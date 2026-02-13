Đời sống Ninh Bình bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại 5 địa phương, kinh phí xã hội hóa UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Công văn 567/UBND-VP6 cho phép bắn pháo hoa nổ tầm thấp dịp Tết Bính Ngọ 2026 và lễ hội năm 2026 tại 5 xã, phường. Toàn bộ kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa, bảo đảm tuyệt đối an toàn theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Công văn số 567/UBND-VP6 về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các lễ hội năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Văn bản nêu rõ mục tiêu tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân đón năm mới, tham gia các hoạt động lễ hội truyền thống, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội theo đúng quy định của pháp luật. Đáng chú ý, toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa được thực hiện từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Bính Ngọ 2026

Theo công văn, các địa phương được phép bắn pháo hoa nổ tầm thấp gồm:

1. Phường Hoa Lư

Số lượng: Dự kiến 120 giàn

Dự kiến 120 giàn Thời gian: 0h00 ngày 17/02/2026 (Giao thừa), sau chương trình nghệ thuật “Tết quê hương - Ninh Bình 2026”

0h00 ngày 17/02/2026 (Giao thừa), sau chương trình nghệ thuật “Tết quê hương - Ninh Bình 2026” Địa điểm: Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế

2. Phường Nam Định

Số lượng: Dự kiến 120 giàn

Dự kiến 120 giàn Thời gian: 0h00 ngày 17/02/2026 (Giao thừa), sau chương trình nghệ thuật

0h00 ngày 17/02/2026 (Giao thừa), sau chương trình nghệ thuật Địa điểm: Khu vực Công viên Vị Xuyên

3. Phường Hà Nam

Thời gian: 0h00 ngày 17/02/2026 (Giao thừa), sau chương trình nghệ thuật

0h00 ngày 17/02/2026 (Giao thừa), sau chương trình nghệ thuật Địa điểm: Quảng trường Trống Đọi Tam, Khu đô thị SunUrban City

4. Phường Tam Điệp

Số lượng: Dự kiến 150 – 200 giàn

Dự kiến 150 – 200 giàn Thời gian: 22h15 ngày 16/02/2026 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ)

22h15 ngày 16/02/2026 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) Địa điểm: Trung tâm Thể thao phường Tam Điệp

5. Xã Nho Quan

Số lượng: Dự kiến 150 – 200 giàn

Dự kiến 150 – 200 giàn Thời gian: 22h00 ngày 16/02/2026 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ)

22h00 ngày 16/02/2026 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) Địa điểm: Quảng trường, Nhà Văn hóa trung tâm xã Nho Quan (thôn Bách Hoàn)

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 Ninh Bình

Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026

UBND tỉnh giao UBND các xã, phường được phép bắn pháo hoa chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện đúng quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đóng vai trò chủ trì về kỹ thuật, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Công an tỉnh và các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp theo đúng quy định pháp luật; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình triển khai. Yêu cầu xuyên suốt là:

Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản.

Kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống cháy nổ.

Giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau thời điểm bắn.

Việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp dịp Tết Bính Ngọ 2026 và các lễ hội năm 2026 không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình an toàn, văn minh, giàu bản sắc.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng nội dung công văn, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định và an toàn tuyệt đối trong toàn bộ quá trình tổ chức.