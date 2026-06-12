Ninh Bình đối đầu CA TP.HCM tại chung kết Cúp quốc gia 2025/26 sau loạt trận bán kết bùng nổ Vượt qua những đối thủ nặng ký là Thể Công Viettel và Nam Định với tỷ số cách biệt, Ninh Bình cùng CA TP.HCM sẽ tranh ngôi vương Cúp quốc gia vào ngày 14/6 tới.

Vòng bán kết Cúp quốc gia 2025/26 đã chính thức khép lại với những kịch bản đầy kịch tính, xác định hai cái tên xuất sắc nhất bước vào trận tranh ngôi vô địch là Ninh Bình và Công an TP.HCM (CA TP.HCM). Trong khi Ninh Bình khẳng định sức mạnh trước Á quân V-League Thể Công Viettel, thì đại diện phía Nam cũng tạo nên cú sốc lớn ngay tại sân Thiên Trường để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng.

Ninh Bình và dấu ấn chiến thuật của HLV Chu Đình Nghiêm

Chiến thắng 4-1 của Ninh Bình trước Thể Công Viettel mang đậm dấu ấn chuyên môn và bản lĩnh của một tập thể đang vươn mình trở thành thế lực mới. Đối đầu với đối thủ giàu tính kỷ luật, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã lựa chọn cách tiếp cận trận đấu nhạy bén, biết cách trừng phạt sai lầm của đối phương vào những thời điểm quyết định.

Gia Hưng là người khai thông thế bế tắc trước khi Hoàng Đức nhân đôi cách biệt cho Ninh Bình. Dù Thể Công Viettel nỗ lực dâng cao và có bàn rút ngắn tỷ số, nhưng sự điềm tĩnh đã giúp Ninh Bình đứng vững. Những pha phản công sắc lẹm ở cuối trận đã giúp Bảo Toàn và Fred Friday ghi thêm bàn thắng, ấn định thắng lợi cách biệt. Đặc biệt, ngoại binh Fred Friday đã có ngày thi đấu chói sáng với 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, củng cố vị thế thủ lĩnh của Hoàng Đức ở khu trung tuyến.

CA TP.HCM và tinh thần quật cường của bóng đá phía Nam

Ở trận bán kết còn lại, CA TP.HCM đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất mùa giải khi đánh bại Nam Định với tỷ số 4-2 ngay trên sân khách. Đại diện phía Nam đã tận dụng triệt để sự mất tập trung của hàng thủ đối phương để định đoạt trận đấu ngay trong hiệp 1 với 4 bàn thắng liên tiếp. Dù Nam Định nỗ lực vùng lên trong hiệp 2, nhưng tinh thần thi đấu quả cảm đã giúp CA TP.HCM bảo vệ thành quả.

CA TP HCM giành chiến thắng thuyết phục để tiến đến trận chung kết Cúp quốc gia.

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích mà còn thắp lại niềm tin cho bóng đá miền Nam trong bối cảnh cán cân quyền lực đang nghiêng về các đội bóng phía Bắc. Sự tỏa sáng của dàn cầu thủ Việt kiều tiếp tục là điểm tựa quan trọng giúp CA TP.HCM mơ về danh hiệu vô địch quốc gia sau một hành trình đầy nỗ lực.

Chiến thắng của CA TP HCM có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh câu lạc bộ vừa trải qua một mùa giải thăng trầm.

Trận chung kết giữa Ninh Bình và CA TP.HCM dự kiến diễn ra vào ngày 14/6 tới tại Ninh Bình. Đây hứa hẹn là cuộc đối đầu đỉnh cao giữa sự ổn định, kỷ luật của đội bóng cố đô và khả năng bùng nổ kinh ngạc từ đại diện phía Nam. Với lợi thế sân nhà, Ninh Bình đang đứng trước cơ hội lịch sử để khẳng định vị thế thế lực mới, trong khi CA TP.HCM khát khao giành cúp để khẳng định sự trở lại mạnh mẽ.