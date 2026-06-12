Ninh Bình vs CA TPHCM: Cuộc đấu trí tranh ngôi vương tại chung kết Cúp Quốc gia 2025/26 Ninh Bình và CA TPHCM sẽ chạm trán tại chung kết Cúp Quốc gia 2025/26. Trận đấu hứa hẹn màn so tài kịch tính giữa lối chơi kiểm soát và bản lĩnh phản công thực dụng.

Trận chung kết Cúp Quốc gia 2025/26 đang trở thành tâm điểm của bóng đá Việt Nam khi chứng kiến màn đọ sức giữa Ninh Bình và CA TPHCM. Đây không chỉ là cuộc chiến giành danh hiệu mà còn là sự đối đầu giữa hai triết lý bóng đá đặc sắc dưới sự dẫn dắt của những chiến lược gia đầy bản lĩnh.

Ninh Bình: Sức mạnh tuyệt đối từ lối chơi kiểm soát

Bước vào trận chung kết với tư cách đội chủ nhà, Ninh Bình đang thể hiện một phong độ hủy diệt. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng đất cố đô Hoa Lư đã lột xác hoàn toàn, trở thành một cỗ máy tấn công trơn tru. Thống kê chỉ ra rằng Ninh Bình đạt tỷ lệ chiến thắng lên tới 80% trong 5 trận gần nhất, trong đó có màn vùi dập Thể Công Viettel 4-1 tại bán kết.

Ninh Bình được đánh giá cao hơn CA TPHCM ở màn đọ sức tới. Ảnh: CLB Ninh Bình.

Triết lý của HLV Chu Đình Nghiêm dựa trên khả năng kiểm soát bóng, đẩy cao cự ly đội hình và thực hiện các bài đập nhả ở trung lộ. Với dàn sao đồng đều, Ninh Bình luôn chủ động áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu tiên nhằm bóp nghẹt đối thủ.

CA TPHCM: Bản lĩnh của "kẻ diệt khổng lồ"

Ngược lại với sự hào nhoáng của chủ nhà, CA TPHCM dưới thời HLV Phùng Thanh Phương lại mang hình ảnh của một tập thể lì lợm và thực dụng đến đáng sợ. Dù chỉ có tỷ lệ thắng 20% trong 5 trận gần nhất, nhưng họ luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc ở các trận đấu loại trực tiếp.

Minh chứng rõ nét nhất là chiến thắng trước Nam Định, nơi CA TPHCM dội tới 4 bàn thắng ngay trong hiệp một. Lối chơi phòng ngự lùi sâu nhiều lớp và chuyển trạng thái cực nhanh là vũ khí lợi hại mà đội bóng này sẽ dùng để đối đầu với sức mạnh của Ninh Bình.

Thống kê đối đầu và lực lượng

Lịch sử đang đứng về phía Ninh Bình khi họ duy trì thành tích bất bại trước CA TPHCM với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, trong cả hai đội hình hiện tại, các huấn luyện viên đều có trong tay những quân bài mạnh nhất, không chịu tổn thất nào từ chấn thương hay thẻ phạt.

Thông tin trận đấu Chi tiết Giải đấu Chung kết Cúp Quốc gia 2025/26 Địa điểm Sân vận động Ninh Bình Thời gian 18h00 ngày 14/6 (Giờ Việt Nam) Ngôi sao đáng xem Hoàng Đức (Ninh Bình), Patrik Lê Giang (CA TPHCM)

Những điểm nóng trên sân

Khu vực vòng tròn trung tâm sẽ là nơi quyết định thành bại của trận đấu. Khả năng điều tiết của Nguyễn Hoàng Đức sẽ bị thử thách bởi sự càn quét quyết liệt từ bộ đôi Đức Phú và Quốc Cường bên phía CA TPHCM. Trong khi đó, hàng thủ Ninh Bình cần đặc biệt cảnh giác với tốc độ của Lee Williams và Raphael trong các tình huống phản công.

Nguyễn Hoàng Đức là niềm hy vọng của Ninh Bình. Ảnh: CLB Ninh Bình.

Với ưu thế sân nhà và chất lượng nhân sự nhỉnh hơn, Ninh Bình được dự đoán sẽ là đội cầm trịch cuộc chơi. Tuy nhiên, nếu không thể kết liễu đối thủ sớm, họ hoàn toàn có thể sập bẫy trước sự kiên nhẫn của CA TPHCM.

Đội hình dự kiến:

Ninh Bình: Văn Lâm; Thanh Thịnh, Tiến Anh, Hải Đức, Quang Nho; Đức Chiến, Hoàng Đức; Quốc Việt, Gia Hưng, Geovane; Friday.

Văn Lâm; Thanh Thịnh, Tiến Anh, Hải Đức, Quang Nho; Đức Chiến, Hoàng Đức; Quốc Việt, Gia Hưng, Geovane; Friday. CA TPHCM: Patrik Lê Giang; Khoa Ngô, Matheus, Gia Bảo, Minh Trọng; Đức Phú, Quốc Cường, Endrick, Ngọc Hà; Raphael, Williams.

Dự đoán kết quả: Ninh Bình 2-1 CA TPHCM