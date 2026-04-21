Nicky Butt chỉ trích thái độ của Alejandro Garnacho là nỗi sỉ nhục tại Man Utd Cựu danh thủ Nicky Butt khẳng định Man Utd hoàn toàn đúng đắn khi bán Alejandro Garnacho, đồng thời mô tả tính cách của ngôi sao này là một sự thiếu tôn trọng lớn đối với câu lạc bộ.

Nicky Butt, cựu danh thủ và cựu giám đốc học viện Manchester United, vừa đưa ra những nhận định đanh thép về Alejandro Garnacho. Ông khẳng định việc đội chủ sân Old Trafford bán ngôi sao trẻ người Argentina sang Chelsea vào mùa hè vừa qua là một quyết định chính xác, do những vấn đề nghiêm trọng về thái độ thi đấu và tư cách đạo đức của cầu thủ này.

Garnacho dù rời MU vẫn đối mặt với tương lai mù mịt tại Chelsea.

Thái độ bị coi là "nỗi sỉ nhục"

Phát biểu trên chương trình "The Good, The Bad & The Football", Nicky Butt không ngần ngại dùng từ "nỗi sỉ nhục" để mô tả thái độ của Garnacho trong thời gian khoác áo Quỷ đỏ. Theo Butt, vấn đề của cầu thủ người Argentina đã nảy sinh ngay từ năm 16 tuổi khi mới gia nhập học viện. Thay vì nỗ lực rèn luyện, Garnacho sớm bộc lộ sự tự mãn và coi mình là ngôi sao dù chưa có thành tựu đáng kể.

"Manchester United đã làm điều tốt nhất khi bán cậu ấy. Hãy quên tài năng của cậu ấy đi, tôi thậm chí không nghĩ cậu ấy xuất sắc đến thế", Butt chia sẻ. Ông nhấn mạnh rằng tính cách ngạo mạn và thiếu tôn trọng tập thể của Garnacho đã tạo nên một môi trường độc hại, buộc ban lãnh đạo phải thanh trừng để bảo vệ giá trị cốt lõi của câu lạc bộ.

Sự đổ vỡ không thể cứu vãn

Mối quan hệ giữa Garnacho và chiến lược gia Ruben Amorim được cho là đã hoàn toàn tan vỡ sau trận chung kết Europa League 2026. Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn là khi Garnacho công khai bày tỏ sự bất mãn do phải ngồi dự bị. Đồng thời, người thân của cầu thủ này cũng có những động thái gây hấn với huấn luyện viên trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, trong thời gian chịu án kỷ luật nội bộ, Garnacho còn gây phẫn nộ khi đăng tải hình ảnh mặc áo của đối thủ Aston Villa có in tên Marcus Rashford. Đây được xem là hành động thách thức trực tiếp đến kỷ luật của đội bóng.

Phân tích chuyên sâu: Bài học về văn hóa câu lạc bộ

Dưới góc nhìn của một người thuộc thế hệ vàng 1992, Nicky Butt tin rằng sự kiêu ngạo vô lối của Garnacho sẽ không bao giờ được chấp nhận ở các thời đại trước. Ông cho rằng nếu ở thời của mình, các đàn anh lão luyện sẽ có biện pháp mạnh trên sân tập để đưa cầu thủ trẻ này trở lại mặt đất.

Dù Garnacho sau đó đã thừa nhận có những hành vi sai lầm trước khi chuyển tới Chelsea, nhưng quan điểm của Butt cho thấy một thực tế khắc nghiệt tại các đội bóng lớn: Tài năng có thể giúp cầu thủ đạt đến đỉnh cao, nhưng chỉ có thái độ chuyên nghiệp mới giúp họ trụ vững. Việc Man Utd chấp nhận chia tay một tài năng trẻ đầy triển vọng là minh chứng cho nỗ lực tái thiết văn hóa kỷ luật dưới thời Ruben Amorim.