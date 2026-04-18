Nissan đột phá công nghệ giúp giảm 90% lượng đất hiếm trong động cơ xe điện Nissan Motor và các nhà sản xuất Nhật Bản vừa phát triển thành công công nghệ động cơ mới, giúp cắt giảm tới 90% lượng đất hiếm nặng nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.

Nissan Motor và các đối tác sản xuất phụ tùng tại Nhật Bản đã đạt được bước tiến lớn trong việc phát triển động cơ xe điện (EV) thế hệ mới. Công nghệ này cho phép giảm hơn 90% lượng đất hiếm sử dụng so với các dòng xe đời cũ, giúp các nhà sản xuất chủ động hơn trước các lệnh hạn chế xuất khẩu khoáng sản từ nước ngoài.

Công nghệ tối ưu hóa trên Nissan Leaf

Theo báo cáo từ Nikkei, Nissan đã ứng dụng quy trình mới trên mẫu xe điện Leaf, giúp giảm đáng kể việc sử dụng các nguyên tố đất hiếm nặng như dysprosium và terbium. Đây là những kim loại quan trọng giúp tăng khả năng chịu nhiệt cho động cơ nhưng hiện đang chịu sự kiểm soát chặt chẽ về nguồn cung.

Kể từ khi ra mắt thế hệ đầu tiên vào năm 2010, lượng đất hiếm trên mẫu Leaf đã liên tục được tối ưu hóa. Bằng cách cải thiện hệ thống quản lý nhiệt và giảm nhiệt lượng sinh ra trong quá trình vận hành, Nissan đã loại bỏ được phần lớn nhu cầu về đất hiếm nặng mà vẫn đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định.

Áp lực từ các lệnh hạn chế xuất khẩu

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các biện pháp hạn chế xuất khẩu nguyên tố đất hiếm đang tạo ra áp lực kinh tế lớn. Tình hình này đã gây ra những tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất toàn cầu. Cụ thể, hãng Suzuki Motor đã phải ngừng sản xuất ô tô cỡ nhỏ trong nước vào tháng 05/2025 sau khi các lệnh hạn chế xuất khẩu được áp dụng.

Đáng chú ý, vào tháng 02/2026, 20 công ty và tổ chức lớn, bao gồm cả Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, đã bị đưa vào danh sách hạn chế xuất khẩu các sản phẩm lưỡng dụng. Đất hiếm và các khoáng sản quan trọng được cho là nằm trọng tâm trong danh mục hạn chế này, gây khó khăn cho việc sản xuất xe điện và thiết bị gia dụng tiết kiệm năng lượng.

Nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu

Không chỉ trong ngành ô tô, các doanh nghiệp linh kiện điện tử cũng đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi. MinebeaMitsumi đã thiết kế thành công các bộ truyền động cho camera điện thoại thông minh mà không cần sử dụng đất hiếm nặng. Công ty đang đầu tư vài tỷ yên (khoảng hơn 6,33 triệu USD cho mỗi 1 tỷ yên) để thiết lập dây chuyền sản xuất mới tại Philippines nhằm đáp ứng nhu cầu đơn hàng tăng cao.

Trên quy mô quốc tế, các tập đoàn lớn như General Motors cũng đang tham gia vào các kế hoạch của chính phủ Mỹ nhằm tích trữ đất hiếm và khoáng sản quan trọng. Những nỗ lực này cho thấy xu hướng chung của ngành công nghiệp thế giới trong việc tự chủ công nghệ và giảm bớt rủi ro từ biến động địa chính trị.