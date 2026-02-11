Niềm tin nhà đầu tư Eurozone tăng vọt lên 4,2 điểm trong tháng 2/2026 Chỉ số Sentix đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2025, vượt xa dự báo của giới phân tích và báo hiệu sự kết thúc của giai đoạn suy thoái tại khu vực đồng euro.

Niềm tin nhà đầu tư tại khu vực đồng euro đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ và vượt xa các kỳ vọng trong tháng 2/2026. Đây là tháng tăng thứ ba liên tiếp, đưa chỉ số niềm tin lên mức cao nhất trong vòng 7 tháng qua, theo dữ liệu khảo sát được công bố vào ngày 09/02.

Chỉ số Sentix vượt xa dự báo của thị trường

Cụ thể, chỉ số Sentix đo lường niềm tin nhà đầu tư tại khu vực đồng euro đã tăng lên mức 4,2 điểm trong tháng 2/2026. Kết quả này cải thiện đáng kể so với mức -1,8 điểm của tháng trước và cao hơn nhiều so với dự báo 0,0 điểm từ cuộc thăm dò của các chuyên gia Reuters.

Sentix nhận định rằng giai đoạn suy thoái tại khu vực đồng euro dường như đã kết thúc và một chu kỳ phục hồi kinh tế đang bắt đầu. Cuộc khảo sát được thực hiện với 1.091 nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 7/2 cho thấy cả kỳ vọng kinh tế lẫn đánh giá về tình hình hiện tại đều có sự chuyển biến tích cực.

Cải thiện đồng bộ tại các chỉ số thành phần

Các dữ liệu chi tiết cho thấy chỉ số kỳ vọng kinh tế đã tăng lên mức 15,8 điểm từ mức 10,0 điểm của tháng trước. Song song đó, chỉ số phản ánh điều kiện hiện tại cũng ghi nhận mức tăng lên -6,8 điểm so với mức -13,0 điểm vào tháng 1/2025.

Bên cạnh đó, nền kinh tế Đức – đầu tàu của khu vực – cũng đóng góp quan trọng vào diễn biến khả quan này. Chỉ số Sentix dành riêng cho Đức đã tăng vọt lên mức -6,9 điểm, ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 7/2025, so với mức -16,4 điểm vào tháng 1/2026.

Tín hiệu tích cực cho kinh tế Đức

Theo phân tích của Sentix, sự phục hồi của các chỉ số tại Đức có thể là tín hiệu báo hiệu giai đoạn suy thoái của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đang đi đến hồi kết. Sự cải thiện đồng loạt ở cả hai chỉ số hiện tại và kỳ vọng củng cố niềm tin vào một giai đoạn tăng trưởng mới của khu vực trong tương lai gần.