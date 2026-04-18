Ninh Bình phô diễn sức mạnh dàn sao, đè bẹp PVF-CAND 3-0 tại V-League Những pha lập công của Gia Hưng, Thành Trung và Văn Thuận giúp Ninh Bình khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng chiến thắng thuyết phục trước PVF-CAND.

Ninh Bình vừa khẳng định sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước PVF-CAND trong khuôn khổ V-League. Với sự tỏa sáng của các ngôi sao và bản lĩnh từ thủ thành Đặng Văn Lâm, đội chủ sân Ninh Bình dễ dàng bỏ túi 3 điểm để duy trì cuộc đua ở tốp đầu bảng xếp hạng.

Bản lĩnh của dàn sao thượng hạng

Trận cầu tâm điểm diễn ra với thế trận một chiều khi Ninh Bình chủ động đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu. Dàn sao dày dặn kinh nghiệm của đội chủ nhà nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, buộc PVF-CAND phải lùi sâu phòng ngự số đông bên phần sân nhà.

Dù chơi lép vế hơn, PVF-CAND mới là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm rõ rệt đầu tiên. Phút 23, tận dụng sai lầm mất bóng của Dụng Quang Nho, Mpande có cơ hội đối mặt trực tiếp với Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, bản lĩnh của thủ thành đội tuyển quốc gia đã lên tiếng đúng lúc khi anh cản phá thành công cú sút của tiền đạo đối phương.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 35. Từ một pha dàn xếp tấn công mạch lạc, Gia Hưng nhận bóng sát vòng cấm và tung cú dứt điểm sấm sét, không cho thủ thành Phí Minh Long bất kỳ cơ hội cản phá nào. Chỉ 3 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi. Trương Tiến Anh có pha bứt tốc mạnh mẽ bên cánh trước khi kiến tạo dọn cỗ cho Thành Trung xử lý tinh tế và cứa lòng hiểm hóc vào góc xa.

Sự thực dụng và đẳng cấp vượt trội

Bước sang hiệp hai, PVF-CAND nỗ lực dâng cao nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Các học trò của huấn luyện viên đội khách đã tạo ra những sóng gió nhất định, điển hình là tình huống dứt điểm dội cột dọc của Thái Bá Đạt và một bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị của Anh Quân.

Tuy nhiên, khi hàng công đối phương còn đang loay hoay, Ninh Bình đã tung ra đòn trừng phạt mang tính quyết định. Phút 61, tân binh Fred Friday phá bẫy việt vị thông minh trước khi căng ngang chuẩn xác để Văn Thuận đệm bóng cận thành, ấn định tỷ số 3-0.

Những phút còn lại, Ninh Bình chủ động giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn lực lượng. Thắng lợi này không chỉ phản ánh đúng đẳng cấp giữa hai đội mà còn cho thấy sự thích nghi nhanh chóng của dàn sao Ninh Bình dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện mới. Ba điểm có được giúp đội bóng cố đô tiếp tục bám đuổi quyết liệt nhóm dẫn đầu gồm Viettel và Công an Hà Nội.

Thống kê trận đấu Ninh Bình vs PVF-CAND