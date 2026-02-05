Nio ET9 Horizon Edition: Khi xe điện Trung Quốc lấy trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh Tại thị trường xe điện bão hòa như Trung Quốc, các hãng xe đang chuyển dịch từ cuộc đua thông số sang xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm. Mẫu Nio ET9 Horizon Edition là minh chứng cho chiến lược bán cảm xúc thay vì chỉ tập trung vào động cơ.

Tại Trung Quốc, nơi xe điện đã đạt đến mức độ hoàn thiện cao về công nghệ và hạ tầng, các nhà sản xuất ô tô đang đối mặt với thách thức mới: làm thế nào để nổi bật khi chất lượng không còn là yếu tố khác biệt duy nhất. Trong bối cảnh đó, Nio đang chuyển trọng tâm sang xây dựng thương hiệu và trải nghiệm người dùng như một lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Nio ET9 Horizon Edition và tham vọng định vị thương hiệu siêu sang

Xuất hiện tại CES 2026 với mẫu ET9 Horizon Edition, chiếc xe đắt nhất từ trước đến nay của hãng, Nio cho thấy tham vọng định vị mình không chỉ là một nhà sản xuất ô tô, mà là một thương hiệu phong cách sống đẳng cấp. ET9 gây chú ý mạnh mẽ với hệ thống treo chủ động tiên tiến, cho phép xe thực hiện các động tác “nhảy múa” linh hoạt.

Mẫu xe điện Nio ET9 Horizon Edition phô diễn công nghệ tại CES 2026.

Bên cạnh khả năng vận hành ấn tượng, nội thất của ET9 được thiết kế như một không gian giải trí cao cấp với hệ thống âm thanh không gian Dolby Atmos và ghế massage bọc da sang trọng. Theo ông Ted Li, Giám đốc trải nghiệm sản phẩm của Nio, khi người tiêu dùng đã hài lòng với phạm vi hoạt động và tốc độ sạc, các yếu tố kỹ thuật thuần túy không còn đủ để thuyết phục khách hàng hạng sang.

Bình thường hóa thông số kỹ thuật trong kỷ nguyên mới

Thực tế, thị trường xe điện Trung Quốc hiện đang quá đông đúc với sự góp mặt của hàng loạt thương hiệu mạnh như BYD, Zeekr, Xiaomi, Xpeng hay các mẫu siêu sang như Maextro S800 và Yangwang U7. Khi hạ tầng sạc cho phép nạp 80% pin trong chưa đầy 15 phút, các thông số về hiệu năng gần như đã bị “bình thường hóa”.

Để giữ chân khách hàng, Nio đã triển khai chiến lược Nio House – các trung tâm trải nghiệm mang phong cách phòng chờ cao cấp. Đây không chỉ là nơi trưng bày xe mà còn tích hợp không gian làm việc, khu vui chơi trẻ em, quán cà phê và dịch vụ cộng đồng, giúp tạo ra sự gắn kết vượt ra ngoài mối quan hệ mua bán truyền thống.

Thách thức về lợi nhuận và thị trường quốc tế

Mặc dù đạt được những thành công nhất định tại thị trường nội địa với các dòng xe như SUV điện ES8, Nio vẫn đang đối mặt với bài toán lợi nhuận. Giá cổ phiếu của hãng duy trì ở mức thấp, trong khi hiệu suất tại thị trường châu Âu chưa đạt kỳ vọng do giá bán cao và sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu lâu đời như Audi hay BMW.

Dẫu vậy, nỗ lực tái cấu trúc và mở rộng danh mục sản phẩm, bao gồm cả thương hiệu con Firefly, cho thấy Nio vẫn kiên định với định hướng dài hạn. Sự tương phản giữa thị trường Trung Quốc và Mỹ – nơi các hãng vẫn đang chật vật giải quyết vấn đề hạ tầng sạc – khẳng định vị thế tiên phong của các hãng xe đại lục trong việc định nghĩa lại kỷ nguyên xe điện toàn cầu.