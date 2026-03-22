Ninh Bình vào bán kết Cúp Quốc gia sau màn rượt đuổi 3-2 đầy kịch tính Bàn thắng phút 93 của Phạm Gia Hưng giúp Ninh Bình chấm dứt chuỗi 5 trận bết bát, nhưng lối chơi thực dụng của HLV Vũ Tiến Thành vẫn để lại nhiều dấu hỏi về sự hiệu quả.

Pha lập công quý như vàng ở phút 90+3 của tài năng trẻ Phạm Gia Hưng đã giúp Ninh Bình đánh bại PVF CAND với tỷ số 3-2 tại tứ kết Cúp Quốc gia. Chiến thắng này không chỉ chấm dứt chuỗi 5 trận chỉ biết hòa và thua mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh trong những giây phút sinh tử. Tuy nhiên, đằng sau tấm vé vào bán kết, người hâm mộ vẫn cảm thấy một "cái thở phào chưa nhẹ nhõm" khi chứng kiến cách đội bóng cố đô vận hành lối chơi.

HLV Vũ Tiến Thành đã giành được chiến thắng đầu tiên cùng Ninh Bình.

Màn rượt đuổi nghẹt thở tại Ninh Bình

Dù sở hữu dàn sao thượng hạng trải đều các tuyến như thủ thành Đặng Văn Lâm hay Quả bóng vàng Nguyễn Hoàng Đức, Ninh Bình lại không thể tạo ra một thế trận áp đảo như kỳ vọng. Ngược lại, họ để đối thủ được đánh giá thấp hơn là PVF CAND thi đấu sòng phẳng, thậm chí là lấn lướt trong nhiều thời điểm. Những sai lầm ở hệ thống phòng ngự đã khiến Ninh Bình hai lần để đối phương gỡ hòa nhờ các pha lập công của Mahmoud và Vũ Tín.

Điểm sáng hiếm hoi về mặt cá nhân đến từ siêu phẩm đá phạt ở cự ly 25m của ngoại binh Geovane Magno và tình huống gây áp lực dẫn đến pha phản lưới nhà của Văn Dũng. Trong một trận đấu mà tính hệ thống chưa thực sự gắn kết, sự tỏa sáng của các ngôi sao và khoảnh khắc xuất thần của Phạm Gia Hưng ở phút bù giờ cuối cùng đã trở thành cứu cánh cho thầy trò HLV Vũ Tiến Thành.

Màn trình diễn của Ninh Bình thực tế vẫn để lại nhiều nỗi lo.

Khủng hoảng bản sắc dưới triết lý thực dụng

Sự bế tắc trước PVF CAND được giới chuyên môn nhìn nhận như một hệ quả của cuộc khủng hoảng bản sắc tại câu lạc bộ. Dưới thời cựu HLV Gerard Albadalejo, Ninh Bình từng thiết lập kỷ lục 35 trận bất bại với lối đá quyến rũ và kiểm soát bóng chủ động. Tuy nhiên, khi HLV Vũ Tiến Thành lên nắm quyền, ông đã mang theo triết lý phòng ngự phản công thực dụng – thứ vốn là đặc sản của vị chiến lược gia này tại Sài Gòn FC hay TP.HCM.

Nghịch lý nằm ở chỗ, việc gò ép những cầu thủ giàu kỹ thuật và ưa thích sáng tạo vào một hệ thống lùi sâu đã vô tình triệt tiêu sức mạnh tấn công của đội bóng. Các con số thống kê gần đây chỉ ra rằng Ninh Bình đang lép vế về tỷ lệ kiểm soát bóng, số đường chuyền và số pha dứt điểm trúng đích. Ngược lại, chỉ số về số lần phạm lỗi lại tăng cao, cho thấy một phong cách thi đấu nhạt nhòa, thiếu tính chủ động và đi ngược lại với định hướng xây dựng lối đá đẹp mắt ban đầu.

Thách thức cực đại tại bán kết

Với khoảng cách 10 điểm so với đội dẫn đầu tại V.League, Cúp Quốc gia hiện là mục tiêu khả dĩ nhất để Ninh Bình tìm kiếm danh hiệu mùa này. Tuy nhiên, đối thủ tại bán kết của họ sẽ là Thể Công Viettel – một đội bóng có đẳng cấp và chiều sâu đội hình vượt trội so với PVF CAND. Đây sẽ là bài kiểm tra hạng nặng cho năng lực cầm quân của HLV Vũ Tiến Thành.

Để có thể tiến sâu và hiện thực hóa tham vọng vô địch, Ninh Bình cần nhiều hơn là những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. HLV Vũ Tiến Thành buộc phải linh hoạt hơn trong tư duy chiến thuật, biết cách đánh thức bản năng tấn công của các ngôi sao như Hoàng Đức hay Geovane thay vì chỉ bám víu vào lối chơi thực dụng cứng nhắc. Chỉ khi lối chơi trở nên thanh thoát và có đường nét, cái thở phào của vị thuyền trưởng này mới thực sự trọn vẹn.