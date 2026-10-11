Nice 2-1 Strasbourg: Nice giành chiến thắng
Strasbourg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 7 điểm, trong khi Nice xếp thứ 15 với 5 điểm và quyết tâm giành trọn vẹn điểm số tại sân Allianz Riviera.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Nice tiếp đón Strasbourg.
- 12'Nice ép sân
Cầm bóng: Nice 62% - 38% Strasbourg, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Nice 47% - 53% Strasbourg, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 37'Thay người
Phút 37' (Nice): Hicham Boudaoui vào sân thay Djibril Coulibaly.
- 37'Strasbourg ép sân
Cầm bóng: Nice 48% - 52% Strasbourg, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 2 - 0.
- 41'BÀN THẮNG! Strasbourg (0-1)
Phút 41': Dario Essugo (Strasbourg) lập công (kiến tạo: Conrad Harder). Tỷ số: 0 - 1.
- 45+2'BÀN THẮNG! Nice (1-1)
Phút 45+2': Pape Demba Diop (Strasbourg) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 47'Thẻ vàng
Phút 47': Joaquín Martínez Gauna (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Foul).
- 50'Strasbourg ép sân
Cầm bóng: Nice 45% - 55% Strasbourg, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 0 - 5, cứu thua 2 - 1.
- 62'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Nice 47% - 53% Strasbourg, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 0 - 7, cứu thua 2 - 4.
- 63'Thay người
Phút 63' (Strasbourg): Jacobo Ortega vào sân thay Conrad Harder.
- 63'Thay người
Phút 63' (Strasbourg): Giovanni Reyna vào sân thay Diogo Sousa.
- 73'Thay người
Phút 73' (Strasbourg): Samir El-Mourabet vào sân thay Dario Essugo.
- 73'Thay người
Phút 73' (Strasbourg): Fábio Baldé vào sân thay Samuel Amo-Ameyaw.
- 73'Thay người
Phút 73' (Nice): Sofiane Diop vào sân thay Sepe Elye Wahi.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Nice 45% - 55% Strasbourg, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 5 - 1, phạm lỗi 1 - 7, cứu thua 2 - 4.
- 75'Thẻ vàng
Phút 75': Sofiane Diop (Nice) nhận thẻ vàng (Foul).
- 76'Thay người
Phút 76' (Strasbourg): Lucas Høgsberg vào sân thay Jeyland Mitchell.
- 81'BÀN THẮNG! Nice (2-1)
Phút 81': Jonathan Clauss (Nice) lập công (kiến tạo: Sofiane Diop). Tỷ số: 2 - 1.
- 86'Thay người
Phút 86' (Nice): Everton Pereira vào sân thay Axel Witsel.
- 86'Thay người
Phút 86' (Nice): Isak Jansson vào sân thay Gauthier Hein.
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Nice 49% - 51% Strasbourg, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 5 - 1, phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 2 - 4.
- KTKết thúc: Nice 2-1 Strasbourg
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.
Cập nhật lúc 21:54 11/10/2026
Strasbourg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Allianz Riviera vào lúc 20:00 ngày 11/10/2026. Cuộc so tài giữa Nice và Strasbourg mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hình cục diện nhóm giữa và nửa trên bảng xếp hạng, nơi khoảng cách giữa hai câu lạc bộ hiện chỉ là 2 điểm mong manh.
Khát khao bứt phá của Strasbourg và vị thế hai đội
Trên bảng xếp hạng hiện tại, Strasbourg đang giữ vị trí thứ 10 với 7 điểm tích lũy được. Đội khách cho thấy quyết tâm duy trì áp lực lên các vị trí phía trên để tiếp tục hành trình bám đuổi tấm vé tham dự đấu trường châu lục. Một kết quả thuận lợi trên sân khách sẽ giúp họ củng cố vững chắc mục tiêu này.
Ở chiều ngược lại, Nice tạm thời đứng ở vị trí thứ 15 với 5 điểm. Đội chủ nhà hiểu rằng việc được thi đấu tại thánh địa Allianz Riviera là cơ hội tốt để thu hẹp khoảng cách và vượt lên, tránh bị tụt lại sâu hơn trong cuộc đua điểm số đầy khốc liệt.
Tương quan phong độ và lợi thế đối đầu
Xét về màn trình diễn trong 5 trận đấu gần nhất, Strasbourg sở hữu thành tích 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Sự đan xen giữa những thắng lợi và thất bại cho thấy lối chơi của đội khách có những thời điểm thăng hoa rõ rệt, dù họ vừa phải nhận một kết quả không như ý ở lần ra sân gần nhất.
Trong khi đó, Nice trải qua chuỗi ngày thi đấu khó khăn hơn khi chỉ có được 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua trong 5 trận gần đây. Đại diện vùng Côte d'Azur đang gặp đôi chút trục trặc trong việc duy trì tính ổn định, khiến họ thường xuyên rơi vào cảnh chia điểm hoặc trắng tay.
Dẫu vậy, điểm tựa lớn nhất của Nice lại nằm ở tiếng nói lịch sử. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Nice chiếm ưu thế rõ nét với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 trận trước Strasbourg. Thành tích đối đầu vượt trội này mang lại sự tự tin đáng kể cho đội bóng áo đỏ đen trước giờ bóng lăn.
Kịch bản giằng co tại Allianz Riviera
Với tương quan hiện tại, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co và toan tính chặt chẽ. Strasbourg sở hữu sự hưng phấn từ việc theo sát nhóm đầu, nhưng Nice lại nắm trong tay lợi thế sân bãi cùng thành tích đối đầu ủng hộ. Cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ được định đoạt bởi sự tập trung ở những khoảnh khắc quyết định nơi mặt sân Allianz Riviera.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)