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Nice 2-1 Strasbourg: Nice giành chiến thắng

Văn Thể11/10/2026 15:00

Strasbourg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 7 điểm, trong khi Nice xếp thứ 15 với 5 điểm và quyết tâm giành trọn vẹn điểm số tại sân Allianz Riviera.

Nice2 - 1StrasbourgKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Nice tiếp đón Strasbourg.

  • 12'Nice ép sân

    Cầm bóng: Nice 62% - 38% Strasbourg, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Nice 47% - 53% Strasbourg, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 37'Thay người

    Phút 37' (Nice): Hicham Boudaoui vào sân thay Djibril Coulibaly.

  • 37'Strasbourg ép sân

    Cầm bóng: Nice 48% - 52% Strasbourg, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 2 - 0.

  • 41'BÀN THẮNG! Strasbourg (0-1)

    Phút 41': Dario Essugo (Strasbourg) lập công (kiến tạo: Conrad Harder). Tỷ số: 0 - 1.

  • 45+2'BÀN THẮNG! Nice (1-1)

    Phút 45+2': Pape Demba Diop (Strasbourg) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 47'Thẻ vàng

    Phút 47': Joaquín Martínez Gauna (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 50'Strasbourg ép sân

    Cầm bóng: Nice 45% - 55% Strasbourg, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 0 - 5, cứu thua 2 - 1.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Nice 47% - 53% Strasbourg, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 0 - 7, cứu thua 2 - 4.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Strasbourg): Jacobo Ortega vào sân thay Conrad Harder.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Strasbourg): Giovanni Reyna vào sân thay Diogo Sousa.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Strasbourg): Samir El-Mourabet vào sân thay Dario Essugo.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Strasbourg): Fábio Baldé vào sân thay Samuel Amo-Ameyaw.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Nice): Sofiane Diop vào sân thay Sepe Elye Wahi.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Nice 45% - 55% Strasbourg, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 5 - 1, phạm lỗi 1 - 7, cứu thua 2 - 4.

  • 75'Thẻ vàng

    Phút 75': Sofiane Diop (Nice) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Strasbourg): Lucas Høgsberg vào sân thay Jeyland Mitchell.

  • 81'BÀN THẮNG! Nice (2-1)

    Phút 81': Jonathan Clauss (Nice) lập công (kiến tạo: Sofiane Diop). Tỷ số: 2 - 1.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Nice): Everton Pereira vào sân thay Axel Witsel.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Nice): Isak Jansson vào sân thay Gauthier Hein.

  • 86'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Nice 49% - 51% Strasbourg, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 5 - 1, phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 2 - 4.

  • KTKết thúc: Nice 2-1 Strasbourg

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 21:54 11/10/2026

Đội hình chính thức
Nice
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Pantaloni
Strasbourg
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Hugo Oliveira
23
Y. Diouf
5
Mohamed Abdelmonem
55
Ndayishimiye
35
Mandza Tsiendi
92
J. Clauss
39
D. Coulibaly
28
A. Witsel
27
N. Nkounkou
7
G. Hein
9
M. Amoura
11
E. Wahi
1
F. Jörgensen
16
G. Antwi
4
J. Mitchell
31
Abdoul Karim Coulibaly
36
Oso
23
Diogo Sousa
21
P. Diop
14
Dário Essugo
80
Gessime Yassine
40
C. Harder
7
S. Amo-Ameyaw
Dự bị
Nice
77 T. Boulhendi6 H. Boudaoui10 S. Diop38 A. Camara21 I. Jansson84 H. Koutoune41 D. Morana87 E. Pereira36 A. Seidu
Strasbourg
10 G. Reyna19 Fabio Amadu Uri Baldé43 Y. Becker35 Yaya Dieme29 El Mourabet24 L. Høgsberg28 Tyrese Noubissie30 J. Ortega12 Piekutowski
Cập nhật đội hình lúc 19:33 11/10/2026
NiceThống kêStrasbourg
46%
Kiểm soát bóng
54%
11
Dứt điểm
12
6
Trúng đích
3
2
Phạt góc
3
3
Phạm lỗi
8
5
Việt vị
2
2
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
J. Clauss
J. Clauss
Nice
1 bàn
Dário Essugo
Dário Essugo
Strasbourg
1 bàn
C. Harder
C. Harder
Strasbourg
1 kiến tạo · điểm 6.85
S. Diop
S. Diop
Nice
1 kiến tạo · điểm 6.21

Strasbourg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Allianz Riviera vào lúc 20:00 ngày 11/10/2026. Cuộc so tài giữa Nice và Strasbourg mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hình cục diện nhóm giữa và nửa trên bảng xếp hạng, nơi khoảng cách giữa hai câu lạc bộ hiện chỉ là 2 điểm mong manh.

Khát khao bứt phá của Strasbourg và vị thế hai đội

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Strasbourg đang giữ vị trí thứ 10 với 7 điểm tích lũy được. Đội khách cho thấy quyết tâm duy trì áp lực lên các vị trí phía trên để tiếp tục hành trình bám đuổi tấm vé tham dự đấu trường châu lục. Một kết quả thuận lợi trên sân khách sẽ giúp họ củng cố vững chắc mục tiêu này.

Ở chiều ngược lại, Nice tạm thời đứng ở vị trí thứ 15 với 5 điểm. Đội chủ nhà hiểu rằng việc được thi đấu tại thánh địa Allianz Riviera là cơ hội tốt để thu hẹp khoảng cách và vượt lên, tránh bị tụt lại sâu hơn trong cuộc đua điểm số đầy khốc liệt.

Tương quan phong độ và lợi thế đối đầu

Xét về màn trình diễn trong 5 trận đấu gần nhất, Strasbourg sở hữu thành tích 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Sự đan xen giữa những thắng lợi và thất bại cho thấy lối chơi của đội khách có những thời điểm thăng hoa rõ rệt, dù họ vừa phải nhận một kết quả không như ý ở lần ra sân gần nhất.

Trong khi đó, Nice trải qua chuỗi ngày thi đấu khó khăn hơn khi chỉ có được 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua trong 5 trận gần đây. Đại diện vùng Côte d'Azur đang gặp đôi chút trục trặc trong việc duy trì tính ổn định, khiến họ thường xuyên rơi vào cảnh chia điểm hoặc trắng tay.

Dẫu vậy, điểm tựa lớn nhất của Nice lại nằm ở tiếng nói lịch sử. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Nice chiếm ưu thế rõ nét với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 trận trước Strasbourg. Thành tích đối đầu vượt trội này mang lại sự tự tin đáng kể cho đội bóng áo đỏ đen trước giờ bóng lăn.

Kịch bản giằng co tại Allianz Riviera

Với tương quan hiện tại, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co và toan tính chặt chẽ. Strasbourg sở hữu sự hưng phấn từ việc theo sát nhóm đầu, nhưng Nice lại nắm trong tay lợi thế sân bãi cùng thành tích đối đầu ủng hộ. Cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ được định đoạt bởi sự tập trung ở những khoảnh khắc quyết định nơi mặt sân Allianz Riviera.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Nice · 2 thắng2 hòaStrasbourg · 1 thắng
23/04/2026
Bán kết
Strasbourg
0 - 2
Nice
NIC
04/04/2026
Strasbourg
3 - 1
Nice
STR
04/01/2026
Nice
1 - 1
Strasbourg
Hòa
13/04/2025
Strasbourg
2 - 2
Nice
Hòa
25/11/2024
Nice
2 - 1
Strasbourg
NIC
Nice
5 trận gần nhất
TBHBH
5
Trận
1-2-2
T-H-B
3
Ghi (TB 0.6)
6
Thủng lưới
Strasbourg
5 trận gần nhất
BHTTB
5
Trận
2-1-2
T-H-B
10
Ghi (TB 2.0)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Monaco6420+514HTHTT
2Lille6411+513TBTTH
3Lyon6321+711BTHTH
9Lens6213+17TBHBB
10Strasbourg521207BHTTB
11Angers6213-37BTHBT
14Auxerre5203-56TTBBB
15Nice5122-35TBHBH
16Estac Troyes5113-74BBBTH
Tình hình lực lượng
Nice
L. Abergel (Knee Injury)
M. Bombito (Leg Injury)
A. Mendy (Knee Injury)
M. Sanson (Knee Injury)
L. Abergel (Knee Injury)
M. Bombito (Leg Injury)
A. Mendy (Knee Injury)
M. Sanson (Knee Injury)
Strasbourg
I. Doukoure (Inactive)
M. Godo (Muscle Injury)
J. Panichelli (Knee Injury)
I. Doukoure (Inactive)
M. Godo (Muscle Injury)
J. Panichelli (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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