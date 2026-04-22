Ninh Bình sẵn sàng trải thảm đỏ đón HLV Chu Đình Nghiêm sau khi rời Hải Phòng HLV Chu Đình Nghiêm sẽ chính thức chia tay Hải Phòng sau mùa giải 2025-2026 để tìm kiếm thử thách mới, với điểm đến tiềm năng nhất là câu lạc bộ Ninh Bình.

Kỷ nguyên của HLV Chu Đình Nghiêm tại sân Lạch Tray đang dần đi đến hồi kết. Chiến lược gia sinh năm 1972 đã quyết định không gia hạn hợp đồng với Hải Phòng sau khi mùa giải 2025 - 2026 khép lại. Quyết định này mở đường cho một cuộc chuyển giao lớn, nơi vị thuyền trưởng quê Thanh Hóa mong muốn tìm kiếm một môi trường giàu tiềm lực và tham vọng hơn để chinh phục những đỉnh cao mới.

Chiến lược dọn đường của Ninh Bình

Ngay sau khi thông tin ông Nghiêm rời đi được lan tỏa, Ninh Bình đã nổi lên như ứng viên hàng đầu trong việc giành chữ ký của vị chiến lược gia này. Thực tế, đội bóng này đã bày tỏ sự quan tâm từ khi thăng hạng V-League, nhưng HLV Chu Đình Nghiêm đã chọn cách tôn trọng bản hợp đồng hiện tại với đội bóng đất Cảng.

Những động thái hậu trường gần đây cho thấy Ninh Bình đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự xuất hiện của tân thuyền trưởng. Đội bóng đã điều chuyển HLV tạm quyền Vũ Tiến Thành sang vai trò Giám đốc kỹ thuật. Đồng thời, HLV thể lực Bae Ji Won được bổ nhiệm đứng tên HLV trưởng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Liên đoàn Bóng đá Châu Á. Sự sắp xếp này được xem là bước đệm để ông Vũ Tiến Thành sẵn sàng lùi về tuyến sau, tạo khoảng trống quyền lực chuyên môn cho HLV Chu Đình Nghiêm khi ông chính thức cập bến.

HLV Chu Đình Nghiêm có bản thành tích ấn tượng trong nghiệp cầm quân tại V-League. Ảnh: Hải Phòng FC.

Bảo chứng vàng cho những danh hiệu

Sự khao khát của Ninh Bình đối với Chu Đình Nghiêm là hoàn toàn có cơ sở. Trong giới cầm quân nội, ông Nghiêm được coi là "cỗ máy săn danh hiệu". Ông từng thiết lập kỷ nguyên thống trị cho Hà Nội giai đoạn 2016 - 2022, đồng thời là người có công lớn nâng tầm những ngôi sao hàng đầu như Quang Hải, Đình Trọng và Văn Hậu.

Tại Hải Phòng, dù không sở hữu dàn sao thượng hạng, ông vẫn biến tập thể này thành một đội quân kỉ luật với lối chơi tấn công khoa học và rực lửa. Cá tính mạnh mẽ cùng khả năng quản trị phòng thay đồ giúp ông luôn nhận được sự nể trọng tuyệt đối từ các học trò. Đây chính là mảnh ghép còn thiếu mà Ninh Bình đang tìm kiếm để hiện thực hóa tham vọng thống trị bóng đá Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2025 - 2026, Ninh Bình đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 37 điểm sau 19 vòng đấu. Khoảng cách 4 điểm với đội đứng thứ 2 là Thể Công - Viettel hoàn toàn có thể san lấp. Với nền tảng tài chính mạnh mẽ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nhân sự lãnh đạo, việc bổ sung một chiến lược gia đẳng cấp như HLV Chu Đình Nghiêm vào mùa tới sẽ biến Ninh Bình trở thành đối trọng thực sự cho mọi ứng viên vô địch.