Nio ES8 phiên bản 5 chỗ ra mắt: Tối ưu không gian chứa đồ và giá bán hấp dẫn hơn Biến thể 5 chỗ của mẫu SUV điện đầu bảng Nio ES8 vừa chính thức bàn giao tại Trung Quốc, sở hữu dung tích khoang hành lý lên tới 3.084 lít cùng mức giá thấp hơn bản 3 hàng ghế.

Nio đã chính thức bắt đầu bàn giao những chiếc SUV điện ES8 phiên bản 5 chỗ đầu tiên tại thị trường Trung Quốc. Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn, tập trung vào nhóm khách hàng ưu tiên sự rộng rãi và khả năng vận chuyển linh hoạt thay vì số lượng chỗ ngồi.

Mẫu SUV điện Nio ES8 phiên bản 5 chỗ vừa được bàn giao tại thị trường Trung Quốc

Đột phá về không gian lưu trữ

Điểm nhấn quan trọng nhất của biến thể Nio ES8 mới là việc loại bỏ hàng ghế thứ ba để tối ưu hóa diện tích sử dụng. Với cấu hình 5 chỗ, mẫu xe này cung cấp không gian chứa đồ ấn tượng, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ gia đình, doanh nhân đến những người yêu thích hoạt động ngoài trời.

Cụ thể, xe sở hữu khoang hành lý phía trước (frunk) dung tích 230 lít và cốp sau tiêu chuẩn 1.334 lít. Khi gập hàng ghế thứ hai, tổng dung tích chứa đồ có thể mở rộng lên tới 3.084 lít. Theo ông William Li, CEO của Nio, không gian này có thể chứa tới 21 chiếc vali mà không làm ảnh hưởng đến sự thoải mái của hành khách.

Chi phí sở hữu và các tùy chọn linh hoạt

Nio ES8 phiên bản 5 chỗ được giới thiệu với hai phiên bản trang bị, có mức giá thấp hơn khoảng 5,9% so với phiên bản 3 hàng ghế truyền thống. Điểm đặc biệt trong mô hình kinh doanh của Nio là dịch vụ thuê pin (BaaS), giúp giảm đáng kể chi phí mua xe ban đầu.

Hình thức mua Giá bán (Nhân dân tệ) Giá quy đổi (USD) Mua trọn gói (kèm pin) Từ 382.800 Khoảng 56.500 Thuê pin (BaaS) Từ 274.800 Khoảng 40.500

Nền tảng công nghệ và hiệu năng

Dù thay đổi về cấu hình ghế ngồi, biến thể 5 chỗ vẫn duy trì những công nghệ tiên tiến nhất của dòng ES8 thế hệ thứ ba. Xe được xây dựng trên nền tảng khung gầm vững chắc, hệ thống thông tin giải trí hiện đại và các tính năng hỗ trợ lái thông minh tương đương với các phiên bản 6 chỗ và 7 chỗ.

Việc bổ sung phiên bản này được kỳ vọng sẽ giúp Nio lấy lại đà tăng trưởng doanh số. Trong tháng 6/2026, lượng xe bàn giao của dòng ES8 đạt khoảng 9.000 chiếc, giảm nhẹ do tâm lý khách hàng chờ đợi sự ra mắt của biến thể 5 chỗ mới. Tính đến cuối tháng 6/2026, dòng ES8 thế hệ thứ ba đã đạt mốc 120.000 xe được bàn giao tới tay khách hàng chỉ sau 275 ngày mở bán.

Với việc hoàn thiện dải sản phẩm từ 5, 6 đến 7 chỗ, Nio ES8 tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu SUV chủ lực của hãng tại thị trường nội địa, bất chấp những thách thức tại thị trường quốc tế như châu Âu.