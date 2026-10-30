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Nice 5-2 Rennes: Nice giành chiến thắng

Văn Thể30/10/2026 20:14

Rennes còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 với 16 điểm. Họ hành quân đến sân Allianz Riviera của Nice (hạng 10, 11 điểm) lúc 01:00 ngày 31/10/2026.

Nice5 - 2RennesKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Nice tiếp đón Rennes.

  • 12'BÀN THẮNG! Nice (1-0)

    Phút 12': Sepe Elye Wahi (Nice) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Nice 53% - 47% Rennes, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 1.

  • 15'BÀN THẮNG! Rennes (1-1)

    Phút 15': Sebastian Szymański (Rennes) lập công (kiến tạo: Mahamadou Nagida). Tỷ số: 1 - 1.

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Nice 56% - 44% Rennes, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 1.

  • 34'BÀN THẮNG! Nice (2-1)

    Phút 34': Sepe Elye Wahi (Nice) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

  • 39'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Nice 55% - 45% Rennes, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Rennes): Bryan Reynolds vào sân thay Przemysław Frankowski.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Rennes): Mahdi Camara vào sân thay Adrien Thomasson.

  • 45+2'BÀN THẮNG! Nice (3-1)

    Phút 45+2': Jonathan Clauss (Nice) lập công (kiến tạo: Sepe Elye Wahi). Tỷ số: 3 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Nice 55% - 45% Rennes, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 3 - 1.

  • 52'BÀN THẮNG! Nice (4-1)

    Phút 52': Mohamed Amoura (Nice) lập công (kiến tạo: Sofiane Diop). Tỷ số: 4 - 1.

  • 58'BÀN THẮNG! Rennes (4-2)

    Phút 58': Boulaye Dia (Rennes) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 2.

  • 61'Thẻ vàng

    Phút 61': Anthony Rouault (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'Thẻ vàng

    Phút 62': Sepe Elye Wahi (Nice) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 63'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Nice 47% - 53% Rennes, dứt điểm 14 - 13 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 3 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 4 - 1.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Rennes): Djaoui Cissé vào sân thay Valentin Rongier.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Rennes): Issa Soumaré vào sân thay Boulaye Dia.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Nice): Gauthier Hein vào sân thay Sofiane Diop.

  • 73'BÀN THẮNG! Nice (5-2)

    Phút 73': Sepe Elye Wahi (Nice) lập công (kiến tạo: Gauthier Hein). Tỷ số: 5 - 2.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Rennes): Eliezer Mayenda vào sân thay Mousa Al-Tamari.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Nice): Morgan Sanson vào sân thay Djibril Coulibaly.

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Nice 47% - 53% Rennes, dứt điểm 16 - 14 (trúng đích 7 - 6), phạt góc 3 - 6; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 4 - 2.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Charlie Cresswell (Rennes) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Mohamed Abdelmoneim (Nice) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Mahdi Camara (Rennes) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Youssouf Ndayishimiye (Nice) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Nice): Hamza Koutoune vào sân thay Jonathan Clauss.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Nice): Nathan Ngoumou vào sân thay Sepe Elye Wahi.

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Nice 46% - 54% Rennes, dứt điểm 16 - 15 (trúng đích 7 - 6), phạt góc 3 - 6; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 4 - 2.

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': Mohamed Amoura (Nice) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

  • KTKết thúc: Nice 5-2 Rennes

    Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 2.

Cập nhật lúc 02:57 31/10/2026

Đội hình chính thức
Nice
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Pantaloni
Rennes
Sơ đồ 3-5-2 · HLV F. Haise
23
Y. Diouf
35
Mandza Tsiendi
55
Ndayishimiye
5
Mohamed Abdelmonem
92
J. Clauss
39
D. Coulibaly
6
H. Boudaoui
27
N. Nkounkou
10
S. Diop
9
M. Amoura
11
E. Wahi
16
N. Lemaître
48
Ait Boudlal
4
C. Cresswell
24
A. Rouault
95
P. Frankowski
17
S. Szymański
21
V. Rongier
28
A. Thomasson
18
M. Nagida
11
Mousa Tamari
22
B. Dia
Dự bị
Nice
8 M. Sanson22 I. Camara77 T. Boulhendi7 G. Hein21 I. Jansson84 H. Koutoune41 D. Morana29 N. Ngoumou87 E. Pereira
Rennes
60 Kilian Belazzoug5 Gonçalo Oliveira45 M. Camara6 D. Cissé12 Eliezer Mayenda26 Q. Merlin14 B. Reynolds10 L. Blas90 I. Soumaré
Cập nhật đội hình lúc 00:32 31/10/2026
NiceThống kêRennes
47%
Kiểm soát bóng
53%
17
Dứt điểm
18
8
Trúng đích
9
4
Phạt góc
7
8
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
3
7
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
E. Wahi
E. Wahi
Nice
3 bàn · 1 kiến tạo
S. Szymański
S. Szymański
Rennes
1 bàn
J. Clauss
J. Clauss
Nice
1 bàn
M. Amoura
M. Amoura
Nice
1 bàn
B. Dia
B. Dia
Rennes
1 bàn
S. Diop
S. Diop
Nice
1 kiến tạo · điểm 7.19

Rennes còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu và trận làm khách của Nice tại Allianz Riviera lúc 01:00 ngày 31/10/2026 là dịp để họ củng cố vị thế. Đội khách đang đứng thứ 2 với 16 điểm, trong khi Nice xếp hạng 10 với 11 điểm. Khoảng cách 5 điểm giữa hai đội phản ánh khá rõ hai hoàn cảnh khác nhau trước giờ bóng lăn.

Rennes mang vị thế của đội đứng thứ 2

Với 16 điểm, Rennes hiện nằm ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng và có nền tảng tốt để tiếp tục bám sát ngôi đầu. Phong độ gần đây của đội khách khá ổn định: trong 5 trận gần nhất, Rennes thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận.

Đáng chú ý, họ vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi kết quả có cả một trận hòa và một trận thua. Trước đó, Rennes cũng thắng 2 trận liên tiếp. Đây là tín hiệu cho thấy đội bóng biết cách lấy lại nhịp sau khi chững bước.

Nice cần một trận đấu để kéo gần khoảng cách

Nice đang xếp hạng 10 với 11 điểm và muốn tận dụng lợi thế sân nhà để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu bảng. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận và thua 2 trận, tức là chưa có trận hòa nào.

Phong độ của Nice khá thất thường. Họ thắng ở trận mới nhất nhưng ngay trước đó lại thua, rồi tiếp tục có hai chiến thắng trước khi nhận một thất bại ở trận cũ nhất trong chuỗi. Kết quả của Nice thường nghiêng về một trong hai thái cực, và điều này khiến trận đấu khó đoán hơn so với những gì bảng xếp hạng thể hiện.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Rennes

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Rennes thắng 3 trận, Nice thắng 2 trận và hai đội chưa lần nào chia điểm. Thế trận giữa họ vì vậy luôn có người thắng, người thua, và Rennes nhỉnh hơn một chút về mặt kết quả.

Con số này cho thấy Nice không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Hai trong năm lần gặp gần nhất đều kết thúc với chiến thắng thuộc về đội chủ nhà ở thời điểm đó.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Rennes, bài toán là giữ sự ổn định để không đánh rơi điểm trước một đối thủ xếp dưới. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ duy trì vị trí trong top đầu và giữ khoảng cách an toàn với Nice.

Với Nice, trận đấu là cơ hội để chứng minh sức mạnh trên sân nhà. Chiến thắng sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách với đội khách xuống còn rất ít, đồng thời cải thiện bầu không khí sau một chuỗi kết quả lên xuống.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thành tích đối đầu, Rennes nhỉnh hơn một nhịp. Tuy nhiên, Nice có lợi thế sân nhà và từng thắng hai trong năm lần gặp gần nhất, nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh. Rennes có thể tiến gần hơn tới nhóm bám đuổi ngôi đầu nếu giữ được sự ổn định như những tuần qua.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Nice · 2 thắng0 hòaRennes · 3 thắng
08/03/2026
Nice
0 - 4
Rennes
REN
26/10/2025
Rennes
1 - 2
Nice
NIC
11/05/2025
Rennes
2 - 0
Nice
REN
04/01/2025
Nice
3 - 2
Rennes
NIC
14/01/2024
Rennes
2 - 0
Nice
REN
Nice
5 trận gần nhất
TBTTB
8
Trận
3-2-3
T-H-B
8
Ghi (TB 1.0)
10
Thủng lưới
Rennes
5 trận gần nhất
THBTT
8
Trận
5-1-2
T-H-B
18
Ghi (TB 2.3)
14
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain8521+717TTTTT
2Rennes8512+416TBTBT
3Lille8431+515HHTBT
9Lorient8332+112HTTBH
10Nice8323-211TBTTB
11Toulouse8242+110HTHTH
Tình hình lực lượng
Nice
L. Abergel (Knee Injury)
M. Bombito (Leg Injury)
A. Mendy (Knee Injury)
A. Seidu (Loan agreement)
A. Abdi (Muscle Injury)
L. Abergel (Knee Injury)
M. Bombito (Leg Injury)
A. Mendy (Knee Injury)
Rennes
E. Lepaul (Ankle Injury)
B. Samba (Thigh Injury)
E. Lepaul (Ankle Injury)
B. Samba (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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