Nicky Butt cảnh báo Man Utd về Eduardo Camavinga: Món hời đầy rủi ro Huyền thoại Nicky Butt cho rằng Eduardo Camavinga là lựa chọn mạo hiểm cho hàng tiền vệ Man Utd. Thay vào đó, Aurelien Tchouameni mới là mảnh ghép hoàn hảo để đá cặp cùng Kobbie Mainoo.

Manchester United đang bước vào một mùa hè mang tính bản lề dưới kỷ nguyên của Sir Jim Ratcliffe. Sau khi chính thức giành vé trở lại Champions League dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, "Quỷ đỏ" đối mặt với nhiệm vụ tối quan trọng: tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp để thay thế Casemiro, người sẽ rời sân Old Trafford sau khi mùa giải 2025-26 khép lại.

Lời cảnh báo về "mối nguy hiểm" mang tên Camavinga

Tuyến giữa của Man Utd hiện đang xoay quanh sự bùng nổ của tài năng trẻ Kobbie Mainoo. Với việc Manuel Ugarte gặp khó khăn trong việc thích nghi, INEOS buộc phải tìm kiếm một "máy quét" để giải phóng cho Mainoo. Eduardo Camavinga của Real Madrid nổi lên như một mục tiêu hàng đầu với mức giá chuyển nhượng khoảng 45 triệu bảng.

Tuy nhiên, trong chương trình podcast "The Good, The Bad & The Football", huyền thoại Nicky Butt đã dội một gáo nước lạnh vào sự hào hứng của người hâm mộ. Khi được Peter Schmeichel và Paul Scholes hỏi về các lựa chọn cho Man Utd, Butt thẳng thắn nhận xét: "Tôi nghĩ Camavinga là một mối nguy hiểm".

Đánh giá của Butt dựa trên sự thiếu ổn định của ngôi sao 23 tuổi người Pháp. Dù sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng chơi đa năng, phong độ thất thường của Camavinga tại Champions League mùa này dấy lên lo ngại về kỷ luật vị trí. Đối với một đội hình cần sự vững chãi để bảo vệ hàng thủ, việc đặt niềm tin vào một cầu thủ thi đấu ngẫu hứng có thể là canh bạc mạo hiểm.

Aurelien Tchouameni: Lựa chọn "đắt xắt ra miếng"

Thay vì mạo hiểm với Camavinga, giới chuyên môn cho rằng INEOS nên tập trung toàn lực vào Aurelien Tchouameni. Tiền vệ 26 tuổi này được Real Madrid đưa về chính để thay thế Casemiro vào năm 2022. Với thể hình lý tưởng và tư duy phòng ngự sắc sảo, Tchouameni được xem là đối tác hoàn hảo nhất cho Kobbie Mainoo.

Mặc dù mức giá của Tchouameni có thể vượt ngưỡng 70 triệu bảng, nhưng đây được coi là khoản đầu tư đảm bảo sự ổn định dài hạn. Bên cạnh bộ đôi của Real Madrid, Man Utd cũng đang ráo riết đàm phán với Ederson của Atalanta nhằm làm dày đội hình.

Xây dựng lại hàng tiền vệ là nền tảng để Man Utd lấy lại vị thế tại Ngoại hạng Anh. Quyết định giữa một Camavinga rủi ro giá 45 triệu bảng hay một Tchouameni đẳng cấp giá 70 triệu bảng sẽ kiểm chứng tầm nhìn chuyển nhượng của Sir Jim Ratcliffe. Một lựa chọn sai lầm ở vị trí trọng yếu này có thể phá hỏng toàn bộ công sức mà tập thể đội bóng đã gây dựng trong suốt mùa giải qua.