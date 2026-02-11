Niềm tin người tiêu dùng Australia giảm tháng thứ ba liên tiếp về mức 90,5 điểm Chỉ số niềm tin giảm 2,6% trong tháng 2/2026 khi Ngân hàng Dự trữ Australia tăng lãi suất lên 3,85%, gây áp lực lớn lên chi phí sinh hoạt và thị trường nhà ở.

Niềm tin của người tiêu dùng Australia tiếp tục suy yếu trong tháng 02/2026, ghi nhận mức giảm 2,6% xuống còn 90,5 điểm. Đây là tháng sụt giảm thứ ba liên tiếp kể từ cuối năm 2025, phản ánh tâm lý lo ngại của người dân trước các đợt tăng lãi suất và áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Tác động từ lộ trình thắt chặt tiền tệ

Theo báo cáo từ Westpac - Melbourne Institute công bố ngày 10/02, tính từ tháng 11/2025 đến nay, chỉ số niềm tin tiêu dùng đã sụt giảm tổng cộng 12,8%. Diễn biến này xảy ra ngay sau khi Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên mức 3,85% vào tuần trước, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách nếu lạm phát duy trì ở mức cao.

Ông Matthew Hassan, Trưởng bộ phận dự báo kinh tế vĩ mô Australia tại Westpac, nhận định người tiêu dùng đang chuẩn bị tâm lý cho các đợt tăng lãi suất tiếp theo. Kết quả khảo sát cho thấy hơn 80% người dân kỳ vọng lãi suất thế chấp sẽ tăng trong 12 tháng tới, trong đó hơn một phần ba dự báo mức tăng có thể lên tới ít nhất 1 điểm phần trăm.

Tài chính hộ gia đình và triển vọng bán lẻ ảm đạm

Áp lực tài chính đang đè nặng lên các hộ gia đình khi chỉ số đo lường tình hình tài chính cá nhân so với một năm trước giảm mạnh 4,7% trong tháng 02/2026. Bên cạnh đó, triển vọng kinh tế dài hạn cũng suy yếu với mức giảm 2,5%, cho thấy sự thận trọng về khả năng hồi phục của nền kinh tế trong tương lai.

Đối với lĩnh vực bán lẻ, tín hiệu thị trường đang trở nên đáng lo ngại hơn. Chỉ số phản ánh mức độ thuận lợi để mua sắm các mặt hàng gia dụng lớn đã giảm 5,6%. Con số này chứng minh người tiêu dùng đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu và trì hoãn các khoản mua sắm có giá trị cao do lo ngại về gánh nặng nợ nần và chi phí vay vốn tăng cao.