Nintendo Switch 2 thể hiện sức mạnh: Devil May Cry 5 đạt 120 FPS, mượt mà hơn cả PS4 Dù không được Capcom quảng cáo rầm rộ, Devil May Cry 5 trên Nintendo Switch 2 vẫn gây ấn tượng mạnh với tốc độ khung hình lên tới 120 FPS, vượt xa hiệu suất của hệ máy PS4.

Vào ngày 23/06/2026, Capcom đã chính thức phát hành phiên bản Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition trên hệ máy Nintendo Switch 2. Phiên bản này bao gồm toàn bộ nội dung bổ sung từ bản Special Edition, bao gồm cả nhân vật Vergil. Đáng chú ý, những phân tích kỹ thuật mới nhất cho thấy hệ máy cầm tay của Nintendo không chỉ tối ưu tốt mà còn vượt mặt PlayStation 4 về hiệu suất thực tế.

Ảnh bìa trò chơi Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition trên hệ máy Nintendo Switch 2

Hiệu suất đột phá với tốc độ khung hình 120 FPS

Mặc dù Capcom chưa bao giờ công bố chính thức, nhưng các thử nghiệm thực tế cho thấy Devil May Cry 5 trên Switch 2 hỗ trợ tốc độ khung hình mở khóa lên đến 120 FPS. Ở chế độ cầm tay, khi kích hoạt tùy chọn đầu ra 120 Hz trong phần cài đặt hiển thị, trò chơi duy trì ổn định ở mức 85–90 FPS trong các phân cảnh chiến đấu cường độ cao.

Trong các khu vực ít đòi hỏi xử lý đồ họa, tốc độ khung hình thậm chí có thể vượt ngưỡng 100 FPS. Đây là một kết quả đầy bất ngờ đối với một thiết bị cầm tay, đặc biệt là khi kết hợp với công nghệ VRR (Variable Refresh Rate - Tốc độ làm tươi biến thiên) giúp hình ảnh luôn mượt mà, không xảy ra hiện tượng xé hình.

So sánh trực tiếp: Nintendo Switch 2 đối đầu PlayStation 4

Dựa trên phân tích từ kênh YouTube GVG (Derek), hiệu suất của Switch 2 cho thấy sự ổn định vượt trội so với phiên bản trên PS4. Trong khi hệ máy của Sony thường xuyên gặp tình trạng dao động khung hình từ 50 đến 60 FPS và sụt giảm mạnh trong các trận đấu trùm, Switch 2 lại giữ vững phong độ.

Tiêu chí so sánh Nintendo Switch 2 (Cầm tay) PlayStation 4 Tốc độ khung hình mục tiêu 60 - 120 FPS (Mở khóa) 60 FPS (Không ổn định) Hiệu suất trong chiến đấu 85 - 90 FPS 50 - 60 FPS Hiệu suất trong cắt cảnh ~70 FPS 30 - 40 FPS Độ phân giải 1080p (Native) 1080p Công nghệ hỗ trợ Có VRR Không

Về mặt hình ảnh, phiên bản trên Switch 2 được đánh giá là tương đồng với PS4, thậm chí một số kết cấu (textures) và chi tiết hiển thị sắc nét hơn nhờ độ phân giải 1080p bản địa được tối ưu hóa tốt.

Những giới hạn ở chế độ Docked

Dù tỏa sáng ở chế độ cầm tay, Devil May Cry 5 trên Switch 2 vẫn tồn tại một số hạn chế khi kết nối với dock. Cụ thể, trò chơi bị khóa ở mức 60 FPS và không hỗ trợ công nghệ VRR khi chơi trên màn hình lớn. Đây được cho là lý do khiến Capcom quyết định không quảng bá rầm rộ tính năng 120 FPS, nhằm tránh những kỳ vọng quá cao từ người dùng khi sử dụng ở chế độ xuất màn hình.

Tuy nhiên, với khả năng duy trì tốc độ khung hình cao và ổn định trong lòng bàn tay, Switch 2 đã chứng minh được sức mạnh phần cứng đáng nể, hứa hẹn một kỷ nguyên mới cho các tựa game hành động tốc độ cao trên thiết bị di động.