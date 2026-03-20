Ninh Bình vs PVF-CAND: Tìm lại niềm tin tại tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26 Trong bối cảnh cả hai đều đang khủng hoảng tại V.League, cuộc đối đầu tại tứ kết Cúp Quốc gia trở thành cơ hội duy nhất để Ninh Bình và PVF-CAND cứu vãn mùa giải.

Trận tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26 giữa Ninh Bình và PVF-CAND diễn ra vào lúc 18h00 ngày 21/3 tại sân vận động Ninh Bình. Đây không chỉ là cuộc chiến giành vé vào bán kết mà còn là liều thuốc tinh thần quan trọng cho hai đội bóng đang chịu áp lực nặng nề sau chuỗi thành tích bết bát tại giải vô địch quốc gia.

Ninh Bình: Khi Cúp Quốc gia là cứu cánh

Đội bóng cố đô đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió với chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng tại V.League. Kết quả nghèo nàn này không chỉ đẩy đội bóng xuống vị trí thấp trên bảng xếp hạng mà còn làm nảy sinh những rạn nứt trong nội bộ.

Phong độ của Ninh Bình thời gian qua không tốt.

Huấn luyện viên tạm quyền Vũ Tiến Thành đã công khai chỉ trích phong độ của các học trò, khiến bầu không khí tại đội bóng trở nên cực kỳ căng thẳng. Trong bối cảnh đó, Cúp Quốc gia được xem là "cứu cánh" duy nhất để Ninh Bình tìm lại sự tự tin và xoa dịu dư luận.

PVF-CAND: Ưu tiên cuộc chiến trụ hạng

Ngược lại, PVF-CAND cũng đang chìm sâu trong khủng hoảng khi đứng cuối bảng xếp hạng V.League. Kể từ khi huấn luyện viên Trần Tiến Đại lên nắm quyền, đội bóng trẻ ngành công an vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Với ưu tiên hàng đầu là trụ hạng, PVF-CAND dường như không còn tâm trí và nguồn lực để dồn sức cho mặt trận Cup.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía Ninh Bình. Sự già rơ và bản lĩnh của dàn sao trong đội hình chủ nhà thường xuyên khuất phục được sức trẻ nhưng còn thiếu kinh nghiệm của đối thủ. Cả hai đội dự kiến sẽ tung ra đội hình mạnh nhất khi không có sự vắng mặt đáng tiếc nào do chấn thương hay thẻ phạt.

Phân tích chiến thuật và nhân tố then chốt

Ninh Bình dưới thời HLV Vũ Tiến Thành dự kiến sẽ vận hành theo lối chơi thực dụng với sơ đồ 4-2-3-1. Ông Thành vốn nổi tiếng với khả năng xây dựng hàng phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi sơ hở của đối phương để tung ra những đòn phản công chớp nhoáng.

Ninh Bình được đánh giá cao hơn PVF-CAND ở trận đấu sắp tới.

Trong khi đó, PVF-CAND của ông Trần Tiến Đại nhiều khả năng sẽ chọn cách chơi phòng ngự lùi sâu với sơ đồ 4-4-2, tận dụng khả năng càn lướt của Mpande và Hoàng Vũ Samson ở phía trên. Tuy nhiên, sự kết nối giữa các tuyến của đội khách vẫn đang là một dấu hỏi lớn.

Điểm nóng của trận đấu sẽ nằm ở khu vực trung lộ, nơi Đức Chiến (Ninh Bình) phải đối đầu trực tiếp với sự càn lướt của Mpande. Bên cạnh đó, bản lĩnh của thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ là điểm tựa vững chắc cho hàng thủ chủ nhà trước những đợt phản công từ đối thủ.

Đội hình dự kiến

Ninh Bình (4-2-3-1): Văn Lâm; Bảo Toàn, Quang Nho, Marcelino, Thanh Thịnh; Ngọc Toàn, Đức Chiến; Tiến Anh, Hoàng Chiến, Gustavo; Friday.

PVF-CAND (4-4-2): Minh Long; Đức Anh, Lý Đức, Lucas Henrique, Bảo Long; Anh Quân, Xuân Bắc, Alatair, Mpande; Bá Đạt, Samson.

Với lợi thế sân bãi, chất lượng nhân sự và lịch sử đối đầu vượt trội, Ninh Bình chiếm ưu thế tuyệt đối để giành vé vào bán kết. Một chiến thắng tối thiểu trước đối thủ đang đứng chót bảng V.League là kịch bản khả thi nhất để thầy trò HLV Vũ Tiến Thành lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Dự đoán kết quả: Ninh Bình 1-0 PVF-CAND