Ninh Bình đè bẹp Thể Công Viettel 4-1: Đỉnh cao chiến thuật của HLV Chu Đình Nghiêm Đánh bại Thể Công Viettel với tỷ số 4-1, Ninh Bình FC hiên ngang tiến vào chung kết Cúp Quốc gia. Nguyễn Hoàng Đức tỏa sáng rực rỡ dưới bàn tay của HLV Chu Đình Nghiêm.

Ninh Bình tiến vào chung kết Cúp Quốc gia sau màn trình diễn hủy diệt

Trận bán kết Cúp Quốc gia mùa giải 2025 - 2026 đã khép lại với kịch bản ít ai ngờ tới khi Ninh Bình FC khuất phục Thể Công Viettel với tỷ số đậm đà 4-1. Kết quả này không chỉ đưa đội bóng cố đô vào trận đấu cuối cùng mà còn khẳng định vị thế của một thế lực mới dưới sự nhào nặn của HLV Chu Đình Nghiêm. Đây không còn là một tập hợp các ngôi sao rời rạc, mà là một cỗ máy vận hành trơn tru và đầy khoa học.

HLV Chu Đình Nghiêm nâng tầm Ninh Bình.

Dấu ấn chiến thuật và cái bẫy phản công hoàn hảo

HLV Chu Đình Nghiêm một lần nữa chứng minh tại sao ông được coi là một trong những bộ óc chiến thuật hàng đầu Việt Nam hiện nay. Trước một Thể Công Viettel đầy tham vọng, Ninh Bình chủ động thiết lập cự ly đội hình hợp lý, bọc lót kín kẽ và chờ đợi thời cơ. Khi đối phương nỗ lực dâng cao đội hình, họ ngay lập tức rơi vào cái bẫy phản công được giăng ra tỉ mỉ.

Khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của Ninh Bình diễn ra vô cùng mượt mà. Bàn mở tỷ số của Gia Hưng ở phút 15 là minh chứng điển hình cho lối chơi tốc độ này. Hệ thống phòng ngự của Thể Công Viettel hoàn toàn bị xé toang trước những pha luân chuyển bóng nhanh và chính xác của đội chủ sân Ninh Bình.

Nguyễn Hoàng Đức và màn trình diễn đẳng cấp thủ lĩnh

Linh hồn trong lối chơi của Ninh Bình FC không ai khác chính là đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức. Tiền vệ sinh năm 1998 đã có một ngày thi đấu chói sáng khi bao quát hoàn toàn tuyến giữa. Đỉnh cao của sự bùng nổ là siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-0 ở cuối hiệp một. Cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân phải - chân không thuận - đưa bóng dội mép trong cột dọc vào lưới đã đánh gục hoàn toàn ý chí phản kháng của thủ thành Văn Việt.

Bên cạnh Hoàng Đức, sự vững chãi của Đặng Văn Lâm trong khung gỗ và sự năng nổ của ngoại binh Friday cũng đóng vai trò then chốt. Friday không chỉ đóng góp cú đúp kiến tạo mà còn tự mình ấn định chiến thắng 4-1 ở phút 90, sau một pha chớp thời cơ dũng mãnh.

Hồi chuông báo động cho Thể Công Viettel

Ở chiều ngược lại, thất bại nặng nề này là lời cảnh tỉnh cho HLV Velizar Popov và các học trò. Dù đã nỗ lực thay đổi nhân sự trong hiệp hai với sự góp mặt của Xuân Tiến và Hoàng Minh, thế trận của Thể Công Viettel vẫn lâm vào bế tắc. Bàn thắng duy nhất của Lucao từ chấm phạt đền ở phút 85 chỉ mang ý nghĩa danh dự, trước khi Bảo Toàn dập tắt mọi hy vọng của đội bóng áo lính bằng bàn thắng ngay sau đó.

Ninh Bình vào chung kết với CA TP.HCM.

Hướng tới trận chung kết trong mơ với CLB CA TP.HCM

Vượt qua thử thách Thể Công Viettel, Ninh Bình FC sẽ bước vào trận chung kết vào ngày 14/1 tới. Đối thủ của họ là CLB CA TP.HCM, đội bóng cũng vừa đánh bại Nam Định tại Thiên Trường. Đây được đánh giá là trận đấu trong mơ giữa hai đội bóng sở hữu dàn sao chất lượng nhất bóng đá Việt Nam hiện tại. Với phong độ hủy diệt, người hâm mộ Ninh Bình đang kỳ vọng vào một danh hiệu lịch sử dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm.