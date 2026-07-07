Nikon DL: Sự trở lại đầy bất ngờ của dòng máy ảnh compact cao cấp cảm biến 1 inch Nikon DL có thể tái xuất với cảm biến 24MP và ống kính khẩu độ lớn, hứa hẹn trở thành đối thủ của Canon PowerShot G7 X Mark III sau gần một thập kỷ bị hủy bỏ.

Nikon đang làm nóng thị trường máy ảnh khi xuất hiện các tin đồn về việc hồi sinh dòng máy ảnh compact cao cấp Nikon DL. Từng bị khai tử đầy nuối tiếc vào năm 2017 ngay trước thời điểm giao hàng, sự quay trở lại của Nikon DL được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cục diện phân khúc máy ảnh nhỏ gọn dành cho người dùng chuyên nghiệp.

Di sản bị lãng quên và cơ hội hồi sinh của Nikon DL

Dòng Nikon DL lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2016 nhưng đã bị hủy bỏ vào tháng 2/2017. Nguyên nhân chính được đưa ra vào thời điểm đó là những khó khăn trong việc phát triển bảng mạch điện tử và sự sụt giảm của thị trường máy ảnh compact. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ NikonRumors, hãng máy ảnh Nhật Bản đang có kế hoạch đưa dòng sản phẩm này trở lại thị trường.

The Nikon DL was scrapped before it even hit the market.

Sự trở lại này không chỉ là một nỗ lực làm mới mà còn là bước đi chiến lược nhằm cạnh tranh trực tiếp với các dòng máy ảnh đối thủ như Canon PowerShot G7 X Mark III hay dòng RX100 của Sony. Nikon DL mới được cho là sẽ giữ nguyên triết lý thiết kế nhỏ gọn nhưng sở hữu sức mạnh phần cứng hiện đại hơn.

Cấu hình kỹ thuật: Cảm biến 1 inch và hệ thống ống kính đa dạng

Điểm nhấn quan trọng nhất của Nikon DL chính là cảm biến 1 inch độ phân giải 24 megapixel. Đây là sự nâng cấp đáng kể so với các phiên bản dự kiến trước đây, giúp cải thiện chất lượng hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng và tăng khả năng xử lý chi tiết. Nikon được cho là đang cân nhắc giữa việc tung ra một mẫu máy duy nhất hoặc duy trì hai biến thể như kế hoạch ban đầu.

Dưới đây là các tùy chọn ống kính có thể xuất hiện trên dòng Nikon DL mới:

Biến thể Tiêu cự (tương đương 35mm) Khẩu độ tối đa Tiêu chuẩn 24 – 70 mm Đang cập nhật Góc rộng 18 – 50 mm f/1.8 – 2.8 Đa dụng 24 – 85 mm f/1.8 – 2.8

Đáng chú ý, biến thể siêu zoom 24 – 500 mm từng được công bố vào năm 2016 được báo cáo là sẽ không nằm trong kế hoạch hồi sinh lần này. Thay vào đó, Nikon tập trung tối ưu hóa chất lượng quang học cho các dải tiêu cự phổ biến hơn để đảm bảo tính gọn nhẹ và hiệu suất cao.

The Nikon DL was also announced as a superzoom version with a 24 – 500 mm lens.

Định vị phân khúc và trải nghiệm người dùng cao cấp

Nikon DL được định vị là dòng máy ảnh compact premium với thân máy được hoàn thiện chất lượng cao. Một trong những tính năng thú vị là hệ thống kính lọc có thể tùy chỉnh bởi người dùng (user-configurable filters), cho phép các nhiếp ảnh gia can thiệp sâu hơn vào chất lượng hình ảnh ngay từ khâu bấm máy. Ngoài ra, thiết bị cũng sẽ hỗ trợ kính ngắm điện tử (EVF) dưới dạng phụ kiện tùy chọn thông qua cổng hot shoe.

Bên cạnh việc phát triển Nikon DL, các nguồn tin còn cho biết Nikon đang song song nghiên cứu một mẫu máy ảnh compact full-frame mới. Điều này cho thấy tham vọng của hãng trong việc chiếm lĩnh lại thị trường máy ảnh nhỏ gọn cao cấp, vốn đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại nhờ nhu cầu của những người sáng tạo nội dung và những người yêu thích nhiếp ảnh đường phố.

Hiện tại, mức giá và ngày ra mắt chính thức của Nikon DL vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, với cấu hình dự kiến, đây chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc máy ảnh có giá khoảng 1.500 USD.