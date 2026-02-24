Ninh Bình thắng đậm 3-0 ngày khai xuân: Tân binh rực sáng và tín hiệu đua vô địch Cú đúp của Fred Friday cùng màn chào sân ấn tượng của các nhân tố mới giúp Ninh Bình vùi dập Thanh niên TPHCM, phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch V.League.

Câu lạc bộ Ninh Bình vừa gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ tại V.League bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Thanh niên TPHCM trong trận giao hữu khai xuân vào chiều ngày 22/2. Điểm nhấn lớn nhất không chỉ nằm ở tỷ số, mà là cách các tân binh rực sáng ngay trong lần đầu ra quân, hứa hẹn một diện mạo mới đầy tính cạnh tranh cho đội bóng cố đô Hoa Lư.

Ninh Bình có trận thắng làm quà đầu năm cho CĐV.

Màn chào sân ấn tượng của dàn nhân tố mới

Sức mạnh của Ninh Bình trong trận đấu này được cụ thể hóa bằng sự tỏa sáng của Fred Friday. Tiền đạo tân binh này đã chứng minh giá trị bằng một cú đúp đẳng cấp, cho thấy khả năng thích nghi cực nhanh với hệ thống chiến thuật của ban huấn luyện. Bàn thắng còn lại thuộc về Quang Vinh, một gương mặt trẻ triển vọng vừa gia nhập đội bóng.

Việc các nhân tố mới như Trần Quang Vinh và Lê Đức Phát nhanh chóng hòa nhập là tín hiệu cực kỳ tích cực. Trong khi Quang Vinh (sinh năm 2005) gây ấn tượng với khả năng chọn vị trí và pressing tầm cao, thì Đức Phát lại được đánh giá cao ở tính kỷ luật chiến thuật. Sự bổ sung này giúp chiều sâu đội hình Ninh Bình được gia tăng đáng kể trước giai đoạn quyết định của mùa giải.

Kỷ luật thép và tham vọng ngôi vương

Thắng lợi 3-0 không phải là kết quả ngẫu nhiên mà là thành quả của một quá trình chuẩn bị vô cùng nghiêm túc. Ninh Bình cho thấy sự chuyên nghiệp khi là đội bóng xả trại muộn nhất (sáng 29 tháng Chạp) và hội quân sớm nhất (mùng 4 Tết). Việc duy trì cường độ tập luyện xuyên suốt kỳ nghỉ giúp các cầu thủ giữ vững cảm giác bóng và thể lực sung mãn.

Nhìn vào cục diện V.League 2025/26, tham vọng của đội bóng cố đô là hoàn toàn có cơ sở. Hiện tại, Ninh Bình đang tạm xếp vị trí thứ hai với 27 điểm sau 13 vòng đấu. Dù đang kém đội dẫn đầu Công an Hà Nội 2 điểm và đã thi đấu nhiều hơn hai trận, nhưng phong độ ổn định cùng sự bổ sung nhân sự chất lượng đang giúp họ duy trì áp lực lớn lên ngôi vị số một.

Thử thách tại Thiên Trường

Sau màn chạy đà hoàn hảo này, thầy trò huấn luyện viên tại Ninh Bình sẽ hướng tới mục tiêu quan trọng nhất: chuyến làm khách dự báo nhiều khó khăn tại sân Thiên Trường của Thép Xanh Nam Định vào ngày 1/3 tới. Đây được coi là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của dàn sao Ninh Bình trước khi bước vào những vòng đấu quyết định của mùa giải chuyên nghiệp.