Ninh Bình vs CA TPHCM: Quyết tâm bảo vệ vị thế top 3 tại vòng 24 V.League Ninh Bình tiếp đón CA TPHCM với mục tiêu xây chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trận đấu hứa hẹn màn so tài kịch tính giữa những ngôi sao hàng đầu như Hoàng Đức và Tiến Linh.

Vòng 24 V.League 2025/26 chứng kiến cuộc đối đầu hấp dẫn tại sân vận động Ninh Bình vào lúc 18h00 ngày 23/5/2026. Đây là thời điểm then chốt để đội chủ nhà hiện thực hóa tham vọng đứng trong nhóm ba đội mạnh nhất giải đấu năm nay.

Phong độ trái ngược giữa hai thế lực

Ninh Bình đang sống trong những ngày tháng thăng hoa nhất kể từ đầu mùa giải. Chiến thắng 2-1 trước SLNA ngay tại sân Vinh đã trở thành bước ngoặt quan trọng, đưa đội bóng cố đô vượt qua Hà Nội để chiếm lĩnh vị trí thứ 3 với 44 điểm. Sự hưng phấn và tính ổn định đang là vũ khí đáng sợ nhất của thầy trò HLV Ninh Bình vào lúc này.

Ở chiều hướng ngược lại, CLB Công an TP.HCM (CA TPHCM) đang phải đối mặt với bài toán ổn định dưới thời HLV Phùng Thanh Phương. Dù sở hữu dàn quân tinh nhuệ, phong độ của họ lại trồi sụt thất thường. Trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước đội cuối bảng Đà Nẵng mới đây đã bộc lộ những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự và sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm cuối cùng.

Phân tích chiến thuật: Cuộc chiến tại khu trung tuyến

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía Ninh Bình sau chiến thắng kịch tính 4-3 trong trận lượt đi. Điều này cho thấy cả hai đội đều sẵn sàng chơi tấn công cởi mở khi gặp nhau. Về mặt nhân sự, cả hai HLV đều có được lực lượng mạnh nhất mà không gặp bất kỳ tổn thất nào từ chấn thương hay thẻ phạt.

Ninh Bình dự kiến vận hành sơ đồ 3-4-3 linh hoạt, ưu tiên kiểm soát bóng dựa trên đẳng cấp của Nguyễn Hoàng Đức. Khả năng điều tiết và tung ra những đường chuyền xuyên tuyến của đương kim Quả bóng vàng Việt Nam sẽ là chìa khóa để khai thác khoảng trống giữa các tuyến của đội khách.

CA TPHCM nhiều khả năng sẽ đáp trả bằng sơ đồ 4-1-4-1, tập trung vào lối chơi rình rập và phản công nhanh. Điểm nóng nhất sẽ nằm ở vòng tròn trung tâm, nơi Đức Chiến và Hoàng Đức đối đầu trực tiếp với Đức Phú và ngoại binh Endrick của đội khách.

Tiến Linh vẫn là mối đe dọa thường trực đối với bất kỳ hàng thủ nào. Khả năng chọn vị trí và dứt điểm một chạm của tiền đạo này sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt cho hệ thống phòng ngự do Marcelino chỉ huy. Đặc biệt, màn so tài giữa hai thủ môn hàng đầu là Đặng Văn Lâm và Patrik Lê Giang cũng được dự báo sẽ mang tính quyết định đến kết quả trận đấu.

Đội hình dự kiến

Đội hình Thành phần nhân sự Ninh Bình Văn Lâm; Tiến Anh, Marcelino, Quang Nho; Đức Chiến, Thành Trung, Hoàng Đức, Geovane; Quốc Việt, Gustavo, Friday. CA TPHCM Lê Giang; Quang Hùng, Matheus, Gia Bảo, Quốc Gia; Minh Trọng, Đức Phú, Endrick; Tiến Linh, Williams, Raphael.

Với lợi thế sân nhà cùng tinh thần đang lên cao, Ninh Bình được đánh giá nhỉnh hơn trong việc kiểm soát thế trận. Nếu hàng thủ CA TPHCM không cải thiện được sự tập trung, họ sẽ rất khó để rời sân cố đô với những điểm số trong tay.