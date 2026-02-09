Ninh Bình hụt hơi trong cuộc đua vô địch V-League sau trận thua HAGL Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước HAGL phơi bày những hạn chế của 'thiếu gia' Ninh Bình, khiến khoảng cách với ngôi đầu của CAHN có thể bị nới rộng lên tới 8 điểm.

Thất bại 1-2 ngay tại sân nhà trước HAGL không chỉ là một kết quả gây sốc, mà còn là hồi chuông cảnh báo cho tham vọng của CLB Ninh Bình. Đội bóng tân binh từng làm mưa làm gió ở giai đoạn đầu mùa đang phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã khi lối chơi bị các đối thủ nghiên cứu và khắc chế hiệu quả.

Sự ngây thơ của tân binh trước lối chơi toan tính

Ninh Bình bước vào cuộc đối đầu với HAGL bằng thế trận áp đảo và tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, dàn sao đắt giá của đội bóng Cố đô lại tỏ ra lúng túng trước khối đội hình lùi sâu và lối chơi phòng ngự phản công đầy toan tính của HLV Lê Quang Trãi. Việc thiếu vắng HLV Gerard Albadalejo và tiền vệ Dụng Quang Nho đã để lại lỗ hổng lớn trong khả năng điều tiết và duy trì nhịp độ trận đấu.

Ninh Bình đã đầu tư mạnh mẽ vào đội hình sau khi lên hạng.

Những bàn thua từ các pha phản công sắc lẹm của Minh Tâm hay Marciel cho thấy hệ thống phòng ngự của Ninh Bình chưa đủ độ "già dơ" để đối phó với những kịch bản chuyển trạng thái nhanh. Sự thiếu quyết liệt trong các pha tranh chấp tay đôi trước một HAGL đang khát điểm đã khiến họ phải trả giá đắt ngay tại thánh địa của mình.

Bài toán điểm số và bất lợi từ lịch thi đấu

Nhìn vào bảng xếp hạng, Ninh Bình hiện sở hữu 27 điểm, chỉ kém đội dẫn đầu Công an Hà Nội (CAHN) đúng 2 điểm. Tuy nhiên, con số này mang tính chất đánh lừa khi đội bóng Cố đô đã thi đấu nhiều hơn đối thủ trực tiếp tới 2 trận. Nếu CAHN tận dụng tốt các trận đấu bù, khoảng cách thực tế có thể nới rộng lên thành 8 điểm — một con số cực kỳ khó san lấp trong bối cảnh giải đấu bước vào giai đoạn khốc liệt.

Ninh Bình đã thua 2 trận liên tiếp.

Đáng chú ý, không chỉ mờ mịt trong cuộc đua vô địch, Ninh Bình còn đang đối mặt với áp lực khủng khiếp từ nhóm bám đuổi. Hà Nội FC dưới thời tân HLV Harry Kewell đang hồi sinh mạnh mẽ với chuỗi 4 trận bất bại. Những cái tên như Thể Công Viettel hay CLB TP.HCM cũng đang sẵn sàng đánh chiếm vị trí của Ninh Bình nếu họ tiếp tục sảy chân.

Trận thua HAGL dường như đã đặt dấu chấm hết cho tham vọng vô địch lượt đi của thầy trò HLV Gerard Albadalejo. Sự hụt hơi ở thời điểm then chốt cho thấy chiều sâu đội hình và tâm lý chiến đấu của đội bóng tân binh vẫn chưa thực sự đạt đến tầm vóc của một ứng cử viên vô địch. Mục tiêu thực tế nhất với Ninh Bình hiện tại có lẽ là tập trung giữ vững một vị trí trong Top 3 khi mùa giải khép lại.