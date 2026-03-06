Ninh Bình khủng hoảng: Thủng lưới 8 bàn sau 3 trận và cuộc thay máu băng ghế chỉ đạo Sự sụp đổ khó tin của hệ thống phòng ngự khiến CLB Ninh Bình đánh mất vị thế ứng viên vô địch, buộc HLV Gerard Albadalejo phải rời ghế nóng sau trận thua Nam Định.

Thất bại sát nút 2-3 trước Nam Định ngay tại chảo lửa Thiên Trường đã trở thành giọt nước tràn ly, chấm dứt triều đại của HLV Gerard Albadalejo tại CLB Ninh Bình. Từ một tập thể từng sở hữu hàng thủ vững chắc nhất giải đấu, đội bóng Cố đô đang rơi vào vòng xoáy khủng hoảng với những số liệu thống kê đầy báo động.

Sự sụp đổ của 'bức tường thép' trứ danh

Từng được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vương với chuỗi trận bất bại ấn tượng, Ninh Bình bỗng chốc đánh mất chính mình chỉ trong vỏn vẹn 3 vòng đấu. Hệ thống phòng ngự từng được coi là điểm tựa vững chắc nhất của họ đã sụp đổ một cách có hệ thống trước sức ép từ các đối thủ trực tiếp như CAHN, HAGL và mới nhất là Nam Định.

Hàng thủ là tử huyệt của Ninh Bình.

Những con số thống kê thực sự khiến giới chuyên môn phải ngỡ ngàng. Trong 11 vòng đấu đầu tiên, mành lưới của thủ thành Đặng Văn Lâm chỉ phải rung lên 11 lần. Tuy nhiên, chỉ trong 3 trận gần nhất, số bàn thua mà đội bóng này phải nhận đã lên tới 8 bàn. Bộ tứ vệ gồm Thanh Thịnh, Ngọc Bảo, Patrick Marcelino và Dụng Quang Nho – những nhân tố từng tạo nên "bức tường thép" – giờ đây trở nên mong manh và thường xuyên mắc sai lầm vị trí.

Hệ lụy từ sự sa sút và bài toán nhân sự

Sự lỏng lẻo nơi hậu phương không chỉ khiến Ninh Bình đánh rơi 9 điểm tối đa mà còn đẩy họ xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Hiện tại, họ đang kém đội đầu bảng CAHN tới 8 điểm. Dù vẫn còn một trận chưa đấu trong tay, nhưng với tinh thần đang xuống thấp, việc san lấp khoảng cách này được dự báo là một ngọn núi cực kỳ khó vượt qua.

Bên cạnh nỗi lo phòng ngự, hàng công của đội bóng Cố đô cũng đang bộc lộ những hạn chế đáng kể. Tân binh Friday, người được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới và chia lửa cùng các đồng đội trên hàng công, vẫn chưa thể để lại dấu ấn đậm nét nào. Sự thiếu sắc sảo trong các pha dứt điểm cuối cùng khiến Ninh Bình thường xuyên rơi vào bế tắc khi đối phương chơi lùi sâu.

Kỳ vọng vào 'phù thủy' Vũ Tiến Thành

Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Ban lãnh đạo CLB Ninh Bình đã quyết định bổ nhiệm ông Vũ Tiến Thành vào vai trò HLV tạm quyền. Chiến lược gia này vốn nổi tiếng là người có khả năng "chữa cháy" và tháo gỡ khó khăn cho các đội bóng trong giai đoạn khủng hoảng, như những gì ông từng thể hiện tại HAGL.

Nhiệm vụ cấp bách nhất của ông Thành lúc này là phải nhanh chóng vá lại những lỗ hổng chết người nơi hàng thủ và xốc lại tinh thần cho các cầu thủ. Nếu không thể tìm lại sự ổn định trong lối chơi ngay lập tức, tham vọng cạnh tranh danh hiệu của Ninh Bình tại V.League 1 mùa giải năm nay rất có thể sẽ sớm tan thành mây khói.