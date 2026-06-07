Nintendo có thể là cái tên cuối cùng duy trì game vật lý sau khi Sony ngừng sản xuất đĩa Chuyên gia phân tích dự báo Nintendo sẽ giữ vững truyền thống dùng băng game vật lý, trong khi các đối thủ Sony và Microsoft dần chuyển sang kỷ nguyên thuần kỹ thuật số.

Ngành công nghiệp trò chơi điện tử đang chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng khiến nhiều người dùng lo ngại về tương lai của việc sở hữu game vật lý. Sau thông tin Sony dự kiến ngừng sản xuất đĩa vật lý cho các trò chơi PlayStation mới vào năm 2028, sự chú ý đang đổ dồn vào các đối thủ cạnh tranh là Xbox và Nintendo.

Bộ sưu tập các thẻ game vật lý của Nintendo Switch

Kỷ nguyên thuần kỹ thuật số của PlayStation và Xbox

Dựa trên các xu hướng dài hạn, Matt Piscatella, Giám đốc điều hành tại Circana và là chuyên gia phân tích kỳ cựu trong ngành, nhận định rằng doanh số bán game vật lý mới đã sụt giảm liên tục kể từ cuối những năm 2000. Việc Sony thông báo chấm dứt sản xuất đĩa quang được coi là một hệ quả tất yếu trong lộ trình phát triển của hãng.

Sự chuyển dịch này dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ máy chơi game tiếp theo. Các báo cáo cho thấy PlayStation 6 và dự án thế hệ mới của Xbox (tên mã Project Helix) nhiều khả năng sẽ trở thành những thiết bị thuần kỹ thuật số (digital-only). Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không còn tùy chọn ổ đĩa vật lý, buộc phải tải xuống nội dung từ các cửa hàng trực tuyến.

Nintendo và chiến lược khác biệt

Trong khi các đối thủ đang đẩy nhanh quá trình số hóa, Nintendo được dự báo sẽ là nhà sản xuất console cuối cùng duy trì sự hiện diện của các định dạng vật lý. Theo Piscatella, Nintendo luôn có xu hướng đi theo lộ trình riêng mà không chịu ảnh hưởng bởi các quyết định từ Sony hay Microsoft.

Hiện tại, Nintendo vẫn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các kênh bán lẻ. Mặc dù chi tiêu cho game vật lý có thể tiếp tục giảm, nhưng các hộp game trên kệ cửa hàng sẽ không biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, hình thức có thể thay đổi sang thẻ tải xuống (digital key cards), đi kèm với nhiều vật phẩm lưu niệm (merch) hoặc các phiên bản đặc biệt dành cho người sưu tầm.

Thách thức đối với thị trường bán lẻ

Sự sụt giảm doanh số game vật lý đang buộc các nhà bán lẻ phải thích nghi. Piscatella lưu ý rằng dù các hộp game vật lý vẫn còn tồn tại, nhưng giá trị cốt lõi của chúng đang dần chuyển dịch. Người tiêu dùng có thể thấy nhiều hơn các phiên bản giới hạn đi kèm quà tặng độc quyền, nhằm thu hút nhóm khách hàng vẫn ưu tiên việc sở hữu sản phẩm hữu hình thay vì chỉ là các tệp tin trên đám mây.

Với việc Sony chuẩn bị rời bỏ thị trường đĩa quang vào năm 2028, Nintendo đang đứng trước cơ hội độc chiếm phân khúc khách hàng yêu thích sưu tầm game vật lý, tiếp tục khẳng định triết lý kinh doanh độc lập của hãng trong kỷ nguyên số.