Những sai lầm sạc pin iPhone làm giảm độ bền linh kiện và giải pháp tối ưu từ chuyên gia Thói quen sạc 100% hay cắm qua đêm thúc đẩy quá trình lão hóa pin iPhone. Việc duy trì mức sạc 80% và tắt tác vụ ngầm giúp linh kiện kéo dài độ bền đáng kể.

Độ bền của pin iPhone không chỉ được quyết định bởi số lần cắm sạc mà còn chịu tác động trực tiếp từ phản ứng hóa học, nhiệt độ vận hành cùng thói quen sử dụng hàng ngày của người dùng. Pin lithium-ion trên smartphone vốn là linh kiện tiêu hao theo thời gian, song nhiều thói quen phổ biến đang vô tình đẩy nhanh tốc độ lão hóa của bộ phận này.

Cơ chế lão hóa hóa học khi luôn sạc pin ở mức tối đa

Tyler Morgan, cựu nhân viên từng làm việc tại Apple Store, đã chia sẻ những lưu ý kỹ thuật quan trọng trên mạng xã hội TikTok nhằm giúp kéo dài vòng đời linh kiện. Theo Morgan, việc liên tục nạp đầy năng lượng lên 100% trong mỗi lần sạc là một trong những nguyên nhân chính khiến dung lượng tối đa của thiết bị suy giảm nhanh.

Về mặt kỹ thuật, pin lithium-ion chịu áp lực lớn nhất khi ở trạng thái cực đoan: cạn kiệt hoàn toàn hoặc nạp đầy tối đa. Việc duy trì dung lượng ở mức 100% trong thời gian dài sẽ đẩy nhanh các phản ứng hóa học tiêu cực bên trong cell pin. Do đó, mức dung lượng lý tưởng được khuyến cáo để duy trì độ bền là quanh ngưỡng 80%.

Để kiểm soát tình trạng này, Apple đã tích hợp sẵn tính năng "Sạc pin được tối ưu hóa" trong đường dẫn Cài đặt > Pin > Tình trạng pin & Sạc. Hệ điều hành sẽ tự động học hỏi chu kỳ sinh hoạt để hạn chế thời gian giữ pin ở ngưỡng 100%. Tuy nhiên, việc dừng sạc ở mức 80% đồng nghĩa thời lượng sử dụng trong một chu kỳ sẽ rút ngắn, phù hợp nhất với những người dùng có điều kiện tiếp cận nguồn điện thường xuyên.

Áp lực từ việc sạc qua đêm và các tác vụ chạy ngầm

Đồng quan điểm về rủi ro khi duy trì dòng điện quá lâu, Ritesh Chugh, phó giáo sư Công nghệ thông tin và truyền thông tại CQUniversity Australia, nhận định rằng thói quen cắm sạc qua đêm là không cần thiết. Nhờ công nghệ sạc hiện đại, thiết bị có thể nạp năng lượng tương đối nhanh chóng, vì vậy việc cắm sạc liên tục khi pin đã đầy chỉ tạo thêm áp lực hóa học và sinh nhiệt không đáng có.

Bên cạnh chu kỳ nạp xả, việc kiểm soát tiêu hao năng lượng từ hệ thống nền cũng đóng vai trò bảo vệ viên pin. Khi các ứng dụng liên tục gửi và nhận dữ liệu trong nền, bộ vi xử lý phải làm việc liên tục, gián tiếp làm tăng nhiệt độ thiết bị.

Yếu tố tác động Thói quen gây hại Giải pháp tối ưu đề xuất Mức dung lượng sạc Luôn sạc đầy 100% và cắm qua đêm Duy trì ngưỡng 80%, bật Sạc pin được tối ưu hóa Hoạt động nền Để ứng dụng làm mới tự do Tắt "Làm mới ứng dụng trong nền" không cần thiết Định vị vị trí Cấp quyền truy cập vị trí "Luôn luôn" Chuyển sang chế độ "Khi dùng ứng dụng" Nhiệt độ môi trường Vừa sạc vừa dùng tác vụ nặng, máy quá nóng Giữ máy mát mẻ, tránh nguồn nhiệt cao

Tinh chỉnh hệ thống để cân bằng hiệu năng và tuổi thọ

Người dùng có thể chủ động can thiệp bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Làm mới ứng dụng trong nền để tắt tính năng này ở những ứng dụng không thiết yếu. Dù thao tác này có thể khiến dữ liệu cập nhật chậm hơn đôi chút khi mở lại ứng dụng, mức điện năng tiết kiệm được là rất đáng kể.

Đối với dịch vụ định vị và trợ lý ảo Siri, giải pháp hợp lý là phân quyền thông minh tại Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Dịch vụ định vị, chuyển sang trạng thái "chỉ cho phép truy cập khi đang sử dụng". Ngoài ra, việc giảm độ sáng màn hình và tắt kết nối Bluetooth khi không kết nối ngoại vi như AirPods hay Apple Watch cũng giúp hạn chế tiêu hao dung lượng vô ích.

Cuối cùng, nhiệt độ vẫn là nhân tố then chốt ảnh hưởng tới tuổi thọ pin. Việc cân bằng giữa thói quen sạc hợp lý, kiểm soát ứng dụng ngầm và giữ thiết bị tránh xa môi trường nhiệt độ cao sẽ giúp pin duy trì hiệu năng ổn định mà không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng.