dương Phương - 17/11/2026 17:53

Gần dân, sát dân, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở ở Hà Tĩnh đang góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.