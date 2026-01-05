Nicolas Jackson rời Bayern Munich: Bài toán 65 triệu euro và tương lai bất định tại Chelsea Bayern Munich chính thức từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt Nicolas Jackson trị giá 65 triệu euro. Tiền đạo người Senegal trở lại Chelsea trong bối cảnh đội bóng London đang cân nhắc bán anh để cân đối tài chính.

Nicolas Jackson đang đứng trước một mùa hè đầy biến động khi hành trình tại nước Đức chính thức khép lại. Sau một mùa giải cho mượn tại Allianz Arena, tiền đạo người Senegal sẽ phải quay trở lại Stamford Bridge trong tâm thế bất định, sau khi Bayern Munich xác nhận không chi ra 65 triệu euro để sở hữu anh vĩnh viễn.

Thất bại trước điều khoản 40 trận đá chính

Thương vụ cho mượn Jackson từ Chelsea sang Bayern Munich vào cuối kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái đi kèm với những điều khoản khắt khe. Theo báo cáo từ The Athletic, mức phí mượn ban đầu là 16,5 triệu euro, kèm điều khoản bắt buộc mua đứt trị giá 65 triệu euro cho mùa giải 2025-26 nếu đáp ứng được các điều kiện cụ thể.

Tuy nhiên, Giám đốc thể thao Max Eberl của Bayern đã xác nhận đội bóng không thực hiện nghĩa vụ này. Lý do chính nằm ở việc Jackson không thể chạm tới cột mốc đá chính ít nhất 40 trận (không tính Cúp Quốc gia Đức). Trong một mùa giải mà Harry Kane thể hiện phong độ hủy diệt, Jackson chỉ có vỏn vẹn 13 lần được điền tên vào đội hình xuất phát tại Bundesliga và Champions League, tích lũy tổng cộng 1.151 phút thi đấu.

Việc phải trở về phục vụ đội tuyển Senegal tại AFCON vào đầu năm cũng là một rào cản lớn khiến tiền đạo này mất đi nhịp độ thi đấu tại CLB. Để so sánh, trong mùa giải cuối cùng tại Chelsea, Jackson từng có tới 37 lần ra sân với hơn 2.500 phút thi đấu bất chấp chấn thương và thẻ phạt.

Hiệu suất ấn tượng dù đóng vai dự bị

Dù không thể chiếm suất đá chính thường xuyên, màn trình diễn của Nicolas Jackson tại Bundesliga vẫn để lại những dấu ấn chuyên môn nhất định. Anh ghi được 10 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo sau 29 lần ra sân. Hiệu suất cứ hai trận lại trực tiếp in dấu giày vào một bàn thắng là con số không hề tệ đối với một cầu thủ dự bị.

Huấn luyện viên Vincent Kompany từng nhiều lần lên tiếng bảo vệ học trò trước sức ép truyền thông. Ông nhấn mạnh rằng việc phải cạnh tranh với những cái tên như Harry Kane, Michael Olise hay Luis Diaz là một thử thách cực đại cho bất kỳ tiền đạo nào. Đỉnh cao của Jackson tại Bayern là màn trình diễn rực sáng với một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 6-1 trước Atalanta tại Champions League. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để thuyết phục gã khổng lồ xứ Bavaria chi ra số tiền khổng lồ cho một phương án dự phòng.

Ngã rẽ tại Stamford Bridge: Ở lại hay ra đi?

Trở về London, giá trị của Jackson được Chelsea định giá ở mức 60 triệu bảng. Đội bóng tin rằng kinh nghiệm tích lũy tại Đức giúp tiền đạo này hoàn thiện hơn. Thống kê lịch sử cho thấy Jackson đã có 30 bàn thắng (không bàn nào từ penalty) và 12 kiến tạo sau 81 lần khoác áo Chelsea, đồng thời góp công vào chức vô địch Conference League và Club World Cup năm 2025.

Tương lai của anh hiện phụ thuộc lớn vào vị trí ghế nóng tại Chelsea. Nếu Andoni Iraola – người từng khao khát có anh tại Bournemouth – được bổ nhiệm, Jackson có cơ hội lớn để ở lại. Ngược lại, trong bối cảnh Chelsea cần cân đối ngân sách do không có nguồn thu từ Champions League mùa tới, việc bán đứt Jackson là phương án khả thi.

Hiện tại, hàng công Chelsea đang chứng kiến sự tỏa sáng của Joao Pedro (19 bàn), nhưng sự thiếu vắng Jackson cũng để lại khoảng trống trong việc phối hợp với Cole Palmer. Cặp đôi này từng tạo nên 15 bàn thắng sau 75 trận thi đấu cùng nhau. Với việc Chelsea vừa chiêu mộ thêm Emmanuel Emega từ Strasbourg, cuộc cạnh tranh vị trí tại Stamford Bridge mùa hè này hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt.