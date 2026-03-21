Ninh Bình đánh bại PVF-CAND 3-2 để giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia Trong trận tứ kết đầy kịch tính, bàn thắng ở phút 90+3 của Gia Hưng đã giúp Ninh Bình vượt qua PVF-CAND với tỷ số 3-2, khép lại màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Trận tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 giữa Ninh Bình và PVF-CAND đã diễn ra theo kịch bản hấp dẫn nhất có thể. Với dàn ngôi sao chất lượng trong đội hình, đội bóng cố đô Ninh Bình đã giành chiến thắng 3-2 sau một cuộc rượt đuổi tỷ số căng thẳng đến tận những giây cuối cùng, nơi công nghệ VAR đóng vai trò quan trọng trong việc định đoạt kết quả.

Màn nhập cuộc áp đảo và sự phản kháng của PVF-CAND

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Ninh Bình chủ động áp đặt lối chơi nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Sức ép liên tục được tạo ra về phía khung thành đối phương. Phút thứ 11, Gustavo có cơ hội đối mặt với thủ môn Đỗ Sỹ Huy nhưng cú dứt điểm chưa đủ độ hiểm hóc để mở tỷ số.

Dù lép vế về quyền kiểm soát, PVF-CAND vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản công dựa trên tốc độ của Nguyễn Vũ Tín. Tuy nhiên, ưu thế của Ninh Bình đã được cụ thể hóa ở phút 29. Từ pha căng ngang khó chịu của Trương Tiến Anh sau một nhịp bứt tốc bên cánh phải, bóng đã đập chân một hậu vệ PVF-CAND đi thẳng vào lưới, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Niềm vui của Ninh Bình chỉ kéo dài được 5 phút. Phút 34, tận dụng sai lầm phá bóng của hàng thủ chủ nhà, tiền đạo Eid nhanh chân dứt điểm tung lưới thủ môn Đặng Văn Lâm, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trước khi hiệp một khép lại.

Siêu phẩm của Geovane và kịch tính từ công nghệ VAR

Bước sang hiệp hai, Ninh Bình tiếp tục đẩy cao nhịp độ. Ngôi sao Geovane trở thành tâm điểm của các đợt tấn công với những tình huống xử lý kỹ thuật đẳng cấp. Sau một pha dứt điểm đưa bóng tìm đến cột dọc, đẳng cấp của cầu thủ này đã lên tiếng đúng lúc ở phút 67.

Từ quả đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 25m, Geovane thực hiện cú sút với quỹ đạo hiểm hóc, không cho thủ thành Sỹ Huy cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-1. Trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao trào khi Thanh Nhàn bên phía PVF-CAND sút tung lưới Văn Lâm, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Anh Quân đã rơi vào thế việt vị trước đó và không công nhận bàn thắng.

Nỗ lực không ngừng nghỉ của PVF-CAND cuối cùng cũng mang lại kết quả ở phút 83. Nguyễn Vũ Tín thực hiện pha cứa lòng đẳng cấp từ sát vòng cấm, đánh bại hoàn toàn Đặng Văn Lâm để quân bình tỷ số 2-2, khiến những phút cuối trận trở nên vô cùng căng thẳng.

Khoảnh khắc quyết định ở phút bù giờ

Khi tất cả đều nghĩ về loạt sút luân lưu, kịch tính đã xảy ra ở phút 90+3. Sau một loạt pha hãm thành liên tiếp của Ninh Bình, tiền đạo trẻ Gia Hưng đã có mặt đúng vị trí để đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng cố đô.

Chiến thắng này chính thức đưa Ninh Bình vào bán kết Cúp Quốc gia, khẳng định vị thế của một ứng viên vô địch. Dù thất bại, PVF-CAND cũng đã để lại ấn tượng mạnh mẽ về tinh thần thi đấu kiên cường trước đối thủ mạnh.