Nice 4-0 Nimes: Nice giành chiến thắng Nice chiếm ưu thế rõ rệt trong 5 lần đối đầu gần nhất với 4 chiến thắng, nhưng trận giao hữu với Nimes vẫn phụ thuộc vào cách hai đội tiếp cận.

Nice 4 - 0 Nimes Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Nice tiếp đón Nimes.

4' BÀN THẮNG! Nice (1-0) Phút 4': I. Jansson (Nice) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

18' BÀN THẮNG! Nice (2-0) Phút 18': Z. Diallo (Nice) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' BÀN THẮNG! Nice (3-0) Phút 53': (Nice) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

55' Thẻ vàng Phút 55': (Nimes) nhận thẻ vàng.

62' BÀN THẮNG! Nice (4-0) Phút 62': (Nice) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

KT Kết thúc: Nice 4-0 Nimes Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 00:52 19/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Nice vs Nimes

Thời gian: 18/07/2026 23:00

Giải đấu: Giao hữu CLB

Nice và Nimes sẽ chạm trán trong một trận giao hữu, nơi kết quả đối đầu gần đây đang nghiêng đáng kể về phía Nice. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Nice giành 4 chiến thắng, còn Nimes thắng 1 trận; hai đội không có kết quả hòa. Đây là cơ sở rõ ràng nhất để đánh giá tương quan trước giờ bóng lăn, dù tính chất giao hữu có thể khiến cách vận hành của hai bên khác với một trận đấu chính thức.

Nice có lợi thế từ thế đối đầu

Ưu thế của Nice thể hiện ở khả năng duy trì kết quả tích cực trước Nimes trong chuỗi 5 lần gặp gần nhất. Việc giành chiến thắng ở 4 trận cho thấy Nice thường tìm được phương án hiệu quả khi đối đầu đối thủ này. Tuy nhiên, những con số trên chỉ phản ánh xu hướng tổng hợp, không đủ để khẳng định diễn biến cụ thể của trận đấu sắp tới.

Ở chiều ngược lại, Nimes vẫn có một chiến thắng trong chuỗi đối đầu được thống kê. Chi tiết này cho thấy khoảng cách giữa hai đội không nên được nhìn nhận hoàn toàn theo hướng một chiều. Nimes có thể bước vào trận đấu với mục tiêu tạo ra thế trận cạnh tranh hơn, đặc biệt nếu tận dụng tốt những thời điểm Nice thay đổi nhân sự hoặc thử nghiệm cách chơi.

Tính chất giao hữu khiến cục diện khó đoán

Khác với các trận đấu mang tính quyết định, một trận giao hữu thường tạo điều kiện để các đội kiểm tra phương án vận hành và trao cơ hội cho nhiều cầu thủ. Tuy nhiên, dữ liệu được cung cấp không có thông tin về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt, phong độ gần đây hoặc sơ đồ chiến thuật của Nice và Nimes. Vì vậy, chưa có đủ căn cứ để xác định cách bố trí nhân sự hay những điểm nóng chiến thuật cụ thể.

Điều có thể chờ đợi là Nice sẽ cố gắng phát huy sự tự tin từ thành tích đối đầu, trong khi Nimes cần duy trì tính kỷ luật để hạn chế ảnh hưởng từ xu hướng bất lợi trước đây. Nhịp độ trận đấu cũng có thể phụ thuộc vào mức độ nghiêm túc mà hai đội lựa chọn trong từng giai đoạn.

Nhận định Nice vs Nimes

Nice bước vào cuộc đối đầu với lợi thế rõ ràng về lịch sử gặp nhau, khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất và không hòa trận nào. Dẫu vậy, tính chất giao hữu khiến không nên suy luận quá xa từ riêng thống kê này. Nimes vẫn có cơ hội tạo thế cân bằng nếu tổ chức tốt và khai thác được những khoảng trống trong quá trình Nice thử nghiệm.

Nhìn chung, Nice được đánh giá nhỉnh hơn dựa trên xu hướng đối đầu đã được ghi nhận. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng chuyển hóa ưu thế thành thế trận cụ thể, thay vì chỉ dựa vào những kết quả trong quá khứ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nice · 4 thắng 0 hòa Nimes · 1 thắng Nice 2 - 1 Nimes NIC Nimes 1 - 3 Nice NIC Nimes 0 - 2 Nice NIC Nice 1 - 3 Nimes NIM Nimes 1 - 2 Nice NIC

Nice 5 trận gần nhất T T H B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Nimes 5 trận gần nhất B T T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới