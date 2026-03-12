Nicolas Jover phản hồi HLV Hjulmand sau bàn thua của Arsenal trước Leverkusen tại Champions League Chuyên gia cố định Nicolas Jover của Arsenal đã có màn đáp trả đầy bình thản khi bị HLV Kasper Hjulmand chất vấn về tính hợp lệ của chiến thuật ngăn chặn trong vòng cấm.

Trong cuộc đối đầu căng thẳng giữa Arsenal và Bayer Leverkusen tại vòng 16 đội Champions League, đại diện Bundesliga đã khiến đội bóng thành London phải bất ngờ khi ghi bàn từ chính vũ khí sở trường của đối thủ: những tình huống cố định. Bàn thắng mở tỷ số của Robert Andrich không chỉ phá vỡ thế bế tắc mà còn khơi mào cho một cuộc tranh luận chiến thuật thú vị ngay bên đường pitch.

Cụ thể, tiền vệ Robert Andrich đã tận dụng tối đa quả phạt góc để bật cao hơn trung vệ William Saliba, đánh đầu tung lưới thủ thành David Raya. Ngay sau khoảnh khắc này, HLV Kasper Hjulmand của Leverkusen đã có màn trao đổi trực tiếp với Nicolas Jover - huấn luyện viên chuyên trách các tình huống cố định của Arsenal, người thường xuyên xuất hiện tại khu vực kỹ thuật cùng Mikel Arteta trong mỗi pha bóng chết.

Màn đối thoại đầy ẩn ý bên đường pitch

Hjulmand và Jover đã có đoạn trao đổi ngắn.

Theo tiết lộ từ chính HLV Hjulmand, ông đã chất vấn Jover về chiến thuật mà Arsenal thường xuyên áp dụng ngay khi Leverkusen vươn lên dẫn trước. Trái ngược với sự căng thẳng thường thấy trong các trận đấu loại trực tiếp, Jover tỏ ra vô cùng bình thản. Vị chuyên gia của Arsenal chỉ cười trừ và đưa ra câu trả lời ngắn gọn nhắm thẳng vào thực tế thi đấu của đối phương.

Chia sẻ trên đài CBS Sports sau trận đấu, HLV Hjulmand kể lại: "Tôi chỉ mới gặp cậu ấy vài lần, nên chúng tôi không phải bạn bè. Nhưng cậu ấy vừa nói: ‘Phải rồi, các ông cũng đang làm thế mà’. Tôi đáp lại: ‘Ừ, tất nhiên rồi’. Những gì tôi trao đổi không phải nhắm riêng vào Arsenal, mà là một vấn đề chung trong bóng đá hiện đại - chúng tôi làm thế, và ai cũng làm thế cả".

Tranh luận về tính hợp lệ của chiến thuật phong tỏa

Tâm điểm của cuộc tranh luận xoay quanh việc thiết lập các "khối chắn" (blocking) để tạo khoảng trống cho đồng đội dứt điểm. Đây là kỹ thuật mà Nicolas Jover đã nâng tầm tại Arsenal, giúp Pháo thủ trở thành một trong những đội bóng nguy hiểm nhất từ các tình huống cố định tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, HLV Hjulmand đã đặt dấu hỏi về tính pháp lý của những pha va chạm này dưới góc độ luật bóng đá.

"Chúng tôi thiết lập các khối chắn để tạo khoảng trống cho các cầu thủ khác. Đôi khi điều đó diễn ra ở khu vực khá xa so với bóng. Theo những gì tôi hiểu, khi bạn thực hiện một pha hích người, bóng phải đang trong cuộc. Tôi tự hỏi liệu việc cản người tấn công và hích đối phương khi bóng không ở gần có thực sự hợp lệ không?", thuyền trưởng của Leverkusen phân tích sâu hơn về thắc mắc của mình.

Dù đưa ra những nghi vấn về luật, HLV Hjulmand khẳng định ông không hề có ý định chỉ trích Arsenal. Ông thừa nhận Leverkusen cũng đang áp dụng những chiêu bài tương tự để đạt được hiệu quả ghi bàn. Phản ứng của Nicolas Jover – người từng có thời gian làm việc tại Brentford trước khi gia nhập đội ngũ của Mikel Arteta – cho thấy sự chấp nhận rằng đây là một phần không thể thiếu của bóng đá đỉnh cao hiện nay.

Trận đấu không chỉ là màn so tài thể lực và kỹ thuật trên sân, mà còn là cuộc đấu trí về mặt chiến thuật giữa các ban huấn luyện. Việc Leverkusen dùng chính bài đánh biên và phạt góc để ghi bàn vào lưới Arsenal cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội bóng nước Đức trong việc khắc chế lối chơi của Pháo thủ.