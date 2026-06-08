Ninh Bình xây móng vững chắc tại V.League cùng HLV Chu Đình Nghiêm Sau thành tích cán đích ở vị trí thứ ba V.League 2025/26, CLB Ninh Bình đang hiện thực hóa tham vọng vươn tầm châu lục với bản hợp đồng dài hạn cùng HLV Chu Đình Nghiêm.

Kết thúc chiến dịch V.League 2025/26 với tấm Huy chương Đồng là một kỳ tích vượt ngoài mong đợi đối với một tân binh như CLB Ninh Bình. Với 51 điểm sau vòng đấu cuối cùng, đội bóng đất Cố đô không chỉ khẳng định vị thế của một thế lực mới mà còn cho thấy sự chuẩn bị bài bản cho một tương lai dài hạn dưới triều đại của HLV Chu Đình Nghiêm.

Ninh Bình đã làm không tồi cho đến thời điểm này.

Hành trình từ tân binh đến vị trí thứ ba V.League

Nhìn lại chặng đường đã qua, Ninh Bình đã thực hiện một bước tiến thần tốc từ giải Hạng Nhất lên đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt ban đầu của chiến lược gia Gerard Albadalejo, đội bóng từng duy trì chuỗi 36 trận bất bại trên mọi đấu trường, tạo nên cuộc đua tam mã đầy kịch tính ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của V.League đã bộc lộ rõ trong giai đoạn lượt về. Trận thua trước CLB Công an Hà Nội đã kích hoạt chuỗi 3 thất bại liên tiếp, khiến HLV Albadalejo phải rời ghế nóng. Trong giai đoạn biến động này, sự can thiệp kịp thời từ những nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm như ông Vũ Tiến Thành và cựu trợ lý đội tuyển quốc gia Bae Ji Won đã giúp đội hình giữ vững sự ổn định cần thiết để bảo vệ thành quả.

Chiến lược dài hạn với HLV Chu Đình Nghiêm

Nước đi mang tính bước ngoặt nhất của CLB Ninh Bình chính là việc thuyết phục thành công HLV Chu Đình Nghiêm ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2029. Việc bổ nhiệm một trong những nhà cầm quân nội giàu thành tích nhất lịch sử V.League cho thấy Ninh Bình không chỉ muốn dừng lại ở một hiện tượng nhất thời.

Sự hiện diện của chiến lược gia họ Chu mang đến một triết lý chơi bóng rõ ràng và khả năng quản trị nhân sự xuất sắc. Đây là nền tảng quan trọng để đội bóng xây dựng bản sắc, thay vì phụ thuộc vào những biến động ngắn hạn trên thị trường chuyển nhượng. Với bản hợp đồng dài hạn, HLV Chu Đình Nghiêm có đủ thời gian để nhào nặn đội hình theo đúng định hướng bền vững mà ban lãnh đạo đội bóng đã vạch ra.

HLV Chu Đình Nghiêm có thể dẫn dắt Ninh Bình đến thành công?

Tham vọng vươn ra biển lớn qua Cúp Quốc gia

Sau khi hoàn tất mục tiêu tại V.League, tiêu điểm của Ninh Bình hiện được dồn toàn lực vào đấu trường Cúp Quốc gia. Vào ngày 11/6 tới, sân vận động Ninh Bình sẽ là tâm điểm của bóng đá nội khi diễn ra trận bán kết giữa đội chủ nhà và Thể Công Viettel. Đây không chỉ là trận đấu tranh vé vào chung kết, mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội tham dự Shopee Cup (Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á).

Theo quy định, đội vô địch Cúp Quốc gia mùa này sẽ giành suất đại diện cho bóng đá Việt Nam bước ra sân chơi khu vực. Với tiềm lực tài chính và sự đầu tư mạnh mẽ, việc góp mặt ở đấu trường quốc tế sẽ là bệ phóng để Ninh Bình thu hút thêm những nhân sự chất lượng cao và nâng tầm thương hiệu CLB.

Cuộc đối đầu nhiều duyên nợ

Thử thách sắp tới mang tên Thể Công Viettel chắc chắn sẽ không dễ dàng. Đội bóng áo lính vừa giành ngôi Á quân V.League và đang vận hành trơn tru dưới hệ thống kỷ luật của HLV Velizar Popov. Đáng chú ý, đây sẽ là cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của những cái tên như Hoàng Đức, Tiến Anh hay Đức Chiến khi họ đối đầu với đội bóng cũ.

Dù Thể Công Viettel đã chắc suất dự đấu trường châu Á (ACL Two), danh hiệu Cúp Quốc gia vẫn là mục tiêu tối thượng mà họ hướng đến. Tuy nhiên, với điểm tựa sân nhà và tinh thần đang lên cao sau tấm Huy chương Đồng V.League, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang sở hữu những lợi thế tâm lý cực lớn để viết tiếp chương mới trong lịch sử đội bóng.