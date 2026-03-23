Nico O'Reilly lập cú đúp kịch tính giúp Man City đánh bại Arsenal tại chung kết Carabao Cup 2026 Tài năng trẻ Nico O'Reilly rực sáng trong vai trò hậu vệ trái với hai bàn thắng quan trọng, đưa Manchester City lên ngôi vô địch Carabao Cup sau chiến thắng 2-0 trước Arsenal.

Trận chung kết Carabao Cup (EFL Cup) 2026 tại Wembley đã khép lại với kịch bản đầy bất ngờ khi Manchester City đánh bại Arsenal với tỷ số 2-0. Thay vì những ngôi sao tấn công hàng đầu như Erling Haaland hay Jeremy Doku, người hùng của trận đấu lại là tài năng trẻ mang áo số 33 - Nico O'Reilly, cầu thủ vốn được bố trí đá ở vị trí hậu vệ trái.

Nico O'Reilly tỏa sáng trước Arsenal.

Ở tuổi 21, O'Reilly đã chứng minh anh không chỉ là phương án vá lấp đội hình mà còn là tương lai của Man City. Màn trình diễn xuất sắc này không chỉ mang về danh hiệu cho nửa xanh thành Manchester mà còn đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của một sản phẩm từ học viện câu lạc bộ.

Màn trình diễn điểm 9.1: Sự toàn diện của sát thủ trong vỏ bọc hậu vệ

Dựa trên dữ liệu thống kê từ FotMob, O'Reilly nhận được số điểm 9.1, cao nhất trận chung kết, cùng với 94% lượt bình chọn cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất. Dù xuất phát ở vị trí hậu vệ trái (LB) trong sơ đồ 4-1-4-1, bản đồ nhiệt cho thấy phạm vi hoạt động của anh bao phủ toàn bộ hành lang cánh trái, đặc biệt là khu vực 1/3 cuối sân đối phương.

Thông số Giá trị Số lần chạm bóng 83 Tỷ lệ chuyền chính xác 86% Số bàn thắng 2 Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0.73 Tranh chấp trên không thắng 100% (3/3)

Sự toàn diện của O'Reilly được thể hiện rõ nét khi anh thực hiện 7 hành động phòng ngự, 4 lần tranh bóng thành công và 3 pha phá bóng. Quan trọng hơn, anh đã hoàn toàn khóa chặt mũi nhọn Bukayo Saka của Arsenal, khiến ngôi sao này có một ngày thi đấu mờ nhạt.

Chiến thuật linh hoạt và khứu giác bàn thắng nhạy bén

Dưới sự nhào nặn của Pep Guardiola, O'Reilly đã tận dụng tối đa tư duy của một tiền vệ tấn công vốn có. Trong hệ thống chiến thuật của Man City, khi đội nhà dồn ép, O'Reilly được cấp "giấy phép" dâng cao như một tiền vệ thực thụ trong khi các hậu vệ còn lại giữ cự ly bọc lót phía sau.

Hai bàn thắng ở phút 60 và 64 là minh chứng cho khả năng chọn vị trí tuyệt vời. Bàn mở tỷ số đến từ nỗ lực trừng phạt sai lầm của thủ môn đối phương, trong khi bàn thắng thứ hai là cú đánh đầu dũng mãnh từ quả tạt của Matheus Nunes với chỉ số xGOT lên tới 0.71, con số thường thấy ở các trung phong thực thụ.

Nico O'Reilly đã sẵn sàng bước ra ánh sáng.

Phá vỡ kỷ lục của Wayne Rooney và tương lai tại Etihad

Với cú đúp tại Wembley, Nico O'Reilly (21 tuổi 1 ngày) chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận chung kết EFL Cup kể từ năm 2012. Anh cũng lọt vào danh sách 3 cầu thủ trẻ nhất lịch sử lập cú đúp trong một trận chung kết giải đấu này, bên cạnh những cái tên huyền thoại như Wayne Rooney và Ronnie Whelan.

Trong bối cảnh tuyến giữa của Man City có thể biến động lớn vào mùa hè tới khi Bernardo Silva có khả năng ra đi và Rodri sắp đáo hạn hợp đồng, sự trỗi dậy của O'Reilly mang đến tín hiệu lạc quan. Anh đã chứng minh mình có thể đảm đương tốt vai trò tiền vệ con thoi (box-to-box) hoặc hộ công, thay vì chỉ bị đóng khung ở vị trí hậu vệ biên như hiện tại.