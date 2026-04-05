Ninh Bình lội ngược dòng hạ gục HAGL 2-1 tại vòng 17 V-League 2025/2026 Dù vươn lên dẫn trước nhờ công của Đình Lâm, HAGL vẫn để Ninh Bình giành trọn 3 điểm sau màn tỏa sáng của Geovane và siêu phẩm từ ngôi sao U23 Lê Văn Thuận.

Ninh Bình đã thể hiện bản lĩnh kiên cường khi lội ngược dòng đánh bại HAGL với tỷ số 2-1 ngay tại Pleiku trong khuôn khổ vòng 17 V-League 2025/2026. Trận đấu chứng kiến sự kịch tính khi đội chủ nhà lấn lướt trong hiệp một, nhưng sự thay đổi nhân sự và đẳng cấp cá nhân đã giúp đội khách ra về với chiến thắng tối thiểu.

Sức ép nghẹt thở và bàn mở tỷ số của HAGL

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, HAGL tận dụng lợi thế sân nhà để dồn ép đối phương liên tục. Phút thứ 6, tiền đạo Cao Hoàng Minh suýt chút nữa đã tạo nên siêu phẩm khi xử lý tinh tế ở trung lộ rồi dứt điểm trúng xà ngang khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Áp lực của đội bóng phố Núi cuối cùng cũng được cụ thể hóa chỉ 6 phút sau đó.

Từ một tình huống phản công sắc lẹm bên hành lang cánh trái, Du Học thực hiện quả treo bóng điểm rơi chính xác để Đình Lâm băng vào đệm lòng cận thành, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm giúp tinh thần của các cầu thủ HAGL lên cao, khiến Ninh Bình lúng túng trong việc triển khai bóng.

Hoàng Anh Gia Lai sớm có bàn mở tỷ số.

VAR từ chối bàn thắng và sự kiên trì của đội khách

Ninh Bình nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng thủ kỷ luật của HAGL. Phút 24, may mắn tiếp tục ngoảnh mặt với đội khách khi cú đánh đầu hiểm hóc của Trần Bảo Toàn đưa bóng đi trúng xà ngang. Ngay sau đó, lưới của Đặng Văn Lâm đã rung lên lần thứ hai sau pha phối hợp đẹp mắt của Du Học, nhưng VAR đã can thiệp.

Trọng tài xác định Marciel Silva đã rơi vào thế việt vị trước khi tung đường căng ngang cho đồng đội ghi bàn. Việc bị từ chối bàn thắng này được xem là bước ngoặt tâm lý quan trọng. Trong những phút cuối hiệp một, thủ thành Trung Kiên của HAGL đã có pha phản xạ xuất thần để cứu thua sau cú dứt điểm hiểm hóc của Bảo Toàn, bảo toàn lợi thế dẫn trước trước giờ nghỉ.

Bước ngoặt chiến thuật và màn ngược dòng của Ninh Bình

Bước sang hiệp hai, HLV đội khách thực hiện thay đổi nhân sự mang tính quyết định khi đưa Lê Văn Thuận vào sân thay cho Trần Bảo Toàn. Sự hiện diện của ngôi sao U23 Việt Nam giúp lối chơi tấn công của Ninh Bình trở nên thanh thoát và giàu đột biến hơn. Phút 65, chính Văn Thuận mang về quả phạt đền sau tình huống bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, ngoại binh Geovane lạnh lùng dứt điểm bằng chân trái đánh bại Trung Kiên, quân bình tỷ số 1-1 ở phút 70. Bàn thắng này giúp Ninh Bình giành lại hoàn toàn thế trận, trong khi HAGL bắt đầu bộc lộ sự nôn nóng trong các pha xử lý cuối cùng.

Ninh Bình cho thấy bản lĩnh khi ngược dòng thành công.

Đến phút 84, đẳng cấp của các ngôi sao bên phía đội khách một lần nữa lên tiếng. Lê Văn Thuận thực hiện pha đột phá táo bạo từ cánh phải vào trung lộ trước khi tung cú cứa lòng chân trái tinh tế. Bóng cuộn vào góc xa khung thành khiến nỗ lực bay người của Trung Kiên trở nên vô vọng, ấn định tỷ số 2-1.

Thông số trận đấu HAGL Ninh Bình Tỷ số 1 2 Ghi bàn Đình Lâm (12') Geovane (70'), Văn Thuận (84') Kiểm soát bóng 48% 52%

Dù đã nỗ lực nhồi bóng bổng vào vòng cấm trong những phút bù giờ, HAGL vẫn không thể tìm được bàn gỡ hòa khi Gabriel Conceicao dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc. Chiến thắng giúp Ninh Bình củng cố vị trí trên bảng xếp hạng, trong khi HAGL bỏ lỡ cơ hội bứt phá trên sân nhà.