Nice vùi dập Saint-Etienne 4-1: Elye Wahi lập cú đúp đưa đội nhà trụ hạng Ligue 1 Sau trận lượt về play-off nghẹt thở tại Allianz Riviera, Nice chính thức ở lại Ligue 1 nhờ chiến thắng 4-1 trước Saint-Etienne với sự tỏa sáng rực rỡ của Elye Wahi.

Sân vận động Allianz Riviera đã chứng kiến một đêm bùng nổ cảm xúc khi Nice chính thức đảm bảo vị trí tại Ligue 1 mùa tới. Sau trận lượt đi hòa không bàn thắng đầy căng thẳng, đội quân của HLV Claude Puel đã thể hiện bản lĩnh vượt trội trong hiệp hai để đè bẹp Saint-Etienne với tỷ số 4-1, khép lại chuỗi 7 trận không thắng trên sân nhà đầy thất vọng.

Sự lấn lướt của đội chủ nhà và bước ngoặt từ Jonathan Clauss

Bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải thắng, Nice nhanh chóng kiểm soát thế trận và đẩy cao đội hình. Ngay từ phút 21, Elye Wahi đã khiến khán đài suýt chút nữa nổ tung khi băng vào dứt điểm cận thành sau cú sút đổi hướng của Mohamed-Ali Cho, nhưng bóng lại tìm đến đúng cột dọc trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Elye Wahi có trận đấu bùng nổ.

Sau những phút đầu chịu trận, Saint-Etienne dần lấy lại nhịp độ và tạo ra các pha phản công sắc nét. Tuy nhiên, thủ thành Gautier Larsonneur của đội khách đã phải hoạt động hết công suất để cản phá những cú dứt điểm hiểm hóc từ Dante và Antoine Mendy ở cuối hiệp một.

Sự kịch tính được đẩy lên cao trào ngay đầu hiệp hai khi Lucas Stassin của Saint-Etienne dứt điểm trúng khung gỗ ở phút 54. Thế nhưng, chỉ vài phút sau khi thoát thua, Nice đã có câu trả lời đanh thép. Phút 61, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Jonathan Clauss đã có mặt đúng lúc, tung cú dứt điểm sấm sét mở tỷ số trận đấu, giải tỏa áp lực đè nặng lên đôi chân các cầu thủ chủ nhà.

Cuộc rượt đuổi tỷ số và màn trình diễn chói sáng của Elye Wahi

Trận đấu không hề dễ dàng cho Nice khi VAR can thiệp ở phút 79, xác định Antoine Mendy để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Zuriko Davitashvili lạnh lùng đánh bại thủ thành chủ nhà, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tuy nhiên, niềm vui của Saint-Etienne chỉ kéo dài đúng 2 phút. Cầu thủ vào sân thay người Kail Boudache đã tỏa sáng rực rỡ với cú sút chân trái hiểm hóc vào góc chết, tái lập thế dẫn bàn cho Nice.

Hiệp 2 thăng hoa giúp Nice trụ hạng thành công.

Khi Saint-Etienne buộc phải dâng toàn bộ đội hình tìm bàn gỡ, những khoảng trống mênh mông đã lộ ra. Phút 87, đón đường chọc khe tinh tế của Tom Louchet, Elye Wahi dứt điểm tinh tế nâng tỷ số lên 3-1. Không dừng lại ở đó, chân sút chủ lực này đã hoàn tất cú đúp ở phút 90+2 bằng một cú lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn đối phương, ấn định chiến thắng huy hoàng 4-1.

Phân tích dữ liệu và ý nghĩa chiến thắng

Các con số thống kê đã phản ánh đúng cục diện trận đấu. Nice hoàn toàn áp đảo với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 3,54 từ 20 pha dứt điểm. Dù Saint-Etienne cũng đã nỗ lực với xG là 2,16 và một tình huống dội xà ngang cuối trận, nhưng sự sắc sảo trong khâu dứt điểm của Nice đã định đoạt tất cả.

Thông số Nice Saint-Etienne Tỷ số 4 1 Số pha dứt điểm 20 - Chỉ số xG 3,54 2,16 Cầu thủ nổi bật Elye Wahi (2 bàn) Zuriko Davitashvili (1 bàn)

Với kết quả này, Nice chính thức ghi tên mình vào danh sách tham dự Ligue 1 mùa giải tới, đánh dấu năm thứ 25 liên tiếp góp mặt ở giải đấu cao nhất nước Pháp. Đây là một thành quả xứng đáng cho tinh thần kiên cường của thầy trò Claude Puel trong một mùa giải đầy biến động.