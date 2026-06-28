Nico Williams chỉ trích pha bóng thiếu kiềm chế của sao Uruguay tại World Cup 2026 Chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Uruguay trở nên kém vui khi ngôi sao Nico Williams dính chấn thương cơ sau pha va chạm đầy tranh cãi với Nicolas de la Cruz ở phút bù giờ.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 của Tây Ban Nha trước Uruguay tại bảng H World Cup 2026 không chỉ mang về tấm vé đi tiếp mà còn trực tiếp tiễn đại diện Nam Mỹ về nước. Tuy nhiên, cái giá mà "La Roja" phải trả là không hề rẻ khi tiền đạo cánh Nico Williams dính chấn thương trong những phút cuối trận, làm lu mờ đi niềm vui giành ngôi đầu bảng.

Khoảnh khắc bùng nổ sự ức chế

Trận đấu khép lại trong bầu không khí đặc biệt căng thẳng. Khi Uruguay nhận ra cơ hội đi tiếp của mình đang dần tan biến, những pha va chạm bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Phút bù giờ, Nicolas de la Cruz thực hiện một pha tắc bóng quyết liệt quá mức cần thiết nhắm vào Nico Williams, khiến cầu thủ thuộc biên chế Athletic Club ngã xuống đau đớn.

Nico Williams bất mãn vì cầu thủ Uruguay khiến anh chấn thương. Ảnh: Getty Images

Trọng tài ngay lập tức rút thẻ vàng cho De la Cruz, nhưng đó chưa phải là tất cả những kịch tính cuối trận. Căng thẳng leo thang đỉnh điểm khi Agustin Canobbio nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi thô bạo với tài năng trẻ Pau Cubarsi. Những hình ảnh này phản ánh rõ nét sự bất lực và tâm lý thiếu kiềm chế của Uruguay trước một Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội.

Lời chỉ trích đanh thép từ Nico Williams

Sau trận đấu, Nico Williams đã chia sẻ sự bức xúc trên mạng xã hội. Ngôi sao 22 tuổi không ngần ngại gọi hành động của đối phương là hệ quả của sự thất vọng mù quáng khi phải đối mặt với thất bại.

"Hôm qua, tôi gặp phải một chấn thương mới sau tình huống mà một người đồng nghiệp đã có pha bóng thiếu kiềm chế, bắt nguồn từ sự ức chế, bất mãn và thất vọng với hoàn cảnh mà anh ta đang phải đối mặt", Williams khẳng định. "Theo tôi, đó là một tình huống hoàn toàn có thể tránh được và không hề cần thiết. Nhưng điều này sẽ không thể cản bước tôi."

Tổn thất cho hành trình chinh phục World Cup

Việc mất Nico Williams là một đòn giáng mạnh vào chiều sâu đội hình của Tây Ban Nha. Dù thường xuyên vào sân từ băng ghế dự bị trong 3 trận vòng bảng, tốc độ và khả năng xuyên phá của anh luôn là vũ khí chiến lược mỗi khi trận đấu bước vào giai đoạn bế tắc.

Thống kê cho thấy, ngôi sao của Athletic Club đã phải trải qua một mùa giải liên tục bị gián đoạn vì các vấn đề thể trạng. Tại kỳ World Cup lần này, anh cũng chỉ mới có những lần ra sân ngắn ngủi để duy trì cảm giác bóng trước khi sự cố đáng tiếc xảy ra.

Theo thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, Nico Williams gặp phải một chấn thương ở mức độ "vừa phải". Dù dự kiến sẽ phải ngồi ngoài trong trận đấu thuộc vòng 32 đội sắp tới, tiền đạo này vẫn còn cơ hội bình phục để tiếp tục cống hiến ở những giai đoạn sau của giải đấu nếu Tây Ban Nha tiến sâu. Đối với một cầu thủ trẻ đang khao khát khẳng định mình, chấn thương lần này không chỉ là nỗi đau về thể xác mà còn là thử thách về tinh thần trên sân khấu lớn nhất thế giới.