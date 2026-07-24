Nintendo Switch 2 lộ diện tin đồn ra mắt cùng tay cầm Zelda Ocarina of Time Remake Bản làm lại Ocarina of Time được kỳ vọng đi kèm tay cầm Switch 2 Pro Controller phiên bản kỷ niệm 40 năm, bên cạnh khả năng ra mắt máy game giới hạn.

Những thông tin rò rỉ mới nhất xung quanh dự án làm lại tựa game kinh điển The Legend of Zelda: Ocarina of Time cho thấy Nintendo có thể sẽ phát hành một mẫu tay cầm Switch 2 Pro Controller mang phong cách Zelda. Phụ kiện này được kỳ vọng sẽ ra mắt đúng dịp kỷ niệm 40 năm ra đời thương hiệu Zelda, mang lại lựa chọn nâng cấp đáng giá cho người hâm mộ.

Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Switch 2 Pro Controller shown

Thiết kế mang tính biểu tượng của tay cầm Pro Controller mới

Theo nguồn tin từ tài khoản Mike Odyssey và nhà báo Necro Felipe, mẫu tay cầm Pro Controller thế hệ mới dành cho Nintendo Switch 2 sẽ sở hữu phối màu đặc trưng của series Zelda. Hai phần bọc phần tay cầm dự kiến mang màu xanh lá cây và vàng kim, trong khi biểu tượng Triforce quen thuộc sẽ xuất hiện nổi bật ở vị trí trung tâm.

Bên cạnh đó, việc Nintendo tung ra phụ kiện ăn theo các tựa game bom tấn không phải là điều quá bất ngờ. Trước đây, khi The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom phát hành, hãng cũng từng giới thiệu phiên bản Switch Pro Controller thế hệ cũ với phong cách thiết kế tương tự và nhận được sự đón nhận lớn từ cộng đồng.

Khả năng xuất hiện phiên bản máy Nintendo Switch 2 giới hạn

Bên cạnh mẫu tay cầm chơi game mới, thông tin về việc Nintendo có tung ra một phiên bản máy Switch 2 Limited Edition hay không vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Chuyên gia tin đồn Shpeshal Nick cho biết ông tin rằng một mẫu máy Switch 2 mang chủ đề Zelda vẫn đang được phát triển song song với phụ kiện tay cầm.

Tuy nhiên, các nguồn tin khác tỏ ra thận trọng hơn khi lưu ý rằng Nintendo đang bảo mật rất kỹ dự án làm lại Ocarina of Time. Việc hãng có phát hành phần cứng giới hạn vào thời điểm ra mắt game hay không vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Thách thức chuỗi cung ứng và chiến lược giá bán

Dù dự án remake của siêu phẩm N64 năm xưa được kỳ vọng sẽ trở thành động lực kích cầu doanh số chính cho Nintendo trong mùa lễ hội, bối cảnh thị trường hiện tại lại đặt ra không ít thách thức. Tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu đang gây áp lực lên chi phí sản xuất phần cứng, dẫn đến nguy cơ điều chỉnh giá bán thế hệ máy mới tại nhiều khu vực.

Trong bối cảnh chi phí sở hữu một chiếc máy game thế hệ mới có thể tăng cao, việc phát hành tay cầm Switch 2 Pro Controller phiên bản đặc biệt được xem là bước đi hợp lý. Sản phẩm này cung cấp cho người hâm mộ một lựa chọn sưu tầm hợp túi tiền hơn, đồng thời bổ sung vào hệ sinh thái phụ kiện ngày càng đa dạng của dòng game huyền thoại này.