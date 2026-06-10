Ninh Bình đối đầu Thể Công Viettel: Đại chiến giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia Màn thư hùng giữa Ninh Bình và Thể Công Viettel tại bán kết Cúp Quốc gia 2025/26 là cuộc đối đầu đỉnh cao giữa triết lý tấn công áp đặt và lối chơi phòng ngự phản công thực dụng.

Vào lúc 18h00 ngày 11/6, sân vận động Ninh Bình sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá Việt Nam với trận bán kết Cúp Quốc gia 2025/26 giữa chủ nhà Ninh Bình và Thể Công Viettel. Đây không chỉ là cuộc đấu giữa hai đội bóng vừa cán đích trong nhóm 3 đội dẫn đầu V-League, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng xưng vương tại đấu trường Cup.

Ninh Bình hướng đến mục tiêu vượt qua Thể Công Viettel ở trận bán kết Cúp Quốc gia. Ảnh: CLB Ninh Bình.

Sự đối lập giữa hai triết lý cầm quân

Ninh Bình bước vào trận đấu này với tâm thế cực kỳ tự tin. Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng cố đô Hoa Lư đang duy trì phong độ ấn tượng với tỷ lệ chiến thắng lên đến 80% trong 5 trận gần nhất. Triết lý của ông Nghiêm tập trung vào việc kiểm soát bóng và chủ động áp đặt lối chơi, tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để dâng cao đội hình và xuyên phá bằng các tình huống đập nhả trung lộ.

Ngược lại, Thể Công Viettel dưới thời HLV Velizar Popov mang bộ mặt lì lợm và thực dụng. Đội bóng áo lính ưu tiên sự an toàn tuyệt đối nơi hàng thủ, thiết lập khối đội hình lùi sâu để bịt kín mọi kẽ hở trước vòng cấm địa. Lối chơi này dù đôi khi thiếu bùng nổ nhưng lại cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái nhanh, sẵn sàng trừng phạt sai lầm của đối phương bằng những đòn phản công sắc lẹm.

Thống kê đối đầu và tình hình lực lượng

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy sự cân bằng tuyệt đối giữa hai bên. Trong cả hai lượt trận tại V-League mùa này, Ninh Bình và Thể Công Viettel đều rời sân với kết quả hòa 1-1. Sự hiểu biết quá rõ về điểm mạnh, điểm yếu của nhau khiến các cuộc chạm trán này luôn diễn ra trong thế trận giằng co và nặng tính toan tính chiến thuật.

Về mặt lực lượng, HLV Chu Đình Nghiêm đang có trong tay đội hình mạnh nhất khi không có ca chấn thương hay án treo giò nào. Trong khi đó, Thể Công Viettel chịu tổn thất không nhỏ ở tuyến giữa khi tiền vệ Văn Tú phải vắng mặt do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây sẽ là khoảng trống mà HLV Popov cần sớm tìm lời giải để duy trì khả năng tranh chấp tại khu vực trung tâm.

Những nhân tố có thể định đoạt trận đấu

Tâm điểm của mọi đường lên bóng phía Ninh Bình chắc chắn là Nguyễn Hoàng Đức. Khả năng thoát pressing, nhãn quan chiến thuật sắc sảo và những đường chuyền dọn cỗ của cầu thủ này là chìa khóa để phá vỡ hệ thống phòng ngự kỷ luật của đối phương. Bên cạnh đó, sự càn lướt của Geovane (Nguyễn Tài Lộc) cũng là vũ khí quan trọng trong sơ đồ của HLV Chu Đình Nghiêm.

Nguyễn Hoàng Đức là niềm hy vọng của Ninh Bình. Ảnh: CLB Ninh Bình.

Bên kia chiến tuyến, tiền đạo Lucas là mối đe dọa thường trực đối với khung thành của Văn Lâm. Với 11 bàn thắng đã ghi được trong mùa giải này, Lucas chỉ cần một khoảnh khắc lơ là từ cặp trung vệ đối phương để tung ra nhát kiếm quyết định. Cuộc chiến tại vòng tròn trung tâm giữa bộ đôi Đức Chiến, Văn Thuận (Ninh Bình) và Văn Trâm, Wesley (Thể Công Viettel) được dự báo sẽ vô cùng khốc liệt, quyết định trực tiếp đến khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Đội hình dự kiến

Ninh Bình: Văn Lâm; Thanh Thịnh, Ngọc Bảo, Thành Trung, Tiến Anh; Đức Chiến, Văn Thuận; Quang Nho, Hoàng Đức, Geovane; Gustavo.

Văn Lâm; Thanh Thịnh, Ngọc Bảo, Thành Trung, Tiến Anh; Đức Chiến, Văn Thuận; Quang Nho, Hoàng Đức, Geovane; Gustavo. Thể Công Viettel: Văn Việt; Tuấn Tài, Tiến Dũng, Colonna Kyle, Hoàng Minh; Văn Trâm, Wesley; Xuân Tiến, Damian An, Paulo; Lucas.

Với tính chất quan trọng của một trận bán kết, sự thận trọng chắc chắn sẽ được đẩy lên mức cao nhất. Một thế trận chặt chẽ và ít bàn thắng là kịch bản dễ xảy ra nhất. Không loại trừ khả năng hai đội sẽ phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu đầy may rủi nếu tỷ số hòa được giữ nguyên sau 90 phút thi đấu chính thức.