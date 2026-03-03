Ninh Bình sa thải HLV sau 3 trận thua, Bùi Tiến Dũng lỡ hẹn đại chiến Malaysia Bóng đá Việt Nam biến động mạnh: CLB Ninh Bình thay tướng sau chuỗi bết bát, trung vệ Bùi Tiến Dũng dính chấn thương nặng, trong khi Thanh Hóa đón dàn tân binh chất lượng.

Bóng đá Việt Nam trải qua 24 giờ đầy biến động với tâm điểm là cuộc thanh lọc nhân sự tại CLB Ninh Bình và tổn thất lực lượng nghiêm trọng của đội tuyển quốc gia trước thềm vòng loại Asian Cup. Những diễn biến dồn dập từ sân cỏ V-League đến các quyết định pháp lý của AFC đang phác thảo nên một diện mạo mới cho giai đoạn khốc liệt sắp tới.

Ninh Bình sa thải HLV Gerard Albadalejo sau chuỗi thành tích bết bát

Tân binh V-League 2025-2026, CLB Ninh Bình, đã chính thức ra quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Gerard Albadalejo. Động thái mạnh tay này diễn ra ngay sau khi đội bóng cố đô phải nhận thất bại kịch tính 2-3 trước Nam Định, đánh dấu trận thua thứ ba liên tiếp tại đấu trường quốc nội. Cùng rời đi với chiến lược gia người Tây Ban Nha là trợ lý Josep Maria Roma.

Ninh Bình chia tay HLV Gerard Albadalejo.

Dù sở hữu đội hình với nhiều ngôi sao, Ninh Bình đang cho thấy sự hụt hơi trong cuộc đua nhóm đầu. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức thừa nhận đội nhà đang chịu áp lực tâm lý nặng nề: “Đây đã là trận thua thứ ba liên tiếp rồi. Tôi nghĩ toàn đội cần phải làm việc nhiều hơn nữa, chăm chỉ hơn nữa để hướng đến từng trận đấu một”.

Xuân Son giải cơn khát bàn thắng, Thanh Hóa tháo gỡ nút thắt chuyển nhượng

Trái ngược với nỗi buồn của Ninh Bình, tiền đạo Xuân Son bên phía Nam Định đã có màn tỏa sáng đúng lúc. Bàn thắng vào lưới đội bóng cố đô không chỉ giúp Nam Định giành trọn 3 điểm với tỷ số 3-2 mà còn chấm dứt chuỗi 10 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng của cá nhân chân sút này.

Xuân Son hạnh phúc khi ghi bàn vào lưới Ninh Bình.

Trong khi đó, CLB Đông Á Thanh Hóa cũng đón tin vui về mặt nhân sự. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính và nộp phạt cho FIFA, đội bóng xứ Thanh đã chính thức được gỡ bỏ lệnh cấm chuyển nhượng. Ngay lập tức, 4 tân binh đã được công bố, nổi bật nhất là ngoại binh Amar Catic, hứa hẹn tăng cường đáng kể sức mạnh cho đội hình của HLV Velizar Popov.

Tuyển Việt Nam mất 'tư lệnh' hàng thủ trước trận gặp Malaysia

Về phía đội tuyển quốc gia, HLV trưởng sẽ phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi trung vệ Bùi Tiến Dũng chính thức lỡ hẹn với đợt tập trung sắp tới. Kết quả kiểm tra y tế xác định thủ quân của Thể Công - Viettel bị rách sụn chêm đầu gối nghiêm trọng, buộc phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Liên quan đến đối thủ Malaysia, AFC đã ấn định ngày 11/4 là hạn chót để ra phán quyết về bê bối nhập tịch 7 cầu thủ của đội bóng này. Quyết định này sẽ trực tiếp định đoạt tấm vé dự Asian Cup 2027, tạo ra sự kịch tính ngay trước ngày bốc thăm chia bảng.

Điểm tin vắn khác: