Nitecore BB Nano Wired: Máy thổi bụi mini dùng cổng USB-C với hiệu suất gấp đôi bóng bóp tay Nitecore ra mắt máy thổi bụi BB Nano Wired siêu nhỏ gọn, hoạt động qua nguồn USB-C thay vì pin tích hợp. Thiết bị hỗ trợ chuẩn Power Delivery cho tốc độ gió 31 mph, tối ưu cho việc vệ sinh linh kiện máy tính và máy ảnh.

Nitecore vừa chính thức giới thiệu BB Nano Wired, một mẫu máy thổi bụi điện tử (air duster) có thiết kế cực kỳ tối giản và nhỏ gọn. Khác với các dòng sản phẩm trước đây, phiên bản này loại bỏ pin tích hợp để ưu tiên trọng lượng nhẹ và khả năng hoạt động liên tục thông qua kết nối USB-C.

Thiết kế siêu di động cho nhu cầu vệ sinh linh kiện

Nitecore BB Nano Wired được định vị là giải pháp chuyên dụng để làm sạch bàn phím laptop, loại bỏ bụi bẩn trong các khu vực khó tiếp cận bên trong thùng máy PC hoặc vệ sinh ống kính máy ảnh. Với trọng lượng chỉ khoảng 85g (3 ounces) và kích thước 4,7 x 4,7 x 9,2 cm, thiết bị này nhỏ hơn đáng kể so với các loại máy thổi bụi cầm tay thông thường.

Nitecore BB Nano Wired là mẫu máy thổi bụi điện tử có kích thước siêu nhỏ gọn.

Việc loại bỏ pin không chỉ giúp giảm trọng lượng mà còn giải quyết vấn đề chai pin sau thời gian dài sử dụng. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc người dùng cần một nguồn điện ngoài như củ sạc điện thoại hoặc sạc dự phòng để vận hành thiết bị.

Hiệu suất vận hành phụ thuộc vào điện áp đầu vào

Điểm đáng chú ý nhất trên BB Nano Wired chính là khả năng biến thiên hiệu suất dựa theo nguồn điện cung cấp. Thiết bị hỗ trợ giao thức USB Power Delivery (PD), cho phép đạt công suất tối đa khi kết nối với nguồn điện cao áp.

Dưới đây là bảng thông số tốc độ gió tương ứng với các mức điện áp:

Điện áp đầu vào Tốc độ gió (mph) Tương đương (km/h) 20V (USB PD) 31 mph ~50 km/h 9V / 12V 19 mph ~30,5 km/h 5V (Tiêu chuẩn) 12 mph ~19,3 km/h

Để giúp người dùng dễ dàng nhận biết trạng thái hoạt động, Nitecore đã trang bị một vòng đèn LED RGB xung quanh cổng USB-C. Màu sắc của vòng đèn sẽ thay đổi tùy thuộc vào mức điện áp mà thiết bị đang nhận được, một tính năng tương tự đã từng xuất hiện trên dòng sạc dự phòng NB10000 Gen4 của hãng.

Sức mạnh vượt trội so với các giải pháp thủ công

Theo công bố từ nhà sản xuất, BB Nano Wired cung cấp áp suất gió lên tới 3 kPa, cao gấp đôi so với các loại bóng bóp tay bằng cao su thường dùng cho máy ảnh. Ưu điểm lớn nhất là khả năng duy trì luồng khí mạnh mẽ và liên tục, thay vì chỉ tạo ra các luồng khí ngắt quãng như khi bóp tay thủ công.

Khi so sánh với phiên bản chạy pin (BB Nano tiêu chuẩn), phiên bản có dây thậm chí còn mạnh mẽ hơn (3 kPa so với 2,6 kPa) và nhẹ hơn khoảng 15g. Điều này biến nó trở thành một công cụ đắc lực cho những người làm kỹ thuật hoặc nhiếp ảnh gia cần một thiết bị thổi bụi chuyên nghiệp nhưng vẫn đảm bảo tính cơ động cao.

Hiện tại, Nitecore chưa công bố mức giá chính thức cho BB Nano Wired tại tất cả các thị trường. Tuy nhiên, để tham khảo, phiên bản chạy pin hiện đang được niêm yết ở mức 29,95 USD (khoảng 760.000 VNĐ). Dự kiến, phiên bản có dây sẽ có mức giá cạnh tranh hơn do không tốn chi phí cho hệ thống pin lithium-ion.