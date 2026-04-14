Nick Woltemade và tương lai bất định tại Newcastle: Điểm đến nào cứu vãn sự nghiệp trước thềm World Cup? Bản hợp đồng 75 triệu euro Nick Woltemade đang đối mặt với tương lai mịt mờ tại Newcastle do mâu thuẫn với HLV Eddie Howe. Trong khi Bayern Munich theo sát, tiền đạo người Đức cần tìm lại bản ngã để giữ suất dự World Cup.

Cuộc phiêu lưu của Nick Woltemade tại Premier League đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ chỉ sau một mùa giải. Từng được kỳ vọng là hạt nhân mới trong đội hình Newcastle United, tiền đạo người Đức hiện trở thành tâm điểm của những rạn nứt công khai với ban huấn luyện và cơn khát bàn thắng kéo dài chưa có lời giải.

Nick Woltemade gặp khó khăn trong việc thích nghi với lối chơi của Newcastle United.

Rạn nứt tại St. James' Park

Căng thẳng giữa Woltemade và huấn luyện viên Eddie Howe đã bùng phát mạnh mẽ sau thất bại 1-2 của Newcastle trước Crystal Palace. Dù sở hữu mức phí chuyển nhượng lên tới 75 triệu euro từ VfB Stuttgart, chân sút người Đức vẫn phải ngồi dự bị và chỉ được tung vào sân ở những phút cuối, thời điểm mà "Chích chòe" đã đánh mất quyền kiểm soát trận đấu.

Phát biểu sau trận, Eddie Howe đã gửi một thông điệp đanh thép khi khẳng định ông chọn đội hình dựa trên nỗ lực trên sân tập thay vì giá trị hợp đồng. Lời chỉ trích gián tiếp này cho thấy niềm tin của chiến lược gia người Anh dành cho cậu học trò đã chạm mức thấp nhất kể từ đầu mùa giải.

Nghịch lý vị trí: Tiền đạo hay máy quét?

Phản pháo lại những chỉ trích về phong độ, Woltemade cho rằng nguyên nhân chính nằm ở cách sử dụng nhân sự của câu lạc bộ. Chia sẻ với tờ Suddeutsche Zeitung, anh tiết lộ bản thân đang phải thi đấu ở một vai trò hoàn toàn xa lạ. Thay vì là một tiền đạo mục tiêu trong vòng cấm, Woltemade thường xuyên phải lùi sâu tới 60-70 mét để hỗ trợ phòng ngự và kéo bóng.

Thống kê cho thấy Woltemade đã không ghi bàn kể từ cú đúp vào lưới Chelsea trước kỳ Giáng sinh. Việc phải hoạt động quá xa khung thành đối phương khiến hiệu suất đầu ra của anh giảm sút nghiêm trọng, dẫn đến sự so sánh thiếu công bằng giữa một tiền đạo thuần túy và một cầu thủ chơi lùi sâu tranh chấp.

Sự đối lập giữa Newcastle và đội tuyển Đức

Trái ngược với tình cảnh bị ghẻ lạnh tại Anh, Woltemade vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Julian Nagelsmann tại đội tuyển quốc gia Đức. Chiến lược gia này không ngần ngại công khai bảo vệ học trò và bày tỏ sự không đồng tình với cách Howe vận hành sơ đồ tại Newcastle.

Trong các trận giao hữu quốc tế gần đây, Nagelsmann vẫn ưu tiên trao cơ hội cho Woltemade thay vì những chân sút đang có phong độ cao khác. Theo Nagelsmann, ưu tiên hàng đầu lúc này là giúp tiền đạo 22 tuổi lấy lại sự tự tin tối đa trước khi bước vào chiến dịch World Cup quan trọng.

Tương lai của ngôi sao người Đức có thể nằm ở Bundesliga thay vì Ngoại hạng Anh.

Lối thoát mang tên Bayern Munich

Tình cảnh bế tắc của Woltemade đã kích hoạt sự quan tâm từ các đại gia Bundesliga, đặc biệt là FC Bayern Munich. Đội bóng xứ Bavaria từng thất bại trong việc chiêu mộ anh mùa hè năm ngoái và hiện đang xem xét một phương án mượn hoặc mua đứt để chia lửa với Harry Kane.

Tuy nhiên, rào cản tài chính là bài toán khó khi Newcastle muốn thu hồi tối đa khoản đầu tư 75 triệu euro. Trong bối cảnh Newcastle đang lặn ngụp ở vị trí thứ 14 với 14 trận thua sau 32 vòng đấu, việc để ngôi sao đắt giá ra đi có thể là cách duy nhất để đội bóng tái cấu trúc đội hình. Đối với cá nhân Woltemade, một cuộc chuyển giao trong mùa hè này không chỉ là để cứu vãn sự nghiệp cấp câu lạc bộ, mà còn là tấm vé bảo đảm vị trí của anh trong màu áo đội tuyển Đức tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.